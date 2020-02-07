Экономика

КоммерсантъКоммерсантъНабиуллина заявила о возможном снижении ставок по ипотеке

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что средняя ставка по ипотеке в декабре обновила исторический минимум, но есть потенциал для дальнейшего снижения.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Ставки по ипотеке продолжат снижаться, заявила Набиуллина

РИА Новости07 февраля в 07:52

В ДОМ.РФ заявили, что средний уровень ипотечных ставок опустится до 8,7% до июля

ТАСС07 февраля в 08:53

ЦБ ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке

Rambler News Service07 февраля в 07:55

После снижения ставки ЦБ РФ банки изменят условия по кредитным продуктам

Finam.Ru07 февраля в 06:00

ЦБ понизил ключевую ставку: что будет с ипотекой

РБК07 февраля в 09:24

Набиуллина заявила о возможном снижении ставок по ипотеке

Коммерсантъ07 февраля в 08:18

ЦБ ожидает дальнейшего снижения ипотечных ставок

RT на русском07 февраля в 07:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:11, Ашберн
Кино

Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»

РИА Новости вчера в 23:28
Общество

Лидерами по доступности бензина стали регионы Крайнего Севера и Москва

Больше всего бензина на среднюю зарплату могут себе позволить жители Крайнего Севера и Москвы, следует из рейтинга «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 23:39
Здоровье

Врачи выяснили, чем заболели два китайца в Судогде

В Роспотребнадзоре изучили результаты их анализов 6 февраля мы писали про двух жителей КНР, у которых подозревали коронавирус.
Pro Город Владимир 07 февраля в 03:00
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

РИА Новости вчера в 15:29
Здоровье

Изуродованная роженица из Омска оказалась сиротой-инвалидом

Экспресс газета вчера в 10:24
Происшествия

Столкновение катеров в Таиланде: погибли двое детей из России

В результате столкновения скоростных катеров в Таиланде возле острова Пхукет погибли двое российских детей — 12-летний мальчик и шестилетняя девочка.
Вести.Ru 00:29
Общество

Мошенники используют новый способ кражи денег с карт

Мошенники начали использовать новую схему получения чужих средств, которая вызывает больше доверия людей, сообщил директор Банковского института ГУ-ВШЭ Василий Солодков газете «Известия».
Коммерсантъ вчера в 23:11
Политика

Минобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев

РИА Новости вчера в 20:22
Общество

Геннадий Зюганов заявил, что Пенсионный фонд ограбил Россию

Геннадий Зюганов отмечает, что Пенсионный фонд сделал также «подарки» и другим категориям граждан.
Новости РуФокс 08 февраля в 06:42
Армия и оружие

Турецкая колонна бронетехники вошла в сирийский Идлиб

Life.ru вчера в 05:05
Происшествия

Борт «Победы» вернулся в Пулково из-за трещины в лобовом стекле

Московский Комсомолец 00:02
Армия и оружие

В США назвали препятствие для победы в войне с Россией

Для Соединенных Штатов естественным препятствием для победы в войне с Россией являются реки, пишет американское издание Breaking Defense.
REGNUM 00:22
Общество

Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя».
Lenta.ru вчера в 05:32
Игры

СМИ: все разработчики System Shock 3 покинули проект

Луангхот, покинувшая студию в декабре 2019 года отметила, что беспокоится о будущем System Shock 3. На прошлой неделе из команды ушёл геймдизайнер Чейз Джонс.
CyberSport.ru вчера в 22:43
Кино

«Хищные птицы» возглавили российский прокат

В российском прокате новый лидер – в первую неделю на экранах России фильму «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Куинн» удалось взобраться на первую строчку.
АБН вчера в 17:59
Экономика

Российские супермаркеты обошли компанию богатейшего человека мира

Российская компания X5 Retail Group, владеющая сетями супермаркетов «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель», обошла по объему выручки за последние пять лет американский интернет-магазин Amazon, владеющий также несколькими онлайн-сервисами и принадлежащий богатейшему человеку в мире Джеффу Безосу.
Lenta.ru 00:45
Политика

Лех Валенса: От Варшавы всегда было ближе до Москвы, чем до Вашингтона

Накануне нашей беседы первый президент послекоммунистической Польши вернулся в Гданьск с ежегодной встречи Нобелевских лауреатов премии мира (Лех Валенса был награжден в 1983-м).
Собеседник 07 февраля в 09:10
Экономика

Лукашенко уехал из Сочи без скидки на нефть

Как прошла встреча президентов в Сочи Переговоры между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко начались утром 7 февраля в Сочи и шли весь день.
РБК вчера в 11:52
Политика

Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

Российская газета вчера в 02:16
Политика

Соловьев назвал сволочью мэра Львова

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1" назвал "сволочью" мэра Львова Андрея Садового, который выдвинул условия для передачи праха советского разведчика Николая Кузнецова в Россию.
РИА Новости вчера в 18:59
Политика

Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
BFM.ru 08 февраля в 09:35
Армия и оружие

Пятое поколение выбивают: вертолеты Ми-28НМ превратят в истребители

Новейший российский ударный вертолет Ми-28НМ превратится в истребитель, способный справиться с самолетами, беспилотниками и крылатыми ракетами противника.
Известия вчера в 16:01
Политика

Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к конституции.
ТАСС вчера в 23:57
Авто

Появились изображения нового Volkswagen Polo для России

На основании известной информации и официальных изображений дизайнеры портала «Колеса.ру» подготовил рендеры.
Tvoe-avto.com вчера в 08:04
Происшествия

На Урале при столкновении такси и фуры погибли два человека

Такси на большой скорости врезалось в идущую перед ней фуру, сообщили в воскресенье в ГУ МВД региона.
Российская газета вчера в 05:13
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

BFM.ru вчера в 15:55
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек

Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
РИА Новости вчера в 13:10
Теннис

Определились все участники финальной стадии Кубка федерации

Стали известны все участники финальной стадии Кубка федерации. В ней примут участие 12 женских команд сборных команд по теннису.
Спорт-Экспресс вчера в 01:46
Экономика

Коронавирус изменил список миллиардеров Forbes

Глава компании Canada Goose Дани Рейсс покинул список миллиардеров из-за коронавируса, пишет Forbes.
Российская газета вчера в 09:02
Происшествия

В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве

Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве.
РИА Новости вчера в 04:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное