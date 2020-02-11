Экономика

REGNUMREGNUMБанк ВТБ опустил ставку по ипотеке ниже 8%

В банке отметили, что ставки снижены на 0,5 процентных пункта по всей линейке ипотечных программ. Теперь для готового и строящегося жилья доступен кредит по ставке от 7,9% годовых, а рефинансировать действующую ипотеку другого банка можно под 8,5%.
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ВТБ снизил ставки по ипотеке

RT на русском02:47

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

ТАСС01:01

ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ

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ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке

Коммерсантъ01:38

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

РИА Новости01:04

ВТБ снизил ставки по ипотеке

Lenta.ru02:14

ВТБ снизил ставки по ипотеке

Rambler News Service01:01
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Новую студию автора Dead Space в Take-Two назовут 31st Union

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