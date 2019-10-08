Финансы
Российская газетаВТБ перестал принимать вклады в евро
ВТБ одним из последних крупных банков перестал открывать вклады в евро. С 8 октября его клиентам доступны только накопительные и текущие счета в европейской валюте. До этого ВТБ принимал вклады в евро под 0,01%.
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Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 09:40, Вашингтон
Политика
Кремль выступил против участия США в «нормандском формате»
Москва выступает против участия Вашингтона в "нормандском формате".
ИА Новороссия 08:28
Политика
Песков объяснил повышение зарплат Путина и Медведева
Повышение с октября зарплат президента, премьера, главы СК и генпрокурора плановое, сообщил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 18:29
Здоровье
Главврач больницы №9 увольняется по решению минздрава
Олег Костин, который около 20 лет возглавлял 9-ю городскую больницу Саратова, уволился по предложению минздрава.
Четвертая Власть 04:05
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Армия и оружие
Российским Су-57 нашли нового покупателя
Еще одним покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57 может стать Мьянма. Об этом сообщает MilitaryWatch.
Lenta.ru 07:38
Политика
Полиция предложила губернатору Уссу попросить у Путина охрану
Начальник главного управления МВД по Красноярскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий предложил главе региона Александру Уссу обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить его безопасность «как высшего должностного лица Красноярского края».
РБК 05:23
Политика
Госдума поддержала законопроект о закупке более дешевых лекарств
Документ определяет для госзакупок, что является взаимозаменяемым лекарственным препаратом, пояснил член комитета Госдумы по охране здоровья, депутат фракции "Единая Россия" Александр Петров.
Российская газета 07:17
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов предположил, с чем может быть связана выписка актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости 06:56
Футбол
У ФК «Тамбов» смена главного тренера не планируется
Если будет принято какое-то решение, касающееся изменений в тренерском штабе команды, оно сразу же будет опубликовано на официальных ресурсах.В следующий раз в рамках 13 тура РПЛ ФК "Тамбов" встретится с "Уралом" 19 октября.
Тамбовский курьер 06:55
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Армия и оружие
Трамп заявил, что США продолжат поддержку курдов в Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что США не бросили курдов в Сирии и продолжат их поддерживать.
РИА Новости 09:13
Политика
Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
РИА Новости вчера в 21:26
Экономика
Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор
Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 06:22
Происшествия
Восьмилетний мальчик умер на уроке физкультуры в Йошкар-Оле
По данным ведомства, восьмилетний мальчик умер во вторник на уроке физкультуры.
Интерфакс 06:35
Игры
Sony PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года
Японская компания Sony выпустит новое поколение своей приставки Playstation 5 в конце 2020 года.
ТАСС 09:02
Общество
Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя
РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Происшествия
Власти ФРГ назвали инцидент с грузовиком террористическим актом
Власти Германии назвали инцидент в городе Лимбург-ан-дер-Лан (федеральная земля Гессен), в ходе которого грузовик врезался в толпу и ранил 17 человек, террористическим актом.
Газета.Ru 03:53
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк обратился к ее поклонникам
Чуть позже с официальным заявлением выступил и ее директор Стас Христов, который попросил публику не спекулировать болезнью артистки.
StarHit.ru вчера в 04:00
Происшествия
Сестры Хачатурян показали, как убили своего отца
В соцсетях появились записи следственного эксперимента с участием сестер Ангелины, Марии и Кристины Хачатурян, в ходе которого они рассказали и показали, как расправились со своим отцом.
Вести.Ru 08:26
Политика
Новак прокомментировал ситуацию с газопроводом OPAL
Министр энергетики России Александр Новак выразил уверенность в нормализации ситуации с ограничением для «Газпрома» на пользование газопроводом OPAL.
News.ru 09:02
Армия и оружие
Националисты выдвинули Зеленскому ультиматум по Донбассу
Президенту Украины Владимиру Зеленскому местные националисты поставили условие: если Вооруженные силы страны отойдут согласно "формуле Штайнмайера" от линии разграничения в Золотом (рубеж на Луганщине) и в районе Петровское (ДНР), то эти населенные пункты займут представители добробатов.
Утро.ru 08:42
Общество
Уткин назвал Канделаки «немолодой» женщиной
Уткин сравнил Канделаки с колумбийской девушкой и опубликовал видео, где женщина в форму сборной Колумбии набивает мяч.
Pravda.Ru 05:38
Происшествия
Следком возбудил уголовное дело против судьи из Анапы
Уголовное дело возбуждено в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева.
Радио Комсомольская правда 09:24
Игры
Star Wars Jedi: Fallen Order — Системные требования
Да пребудут с вами 32 ГБ ОЗУ До релиза экшена Star Wars Jedi: Fallen Order от студии Respawn и компании EA остается чуть более месяца.
Srnsk 08:10
Экономика
В ФНС заявили о высоком уровне серых зарплат в России
Федеральная налоговая служба (ФНС) России обеспокоена высоким уровнем теневых зарплат в стране, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
RT на русском 08:03
Шоу-бизнес
Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж
Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
StarHit.ru 06 октября в 14:00
Политика
Georgian airways готовит иск против России из-за запрета полетов
Грузинская авиакомпания Georgian airways планирует подать иск в Европейский суд против министерства транспорта России за "необоснованное прекращение полетов" и потребовать 25 миллионов долларов компенсации, заявил заявлении гендиректор авиакомпании Роман Бокерия.
РИА Новости 09:05
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы — с 1 по 8 января. День народного единства отмечается с 2005 года.
РИА Новости 06:20