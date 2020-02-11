Экономика
РБКВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что в декабре прошлого года средняя ставка по ипотеке обновила исторический минимум — 9% и ожидается дальнейшее снижение. По данным Банка России, в ноябре она составляла 9,19%, а в октябре — 9,4%.
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с чего всё началось
ВТБ снизил ставки на всю линейку ипотечных программ на 0,5 процентного пункта, до 7,9 процента годовых, сообщила пресс-служба кредитной организации. Ипотека по сниженной ставке доступна клиентам банка при оформлении кредита на покупку жилья при первоначальном взносе от 50 процентов.РИА Новости01:04
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Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 п.п., до 6 % годовых
НИА-Кузбасс09 февраля в 23:04
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Футбол
В ДЮСШ Осинников сочли письмо «Монако» о выплатах за Головина шуткой
В детско-юношеской спортивной школе города Осинников, где числился полузащитник "Монако" Александр Головин с 2008 по 2012 годы, письмо из футбольного клуба "Монако" о компенсационных выплатах за игрока посчитали розыгрышем и не ответили на него, сообщила РИА Новости директор учреждения Галина Рудольф.
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Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян
Дебютную программу вела первая из них, она была посвящена нашумевшей истории сестер Хачатурян.
Общество
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Если раньше преступники прикидывались сотрудниками службы безопасности банка и предупреждали россиян о блокировке счета в связи с подозрительными транзакциями, то теперь они используют новый сценарий: пугают закрытием счета.
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Общество
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Пользователи Windows 7 не могут выключить компьютер
Очередная ошибка в Windows 7 не позволяет некоторым пользователям выключить или перезагрузить компьютер, 9 февраля сообщает ИА Народные новости.
Технологии
Роскомнадзор разблокировал более 2 млн IP-адресов
Роскомнадзор разблокировал более 2 млн IP-адресов, говорится на сайте мониторинга реестра запрещенных сайтов организации.
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Шестнадцатилетняя томская школьница, получившая право на экранизацию рассказа Стивена Кинга за доллар, рассказала, как получила письмо от известного писателя.
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Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день.
Происшествия
Пранкера арестовали за имитацию в метро Москвы приступа коронавируса
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
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Общество
Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе
Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Биатлон
Назван состав сборной России на ЧМ по биатлону
Общество
Новые справки о судимости появились в России
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Экономика
«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
Политика
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники.
Культура
Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»
Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
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Новый фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" проходит государственные испытания в Баренцевом и Белом морях.
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Что же касается Anthem, то BioWare рассказала в заявлении, что команда работала последний год, чтобы улучшить стабильность, производительность и общее качество игры, а также выпустить три сезона контента.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе, сообщило Минобороны Турции.
Здоровье
От коронавируса за день погибли почти 100 человек
От коронавируса в воскресенье в Китае погибли 97 человек, это самый смертоносный день с начала вспышки нового заболевания, пишет Би-би-си.
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с учеником
Следователи Астраханского областного управления СК России начали проверку информации, распространенной СМИ, об интимной связи учительницы одной из школ с девятиклассником.
Экономика
Москвичей предупредили о подорожании проезда на метро
Стоимость проезда на метро для москвичей подорожает на 3 копейки из-за строительства пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье.