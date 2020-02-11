Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке

ВТБ снизил ставки по ипотечным продуктам до 7,9% годовых, на 0,5 процентного пункта. Альфа-банк уменьшил ставки на 0,4 п.п. — до 7,99% на строящееся жилье и до 8,39% на жилье вторичного рынка.
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Ипотека снова дешевеет

Ведомостивчера в 16:13

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

ТАССвчера в 01:01

ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ

РБКвчера в 01:44

ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке

Коммерсантъвчера в 01:38

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

РИА Новостивчера в 01:04

Банки начали новый раунд снижения ставок ипотеки

Orenburg.mediaвчера в 14:36

ВТБ снизил ставки по ипотеке

Rambler News Serviceвчера в 01:01
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Политика

Украина предлагает дать Крыму воду в обмен на Донбасс

В Киеве предлагают начать водоснабжение Крыма в обмен на уступки со стороны России по вопросу Донбасса, сообщает «РИА Новости».
Хакасия-Информ вчера в 20:44
Экономика

Центробанк планирует продать Сбербанк

Согласно документу, принадлежащий ЦБ контрольный пакет акций Сбербанка приобретет государство за счет ФНБ (Фонда национального благосостояния), по рыночной цене.
ГЛАС.RU вчера в 08:31
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков

Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.
Вести.Ru 07:41
Энергетика

В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ

Компания «Газпром межрегионгаз» составила список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ по состоянию на 1 января.
РБК 13:13
Общество

ФСИН начала проверку фото застолья в колонии с убийцей Немцова

Газета.Ru 12:09
Гаджеты

Samsung представила раскладной смартфон с гибким экраном Galaxy Z Flip

Samsung представила вторую модель своего складного смартфона. Она получила название Galaxy Z Flip, передает ОТР.
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Сын Сенчуковой и Рыбина удивил всех своей красотой

Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина удивил пользователей социальных сетей внешними данными.
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Армия и оружие

Япония заявила о намерении создать систему для самоподрыва ракет КНДР

Журнал рассказал о принципах новой системы "Планируется с помощью мощного излучения на рушать обмен телеметрической информацией между ракетой и наземной базой, откуда она была запущена", — раскрывают план властей Японии журналисты.
Pravda.Ru 10:54
Армия и оружие

В НАТО призвали Асада «остановить нападения» в Идлибе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность ситуацией в сирийском Идлибе, призвав президента Сирии Башара Асада «прекратить нападения».
RT на русском вчера в 07:15
Общество

ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Lenta.ru 02:18
Шоу-бизнес

Встречи с дьяволом: дочь Успенской могла попасть в секту

Тихая личная жизнь певицы Любви Успенской рухнула в одночасье — после того, как ее дочь Татьяна Плаксина приняла участие в программе «Звезды сошлись», которую ведут Лера Кудрявцева и Оскар Кучера.
Телепрограмма вчера в 10:33
Происшествия

Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина

Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Газета.Ru вчера в 08:59
Футбол

Тарасов выложил фото с парикмахером-азиатом и подписью «коронавирус»

На сей раз спортсмена раскритиковали за провокационную Instagram-историю, в которой россиянин, сфотографировал парикмахера с азиатской внешностью и пошутил про коронавирус.
Газета.Ru 12:33
Шоу-бизнес

Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом

Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
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Хоккей

Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ

Lenta.ru 12:42
Происшествия

Пропавший при пожаре в шахте в Мурманской области был найден живым

Известия 13:50
Экономика

Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров

С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.
Ведомости вчера в 10:38
Политика

Комитет Госдумы поддержал пожизненное сенаторство для экс-президентов

Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки в Конституцию о порядке формирования Совета Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.
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Футбол

«Спартак» одержал победу на клубном ЧМ по пляжному футболу

Московский «Спартак» стартовал на клубном чемпионате мира по пляжному футболу победой над швейцарским «Грассхоппером» со счетом 8:1. Турнир проходит в Москве во дворце спорта «Мегаспорт».
РБК 12:17
Общество

WSJ: США считают, что Huawei может получать доступ к телефонным сетям

Американские чиновники сообщили, что китайская компания Huawei может получать доступ к телефонным сетям по всему миру, используя "потайные двери", предназначенные для пользования только правоохранительных органов, пишет газета Wall Street Journal.
РИА Новости вчера в 18:03
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство

Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Что происходит 13:33
Общество

Минюст РФ внес «Радио Свобода» в реестр СМИ-иноагентов

"Радио Свобода" внесено в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранных агентов после регистрации в РФ юридического лица.
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Космос

Астероиды Солнечной системы будут уничтожены через 6 млрд лет

Специалисты из Великобритании предсказали, что астероиды Солнечной системы будут уничтожены через 6 миллиардов лет.
Pravda.Ru 03:00
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В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

Газета.Ru вчера в 02:15
Наука

Ученые советуют беременным женщинам отказаться от косметики

Результаты исследований свидетельствовали о том, что вероятность появления избыточного веса у ребенка возрастала при содержании большого количество бутилпарапена в женском организме.
RuNews24.ru 07:22
Гаджеты

Xiaomi выпустила шпионский гаджет за $14

OAnews вчера в 23:42
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Названы пять способов предотвращения появления возрастных морщин

Названы пять способов предотвращения появления возрастных морщин.
ToDay News Ufa 11:48
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Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»

Газета.Ru вчера в 10:21
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Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Вести.Ru 10:40
Армия и оружие

Турция перебрасывает ракетные комплексы к границе Идлиба

«Колонна грузовиков с системами РСЗО из различных войсковых частей Турции достигла района Рейханлы в провинции Хатай на границе с сирийским Идлибом», — указывается в заявлении.
RT на русском 10:30
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