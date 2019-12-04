Общество

РБКРБК«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах

2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
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с чего всё началось

«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах

Упомянутые в расследованиях ФБК Алексея Навального бизнес-джеты не имеют отношения к группе ВТБ и связанным с ней лицам, сообщается в ответе пресс-службы «ВТБ Лизинга» за подписью гендиректора компании Дмитрия Ивантера на запрос РБК.
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«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах

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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено вчера в 23:45, Ашберн
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Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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