Ранее ЦБ в шестой раз подряд понизил ключевую ставку. Банк ВТБ понизил ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта, говорится в сообщении кредитной организации, передаёт РБК.

ВТБ снизил ставки по ипотеке ниже 8% после решения Банка России

Гаджеты Realme X50 Pro ни в чем не уступит Xiaomi Mi 10 Realme X50 Смартфону Realme X50 Pro 5G приписывают экран OLED с отверстием под фронтальную камеру, а также очень быструю зарядку мощностью 50 или даже 60 Вт. Исполнительный директор Realme Сюй Ци (Xu Qi) недавно заявил, что новый флагман компании также будет оснащен памятью LPDDR5, как и Xiaomi Mi 10, при этом в основу его ляжет однокристальная система Snapdragon 865 с модемом 5G.

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