Пресс-конференция Никитина после матча с «Локомотивом» длилась всего 25 секунд

Все о КХЛ в 25 секундах pic.twitter.com/eySPmUmpW7 — Семён Галькевич (@galkevich32) March 27, 2021 После этого к тренеру не возникло никаких вопросов от журналистов, и специалист покинул пресс-конференцию.