Экономика
REGNUMБанк ВТБ опустил ставку по ипотеке ниже 8%
В банке отметили, что ставки снижены на 0,5 процентных пункта по всей линейке ипотечных программ. Теперь для готового и строящегося жилья доступен кредит по ставке от 7,9% годовых, а рефинансировать действующую ипотеку другого банка можно под 8,5%.
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Экономика
Правительство планирует выкупить акции Сбербанка у ЦБ
В Минфине заявили, что правительство планирует выкупить долю Центробанка в Сбербанке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
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Эксперт рассказал «МК», обоснованно ли американцы опасаются российских разведчиков.
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Норвежские журналисты считают, что российские лыжные гонки уничтожают сами себя.
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КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины
Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.
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Лукашенко пожаловался Путину на Telegram-каналы
В ходе последней встречи в Сочи президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждали публикации в российских СМИ и Telegram-каналах.
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СМИ назвали причину столкновения катеров в Таиланде
Тайские СМИ со ссылкой на местные власти сообщили, что столкновение двух катеров на канале у острова Пхукет произошло в результате превышения скорости, передает kp.ru.
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Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе огласил приговор членам террористической организации "Сеть", запрещенной в России.
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Четыре хоккеиста «Ак Барса» не сыграют против «Авангарда»
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В Кремле считают недопустимым вольготное поведение боевиков в Идлибе
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В Чувашии назначен и.о. министра строительства
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Общество
Жителя Курской области эвакуировали из китайского Уханя
В числе эвакуированных из Китайского города Ухань из-за эпидемии коронавируса есть житель Курской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на тюменский областной штаб по профилактике вируса.
Экономика
В России собираются резко снизить страховые взносы
Правительство может вернуться к идее снижения страховых взносов с работодателей. Ставку могут снизить с 30% до 23-25%.
Армия и оружие
Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО о распаде ДРСМД
Ранее Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что распад ДРСМД продемонстрировал силу НАТО, поскольку страны альянса сумели провести тесные консультации, чтобы разрешить этот вопрос.
Футбол
«ПСЖ» победил «Лион» в чемпионате Франции по футболу
"Пари Сен-Жермен" победил "Лион" в матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча, прошедшая в Париже, завершилась со счетом 4:2.
Общество
Голодец станет зампредом правления Сбербанка
Бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец после согласования кандидатуры с ЦБ станет зампредом правления Сбербанка, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
Общество
Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.
Футбол
Микелтадзе и Кипиани перешли из «Рубина» в «Ротор» на правах аренды
Нападающие Бека Микелтадзе и Николай Кипиани продолжат карьеру в клубе из Волгограда.
Здоровье
В Тюмени студентку с коронавирусом вылечили и выписали из больницы
Из Тюменской инфекционной больницы выписали вылеченную от нового коронавируса студентку Тюменского индустриального университета, гражданку Китая.
Футбол
В ДЮСШ Осинников сочли письмо «Монако» о выплатах за Головина шуткой
В детско-юношеской спортивной школе города Осинников, где числился полузащитник "Монако" Александр Головин с 2008 по 2012 годы, письмо из футбольного клуба "Монако" о компенсационных выплатах за игрока посчитали розыгрышем и не ответили на него, сообщила РИА Новости директор учреждения Галина Рудольф.
Общество
Ведущая «Вестей» рассмеялась, озвучивая сюжет о социальных выплатах
Студийная запись со смехом ведущей не пошла в эфир, но попала в Сеть.
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Первое видео со съемок «Сватов-7» утекло в Сеть
Ролик со съемочной площадки седьмого сезона сериала «Сваты» появился в Сети, в нем показана сцена празднования Масленицы на ярмарке.