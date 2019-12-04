Общество

РБКРБК«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах

2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
Читать в источнике
Комментировать164
с чего всё началось

«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах

Упомянутые в расследованиях ФБК Алексея Навального бизнес-джеты не имеют отношения к группе ВТБ и связанным с ней лицам, сообщается в ответе пресс-службы «ВТБ Лизинга» за подписью гендиректора компании Дмитрия Ивантера на запрос РБК.
РБК14:20

Подробнее о событии

«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах

РБК14:20

ВТБ ответил на ролики Навального

Lenta.ru15:35

«ВТБ Лизинг» опроверг сообщения об эксплуатации самолетов бизнес-авиации

ТАСС14:49

«ВТБ Лизинг» и правительство отреагировали на расследования Навального

Дождь14:40

«ВТБ лизинг» и правительство ответили на расследования фонда Навального

Ведомости14:33

ВТБ: группа уже не связана с самолетами из расследований ФБК. Их продали в 2017 году из-за угрозы санкций

Новая газета14:40

В группе ВТБ рассказали о джетах из расследования Навального

Forbes15:04
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:11, Ашберн
Армия и оружие

В МИД Турции пригрозили возобновить военную операцию в Сирии

Турция сможет возобновить проведение военной операции в Сирии в том случае, если соглашения с Российской Федерацией и Соединёнными Штатами не будут выполняться.
Наша версия 10:54
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех

В результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы число погибших достигло уже четырех человек.
Газета.Ru 11:08
Футбол

Карлос Тевез: Руни пришел и подарил мне Ламборджини

Спорт день за днем 12:10
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
РИА Новости вчера в 11:30
Общество

ГИБДД изменит систему сдачи экзамена на права

ГИБДД планирует внести изменения в структуру сдачи экзамена на получение водительских прав.
Somanyhorses вчера в 10:09
Шоу-бизнес

Влад Топалов трогательно поздравил сына с первым днем рождения

Заметим, в ожидании сына Регина Тодоренко и Влад Топалов на протяжении долгого времени скрывали грядущее пополнение.
Летидор вчера в 02:43
Кино

IMDb назвал топ-10 самых популярных актеров и актрис 2019 года

Кинопортал IMDb обнародовал топ-10 актеров и актрис кино и телевидения 2019 года.
Известия вчера в 21:25
Единоборства

Результаты взвешивания к UFC on ESPN 7: Розенструйк перевесил Оверима

В Вашингтоне состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC on ESPN 7, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Алистаром Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком.
FightTime.ru 11:29
Общество

В Комитете по этике РФС ответили на слова Запашного о фанатах

Председатель Комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев в комментарии "Газете.Ru" раскритиковал слова генерального директора Большого Московского государственного цирка, дрессировщика Эдгарда Запашного.
Газета.Ru 05:31
Авто

Назвали цены на бюджетный аналог внедорожника Toyota Land Cruiser 200

Китайская компания Hengtian объявила цены на свой новый внедорожник L4600, являющийся аналогом Toyota Land Cruiser 200.
Letnews.ru 05:19
Шоу-бизнес

Боярский обрушился с критикой на артистов, оскорбивших россиян

Народный артист России Михаил Борский раскритиковал певцов Максима Покровского (группа «Ногу свело!») и Лайму Вайкуле, которые нелестно отозвались о россиянах.
URA.Ru 17:44
Музыка

Шафран оценила скандал на Украине из-за поющей о Крыме группы «Воровайки»

Помимо композиции об Украине, в жалобах указано, что группа пела в ДНР и ЛНР.
Экономика сегодня 11:09
Фигурное катание

Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
Lenta.ru 14:50
Политика

В правительстве прокомментировали «расследование» про жену Медведева

Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы правительства Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
РИА Новости 15:12
Футбол

Каррера прибыл в Афины. Он возглавит АЕК

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прилетел в Афины.
Спорт-Экспресс 15:32
Происшествия

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
ТАСС 10:11
Политика

Матвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках

Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
РИА Новости 09:20
Экономика

Показатели IPO Saudi Aramco станут рекордными

Известия вчера в 14:29
Общество

Оксимирон предложил Егору Жукову свой YouTube-канал для публикаций

Газета.Ru 11:59
Авто

Россияне стали чаще покупать подержанные машины на заемные средства

МонаВиста вчера в 14:01
Гаджеты

В продажу поступили смарт-часы Xiaomi Mi Watch с активной eSIM

В Китае начались продажи умных-часов Xiaomi Mi Watch с поддержкой активной eSIM.
Anonsens 07:37
Здоровье

Депздрав посоветовал сбрить бороду и усы в сезон гриппа

Любителям носить бороду и усы стоит сбрить растительность в сезон ОРВИ и гриппа.
Вечерняя Москва 00:38
Футбол

Хусаинов рассказал об избиении судьи в раздевалке «Динамо»

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов сообщил, что в 1996 году после матча «Динамо» - «Алания» судья встречи Юрий Чеботарев был избит в раздевалке москвичей.
NewInform 16:51
Энергетика

Украина поставила России условие по газовым спорам

Витренко отметил, что Еврокомиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего судебных споров, поскольку «Газпром» включает это в пакет для переговоров по транзиту.
Известия 16:53
Происшествия

Экс-главу Щелковского района Подмосковья задержали по делу о взятке

Бывшего главу Щелковского муниципального района Подмосковья задержали по делу о взятке, говорится в сообщении областного главка СК.
РБК 03:03
Происшествия

В кафе в Москве произошла драка со стрельбой

РБК 15:51
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию

Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.
StarHit.ru 10:00
Космос

Названы сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу

05.12.2019 В апреле следующего года Роскосмосом и Европейским космическим агентством будет принято окончательное решение о сроках полета к Марсу аппарата ExoMars-2020.
Портал Поиск вчера в 03:55
Футбол

«Зенит» разгромил «Динамо» в матче РПЛ

Петербургский футбольный клуб "Зенит" разгромил московское "Динамо" на "Газпром Арене" при поддержке свыше 48 тысяч зрителей со счетом 3:0 в матче 19-ого тура РПЛ сезона 2019/2020.
P1spb.ru 15:59
Музыка

Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла

Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
РИА Новости 08:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное