Упомянутые в расследованиях ФБК Алексея Навального бизнес-джеты не имеют отношения к группе ВТБ и связанным с ней лицам, сообщается в ответе пресс-службы «ВТБ Лизинга» за подписью гендиректора компании Дмитрия Ивантера на запрос РБК.

с чего всё началось

2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.

«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах

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