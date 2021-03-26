Lenta.ruВ Совфеде вновь захотели вернуть отмененный налогВ Совете Федерации вновь предлагают ввести новый налог на движимое имущество. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев, передает «Парламентская газета».В источникеLenta.ruЦензуры.НетПРАЙМПарламентская газета9111.ruAmurMedia.ruАБНОбщественная служба новостейНародные новостиRuNews24.ruURA.RuАктуальные НовостиФАНРамблерЭкономика сегодняПенза-ПрессПодробнее о событииНалог на движимое имущество могут снова ввести в РоссииФАНвчера в 06:26В России хотят ввести новый налог на движимое имуществоОбщественная служба новостей26 марта в 15:01В Совфеде вновь захотели вернуть отмененный налогПРАЙМвчера в 01:26В Совфеде вновь захотели вернуть отмененный налогLenta.ru26 марта в 16:01В Совфеде захотели вернуть отмененный налогРамблервчера в 04:28В Совете Федерации предложили ввести новый налогURA.Ru26 марта в 12:09В Совфеде предлагают ввести налог на движимое имуществоПарламентская газета26 марта в 09:24Показать ещёОценить367КомментироватьПоделиться