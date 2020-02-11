Экономика

Мой БрянскМой БрянскВТБ снизил ставки по ипотеке ниже 8% после решения Банка России

Ранее ЦБ в шестой раз подряд понизил ключевую ставку. Банк ВТБ понизил ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта, говорится в сообщении кредитной организации, передаёт РБК.
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Ипотека снова дешевеет

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