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Lenta.ru

В Совфеде вновь захотели вернуть отмененный налог

В Совете Федерации вновь предлагают ввести новый налог на движимое имущество. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев, передает «Парламентская газета».В источнике
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Налог на движимое имущество могут снова ввести в России

ФАНвчера в 06:26

В России хотят ввести новый налог на движимое имущество

Общественная служба новостей26 марта в 15:01

В Совфеде вновь захотели вернуть отмененный налог

ПРАЙМвчера в 01:26

В Совфеде вновь захотели вернуть отмененный налог

Lenta.ru26 марта в 16:01

В Совфеде захотели вернуть отмененный налог

Рамблервчера в 04:28

В Совете Федерации предложили ввести новый налог

URA.Ru26 марта в 12:09

В Совфеде предлагают ввести налог на движимое имущество

Парламентская газета26 марта в 09:24
Интересное

В Турции одобрили планы строительства судоходного канала «Стамбул»

Планы строительства турецкого судоходного канала «Стамбул» одобрены, заявил министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум 27 марта в своем аккаунте в социальной сети Twitter.
ИА Красная Веснавчера в 13:31

Феттель может быть оштрафован по итогам рассмотрения инцидента с Мазепиным

Немецкий пилот «Астон Мартина» чемпион мира Себастьян Феттель может быть оштрафован за неподчинения требованиям снижения скорости в месте инцидента с российским гонщиком «Хааса» Никитой Мазепиным.
Советский спортвчера в 16:13

Пресс-конференция Никитина после матча с «Локомотивом» длилась всего 25 секунд

Все о КХЛ в 25 секундах pic.twitter.com/eySPmUmpW7 — Семён Галькевич (@galkevich32) March 27, 2021 После этого к тренеру не возникло никаких вопросов от журналистов, и специалист покинул пресс-конференцию.
Плеймейкервчера в 13:54