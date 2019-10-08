Финансы

Российская газетаРоссийская газетаВТБ перестал принимать вклады в евро

ВТБ одним из последних крупных банков перестал открывать вклады в евро. С 8 октября его клиентам доступны только накопительные и текущие счета в европейской валюте. До этого ВТБ принимал вклады в евро под 0,01%.
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ВТБ больше не принимает вклады в евро

Коммерсантъ07:31

ВТБ прекратил прием вкладов в евро

Ведомости05:44

Банк ВТБ перестал принимать вклады в евро

Фонтанка.Ру06:29

ВТБ объяснил отказ от вкладов в евро

Rambler News Service06:24

ВТБ перестал открывать вклады в евро

ТАСС05:59

ВТБ вслед за рядом крупных банков перестал принимать вклады в евро

Интерфакс06:58

ВТБ отказался от приема вкладов в евро

РБК04:47
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Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 09:40, Вашингтон
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Кремль выступил против участия США в «нормандском формате»

Москва выступает против участия Вашингтона в "нормандском формате".
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Песков объяснил повышение зарплат Путина и Медведева

Повышение с октября зарплат президента, премьера, главы СК и генпрокурора плановое, сообщил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 18:29
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Главврач больницы №9 увольняется по решению минздрава

Олег Костин, который около 20 лет возглавлял 9-ю городскую больницу Саратова, уволился по предложению минздрава.
Четвертая Власть 04:05
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
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Армия и оружие

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Еще одним покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57 может стать Мьянма. Об этом сообщает MilitaryWatch.
Lenta.ru 07:38
Политика

Полиция предложила губернатору Уссу попросить у Путина охрану

Начальник главного управления МВД по Красноярскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий предложил главе региона Александру Уссу обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить его безопасность «как высшего должностного лица Красноярского края».
РБК 05:23
Авто

Цокот копыт: в Новосибирске появились водители, которые ездят по асфальту на шипах

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Политика

Госдума поддержала законопроект о закупке более дешевых лекарств

Документ определяет для госзакупок, что является взаимозаменяемым лекарственным препаратом, пояснил член комитета Госдумы по охране здоровья, депутат фракции "Единая Россия" Александр Петров.
Российская газета 07:17
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Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов предположил, с чем может быть связана выписка актрисы Анастасии Заворотнюк.
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У ФК «Тамбов» смена главного тренера не планируется

Если будет принято какое-то решение, касающееся изменений в тренерском штабе команды, оно сразу же будет опубликовано на официальных ресурсах.В следующий раз в рамках 13 тура РПЛ ФК "Тамбов" встретится с "Уралом" 19 октября.
Тамбовский курьер 06:55
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Армия и оружие

Трамп заявил, что США продолжат поддержку курдов в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не бросили курдов в Сирии и продолжат их поддерживать.
РИА Новости 09:13
Политика

Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
РИА Новости вчера в 21:26
Экономика

Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор

Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 06:22
Культура

Создатели «Южного парка» высмеяли запрет на показ мультсериала в Китае

Lenta.ru 06:00
Происшествия

Восьмилетний мальчик умер на уроке физкультуры в Йошкар-Оле

По данным ведомства, восьмилетний мальчик умер во вторник на уроке физкультуры.
Интерфакс 06:35
Игры

Sony PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года

Японская компания Sony выпустит новое поколение своей приставки Playstation 5 в конце 2020 года.
ТАСС 09:02
Общество

Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя

РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Происшествия

Власти ФРГ назвали инцидент с грузовиком террористическим актом

Власти Германии назвали инцидент в городе Лимбург-ан-дер-Лан (федеральная земля Гессен), в ходе которого грузовик врезался в толпу и ранил 17 человек, террористическим актом.
Газета.Ru 03:53
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк обратился к ее поклонникам

Чуть позже с официальным заявлением выступил и ее директор Стас Христов, который попросил публику не спекулировать болезнью артистки.
StarHit.ru вчера в 04:00
Происшествия

Сестры Хачатурян показали, как убили своего отца

В соцсетях появились записи следственного эксперимента с участием сестер Ангелины, Марии и Кристины Хачатурян, в ходе которого они рассказали и показали, как расправились со своим отцом.
Вести.Ru 08:26
Политика

Новак прокомментировал ситуацию с газопроводом OPAL

Министр энергетики России Александр Новак выразил уверенность в нормализации ситуации с ограничением для «Газпрома» на пользование газопроводом OPAL.
News.ru 09:02
Армия и оружие

Националисты выдвинули Зеленскому ультиматум по Донбассу

Президенту Украины Владимиру Зеленскому местные националисты поставили условие: если Вооруженные силы страны отойдут согласно "формуле Штайнмайера" от линии разграничения в Золотом (рубеж на Луганщине) и в районе Петровское (ДНР), то эти населенные пункты займут представители добробатов.
Утро.ru 08:42
Общество

Уткин назвал Канделаки «немолодой» женщиной

Уткин сравнил Канделаки с колумбийской девушкой и опубликовал видео, где женщина в форму сборной Колумбии набивает мяч.
Pravda.Ru 05:38
Происшествия

Следком возбудил уголовное дело против судьи из Анапы

Уголовное дело возбуждено в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева.
Радио Комсомольская правда 09:24
Игры

Star Wars Jedi: Fallen Order — Системные требования

Да пребудут с вами 32 ГБ ОЗУ До релиза экшена Star Wars Jedi: Fallen Order от студии Respawn и компании EA остается чуть более месяца.
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Экономика

В ФНС заявили о высоком уровне серых зарплат в России

Федеральная налоговая служба (ФНС) России обеспокоена высоким уровнем теневых зарплат в стране, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
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Шоу-бизнес

Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж

Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
StarHit.ru 06 октября в 14:00
Политика

Georgian airways готовит иск против России из-за запрета полетов

Грузинская авиакомпания Georgian airways планирует подать иск в Европейский суд против министерства транспорта России за "необоснованное прекращение полетов" и потребовать 25 миллионов долларов компенсации, заявил заявлении гендиректор авиакомпании Роман Бокерия.
РИА Новости 09:05
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы — с 1 по 8 января. День народного единства отмечается с 2005 года.
РИА Новости 06:20
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