ВТБ снизил ставки по ипотечным продуктам до 7,9% годовых, на 0,5 процентного пункта. Альфа-банк уменьшил ставки на 0,4 п.п. — до 7,99% на строящееся жилье и до 8,39% на жилье вторичного рынка.

ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке

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