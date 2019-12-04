Общество
РБК«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах
2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
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с чего всё началось
Упомянутые в расследованиях ФБК Алексея Навального бизнес-джеты не имеют отношения к группе ВТБ и связанным с ней лицам, сообщается в ответе пресс-службы «ВТБ Лизинга» за подписью гендиректора компании Дмитрия Ивантера на запрос РБК.РБКвчера в 14:20
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ВТБ и пресс-служба премьера отреагировали на расследование Алексея Навального
Эхо Москвывчера в 20:04
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено вчера в 23:45, Ашберн
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