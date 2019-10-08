ВТБ одним из последних крупных банков перестал открывать вклады в евро. С 8 октября его клиентам доступны только накопительные и текущие счета в европейской валюте. До этого ВТБ принимал вклады в евро под 0,01%.

Политика Александр Калашников назначен директором ФСИН "Калашников Александр Петрович" указано на сайте ведомства в разделе "Директор ФСИН России".

Авто Пенсионеры и люди предпенсионного возраста предпочитают Lada Classic Российские пенсионеры и люди предпенсионного возраста предпочитают Lada Classic.

Политика Захарова прокомментировала угрозу Трампа разрушить экономику Турции Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента США Дональда Трампа, что он при определенных обстоятельствах может "разрушить" экономику Турции.

Общество Названы лауреаты Нобелевской премии по физике Лауреатами Нобелевской премии в области физики за 2019 год стали Джеймс Пиблз, Мишель Майор и Дидье Келоз.

Происшествия Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.

Политика Путин и Шойгу провели отдых в тайге Ранее, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин перед своим днем рождения отправится в тайгу.

Армия и оружие Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.

Происшествия Завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова Завершено расследование дела директора подмосковного реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов.

Происшествия ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.

Шоу-бизнес Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения. Для общения актриса выбрала издание РБК.

Общество В Союзе пивоваров прокомментировали возможный запрет крафтового пива Вступление в силу техрегламента о безопасности алкогольной продукции не помешает развитию крафтового пивоварения в РФ: если такие напитки в соответствии с документом не попадут непосредственно в категорию "пиво", то смогут считаться специальным пивом, сообщили РИА Новости в Союзе российских пивоваров.

Футбол Бэйл обозлился на мадридский «Реал» Испанский журналист Гиллем Балаге рассказал о недовольстве валлийского нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла положением в команде.

Космос На обсерваторию «Спектр-РГ» оказано неизвестное воздействие в космосе Космическая обсерватория российско-германского производства «Спектр-РГ» подверглась потенциально опасному неизвестному воздействию в космосе.

Общество Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.

Единоборства Узбекистанский боец ММА Нурматов умер после поединка в Грозном Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер после поединка с россиянином Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat 100, который прошел 4 октября в Грозном.

Шоу-бизнес Сергей Жуков устроил для жены шикарный сюрприз ко дню ее рождения Сергей Жуков заранее спланировал их романтическое путешествие. Но Регина до последнего момента даже не догадывалась о таком сюрпризе.

Происшествия Похоронная служба не закопала детские могилы в Барнауле На Власихинском сельском кладбище в Барнауле похоронная служба оставила незакопанными могилы девятерых человек, в том числе детей, из-за поломки трактора.

Здоровье В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена» Девочка родилась с меланоцитарным невусом — темным родимым пятном на пол-лица, в ее случае напоминающим по форме маску супергероя Бэтмана.

Экономика Зарплата таксистов в России за два года выросла в полтора раза Средний доход таксистов в России с 2017 года вырос в полтора раза и достиг в 2019-м году 63 тыс. рублей в месяц, подсчитали эксперты Аналитического центра при правительстве Российской Федерации.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре В начале ноября россиян ждут трехдневные выходные — со 2 по 4 ноября — в связи с празднованием Дня народного единства.

Происшествия Бывший начальник рудника «Мир» покончил с собой в СИЗО Как сообщили накануне в СК РФ, суд арестовал двух сотрудников рудника "Мир" - бывшего начальника рудника Алексея Бурксера и бывшего и.о. главного инженера Александра Манна - по делу об аварии на предприятии 4 августа 2017 года, в результате которой погибли восемь человек.

Кино В трейлере нового сезона «Викингов» появился Данила Козловский Телеканал History на своем YouTube-канале опубликовал трейлер шестого сезона сериала «Викинги», в котором снялся российский актер Данила Козловский.