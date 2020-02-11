ВТБ снизил ставки на всю линейку ипотечных программ на 0,5 процентного пункта, до 7,9 процента годовых, сообщила пресс-служба кредитной организации. Ипотека по сниженной ставке доступна клиентам банка при оформлении кредита на покупку жилья при первоначальном взносе от 50 процентов.

с чего всё началось

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что в декабре прошлого года средняя ставка по ипотеке обновила исторический минимум — 9% и ожидается дальнейшее снижение. По данным Банка России, в ноябре она составляла 9,19%, а в октябре — 9,4%.

ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ

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