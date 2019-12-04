Общество

РБКРБК«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах

2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
Читать в источнике
Комментировать233
с чего всё началось

«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах

Упомянутые в расследованиях ФБК Алексея Навального бизнес-джеты не имеют отношения к группе ВТБ и связанным с ней лицам, сообщается в ответе пресс-службы «ВТБ Лизинга» за подписью гендиректора компании Дмитрия Ивантера на запрос РБК.
РБКвчера в 14:20

Подробнее о событии

«ВТБ Лизинг» и правительство отреагировали на расследования Навального

Дождьвчера в 14:40

ВТБ ответил на ролики Навального

Lenta.ruвчера в 15:35

«ВТБ Лизинг» опроверг сообщения об эксплуатации самолетов бизнес-авиации

ТАССвчера в 14:49

ВТБ отрицает свою связь с бизнес-джетами, которыми пользуются Наиля Аскер-Заде и Светлана Медведева

Эхо Москвы03:03

ВТБ: группа уже не связана с самолетами из расследований ФБК. Их продали в 2017 году из-за угрозы санкций

Новая газетавчера в 14:40

«ВТБ лизинг» и правительство ответили на расследования фонда Навального

Ведомостивчера в 14:33

«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах

РБКвчера в 14:20
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 04:22, Ашберн
Единоборства

Тимофей Цзю одержал досрочную победу над Джеком Брубейкером

Allboxing.ru вчера в 23:34
Футбол

«Манчестер Сити» получит проблемы от «Юнайтед» в дерби

Поединок 16-го тура АПЛ «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед» пройдет седьмого декабря на стадионе «Этихад» в Манчестере.
ODDS.ru вчера в 05:02
Транспорт

На серой ветке метро Москвы произошел сбой в движении поездов

РБК 03:45
Происшествия

В Приморье задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки

В Хорольском районе Приморского края задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки, сообщает региональное управление МВД России.
RT на русском 03:47
Происшествия

Момент аварии с тремя погибшими в Москве попал на видео

РБК 01:52
Здоровье

Перечислены разрушающие кишечник продукты

Немецкие ученые перечислили несколько продуктов, которые при регулярном употреблении разрушают кишечник человека, так как вредят его слизистой оболочке.
Lenta.ru 03:58
Общество

ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права

В ГИБДД считают, что кандидату в водители в первую очередь необходим навык безопасного управления автомобилем, поэтому в экзамен включат новые вопросы на эту тему.
РИА Новости 05 декабря в 07:33
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до трёх

Число погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до трёх, сообщает пресс-служба полиции.
RT на русском вчера в 09:56
Общество

СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

Красикову удалось скрыться, он был объявлен в розыск в 2013 году (и также являлся фигурантом еще одного дела об убийстве).
РБК вчера в 21:37
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.
ТАСС вчера в 21:28
Происшествия

Житель Киева позвал девушку на свидание и показал ей труп

Известия вчера в 17:24
Общество

В России изменят состав сопроводительных документов на автомобиль

В России вводится ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, из-за чего поменяется состав сопроводительной документации на автомобили, сообщает RT со ссылкой на текст стандарта.
РИА Новости 01:24
Общество

Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
News.ru вчера в 19:40
Общество

В Липецке призвали проверить видео с матерящимся мэром города

Депутат Липецкого областного совета Олег Хомутинников призвал комиссию по этике проверить видео, на котором мэр города Евгения Уваркина якобы инспектирует парк и нецензурно комментирует увиденное.
РИА Новости 04:03
Единоборства

Энтони Джошуа и Энди Руис проведут реванш в Саудовской Аравии

Американский боксер мексиканского происхождения Энди Руис и британец Энтони Джошуа проведут бой-реванш в Саудовской Аравии.
Нева Спорт 03:35
Общество

Илон Маск выиграл суд у дайвера, которого он назвал педофилом

Американский предприниматель Илон Маск выиграл суд у британского дайвера Вернона Ансворта, которой помогал вызволить детей из затопленной пещеры в Таиланде и которого Маск назвал педофилом.
Интерфакс 02:48
Происшествия

На авиабазе во Флориде произошла стрельба

Стрельба произошла в пятницу на авиабазе ВМС США во Флориде, сообщает телеканал NBC News.
Интерфакс вчера в 09:01
Футбол

Зенит — Динамо 3:0

Bobsoccer вчера в 12:16
Кино

Netflix выпустила три постера «Ведьмака»

Netflix опубликовала три новых характер-постера с главными героями сериала «Ведьмак».
CyberSport.ru вчера в 05:25
Политика

В правительстве объяснили появление Ивлеевой на интервью с Медведевым

Появление Анастасии Ивлеевой на общении Дмитрия Медведева с российскими телеканалами связано с потребностями аудитории.
Lenta.ru вчера в 15:06
Единоборства

Результаты взвешивания к UFC on ESPN 7: Розенструйк перевесил Оверима

В Вашингтоне состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC on ESPN 7, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Алистаром Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком.
FightTime.ru вчера в 11:29
Армия и оружие

В Сирии начал работу четырнадцатый российско-турецкий патруль

В субботу, 7 декабря, в Сирии приступил к работе четырнадцатый совместный российско-турецкий патруль.
ТК Звезда 03:28
Наука

Ученые нашли ранее неизвестную причину рака

Исследователи считают, что обнаруженное влияние некодирующей последовательности белков ДНК на развитие опасных заболеваний поможет сделать более эффективным генетическое сканирование на определение вероятности развития у человека онкологии.
Российская газета 01:00
Авто

Появились первые фото Kia Seltos российской сборки

В моторную гамму "российского" Seltos входят три бензиновых агрегата: "атмосферники" на 1,6 и 2,0 литра, а также турбодвигатель на 1,6 литра.
Новые автомобили вчера в 10:51
Футбол

Фанаты «Краснодара» покинут стадион на 30-й минуте матча с ЦСКА

Фанаты "Краснодара" покинут арену во время домашнего матча 19-го тура чемпионата России по футболу против московского ЦСКА в рамках акции, предложенной болельщиками "Спартака", сообщается на странице объединения болельщиков "Краснодара" South Supporters в Instagram.
РИА Новости 03:20
Наука

В США предложен эффективный способ уменьшить вес без тренировок и диет

Ученые из США предложили эффективный способ, позволяющий эффективно уменьшить вес без диет и тренировок.
Актуальные Новости 02:54
Общество

Стол Куйвашева продали на благотворительном аукционе за 35 миллионов

В Екатеринбурге на благотворительном аукционе «Екатерининская ассамблея» был продан стол ручной работы губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Правда УрФО вчера в 12:59
Политика

На Украине заявили о срыве переговоров по газу с Россией

Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря.
Газета.Ru 05 декабря в 13:29
Авто

Volkswagen привезет в Россию три новинки в 2020 году

В 2020 году немецкий концерн Volkswagen привезет в Россию сразу три новинки.
Автоновости дня вчера в 10:00
Армия и оружие

США обвинили ПВО из России в ликвидации своего беспилотника в Ливии

Как в субботу, 7 декабря, сообщает Reuters, операторы ПВО не знали во время обстрела, что беспилотник принадлежал Соединенным Штатам.
Известия 03:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Навальный
Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное