Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке

ВТБ снизил ставки по ипотечным продуктам до 7,9% годовых, на 0,5 процентного пункта. Альфа-банк уменьшил ставки на 0,4 п.п. — до 7,99% на строящееся жилье и до 8,39% на жилье вторичного рынка.
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Ипотека снова дешевеет

Ведомостивчера в 16:13

ВТБ снизил ставки по ипотеке

RT на русскомвчера в 02:47

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

ТАССвчера в 01:01

ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке

Коммерсантъвчера в 01:38

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

РИА Новостивчера в 01:04

ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ

РБКвчера в 01:44

ВТБ снизил ставки по ипотеке

Rambler News Serviceвчера в 01:01
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 06:23, Ашберн
Политика

В Кремле прокомментировали смену главы офиса Зеленского

«Можно будет судить по конкретным делам и конкретным решениям», — сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что смена руководителя офиса может позитивно сказаться на урегулировании ситуации на юго-востоке Украины.
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Уровень доверия к Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза

В ноябре 2017 г. рейтинг доверия президенту составлял 59%, т. е. за два года он упал на 24 п. п. – почти в 2 раза.
Ведомости 01:18
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Маколей Калкин провалил кастинг на роль в фильме Квентина Тарантино

Lenta.ru вчера в 10:59
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Все члены экипажа сбитого в Идлибе сирийского вертолета погибли

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На вилле в Испании обнаружены тела двух российских бизнесменов

Тела двух российских бизнесменов обнаружены на вилле в испанском городе Дения.
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Операторы сообщили результаты тестирования «суверенного Рунета»

Напомним, что в законе «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации» с недавних пор появились поправки, которые еще называют "законом о суверенном Рунете", они вступили в силу 01.11.2019 года.
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Аналитики: NiP выбьют команду Lil из отборочных на ESL One Los Angeles

12 февраля Ninjas in Pyjamas встретятся с Aggressive Mode в полуфинале нижней сетки отборочных на ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2. Поединок начнется в 16:00 мск и пройдет в формате best-of-3.
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Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве

Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
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Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом

Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
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Происшествия

Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу

Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
Коммерсантъ вчера в 11:19
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Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких

Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
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Украинцев и белорусов примут в гражданство РФ без экзамена

Комиссия сможет признавать носителями русского языка без прохождения вышеупомянутого собеседования граждан Беларуси и граждан Украины, свободно владеющих русским языком.
Российская газета 05:32
Армия и оружие

Кремль ответил Эрдогану на ультиматум по Идлибу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Москва и армия САР наносят в Идлибе удары по мирным гражданам и не выполняют обязательства по Сочинским соглашениям.
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Экономика

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
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РИАМО – 12 фев. На мероприятии Samsung Galaxy Unpacked 2020 южнокорейская компания представила складной смартфон Galaxy Z Flip, который оборудован экраном из гибкого стекла, сообщает Газета.ru.
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В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков

В Сети появилось видео, на котором запечатлены посиделки с представителями силовых структур.
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Происшествия

Брошенного младенца нашли в подземном переходе в Москве

Брошенного младенца нашли в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы" в Москве.
Газета.Ru 05:53
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В Сети не узнали Адель после того, как она похудела на 45 килограммов

Польская телеведущая Кинга Русин опубликовала в инстаграме совместную фотографию с британской певицей Адель.
РИА Новости вчера в 14:38
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Обеление доходов россиян принесло в бюджет 21,2 млрд рублей

Предпринятые ФНС меры по обелению доходов за три года позволили принести дополнительные 21,2 млрд рублей в российский бюджет, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Счетной палаты.
Московский Комсомолец 01:55
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Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»

Польша запросила у «Газпрома» информацию и документы для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2», запрос поступил от Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK).
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В России могут снизить страховые взносы

Впервые идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017–2018 годах.
Вести.Ru вчера в 01:19
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Клим Шипенко снимет фильмы для студии Yellow, Black and White

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Сбербанк заметил у россиян снижение стремления экономить

Рост реальных доходов населения России во второй половине 2019 года сделал россиян более требовательными к качеству продуктов питания и их ассортименту, покупатели стали обращать меньше внимания на цену.
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В России удвоилось число регионов с дефицитом бюджета

Больше трети регионов России закончили 2019 год с дефицитом бюджета — число таковых выросло с 15 до 35.
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Red Bull показала изображение новой машины RB16

На следующий день после Ferrari свою новую машину публике представила Red Bull Racing.
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Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд ушёл из жизни на 78-м году.
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Минздрав назвал ежегодное количество осложнений от врачебных ошибок

Из-за врачебных ошибок тяжелые осложнения в России каждый год получают более 70 тысяч человек.
Вечерний Карпинск 09 февраля в 03:47
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Новая передача Ксении Собчак на Первом возмутила зрителей

Первый выпуск нового телешоу Ксении Собчак "Док-ток", опубликованный на YouTube, набрал 1,6 тысяч отметок "нравится" и 4,7 тысяч отметок "не нравится", а также собрал множество недовольных комментариев от зрителей, оставшихся разочарованными новым проектом скандальной телеведущей.
Газета.Ru 02:02
Армия и оружие

Российского офицера уволили за пьянство на базе в Сирии

Служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус.
Lenta.ru 03:09
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ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Lenta.ru 02:18
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