Упомянутые в расследованиях ФБК Алексея Навального бизнес-джеты не имеют отношения к группе ВТБ и связанным с ней лицам, сообщается в ответе пресс-службы «ВТБ Лизинга» за подписью гендиректора компании Дмитрия Ивантера на запрос РБК.

с чего всё началось

2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.

«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах

Общество Украина поставила условие России по газовым спорам Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем, и на этом условии готова заключить новый транзитный договор.

Общество Пенсионная реформа Макрона погрузила Францию в хаос Недовольные пенсионной реформой граждане не только приняли участие в мощной общенациональной забастовке, но и десятками тысяч вышли на улицу.

Авто Nissan назвал сроки начала поставок GT-R50 от Italdesign В Nissan сообщают, что при условии сертификации и омологации на различных рынках покупатели, вероятнее всего, смогут сесть за руль Nissan GT-R50 от Italdesign в конце 2020 – конце 2021 года.

Наука Самостоятельная настройка активности мозга в альфа-диапазоне улучшила внимание Ученые из Массачусетского технологического института научили участников эксперимента регулировать активность теменной доли правого или левого полушария в альфа-диапазоне.

Наука В Антарктиде у полярников после 14 месяцев уменьшился мозг Немецкие ученые од руководством Симоны Кюн (Simone Kühn) из Института развития человека Макса Планка в Берлине обнаружили, что за 14 месяцев у участников экспедиции в Антарктиду уменьшился объем мозга.