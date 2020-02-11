Экономика
РБКВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ
Для клиентов, чей первоначальный взнос при оформлении кредита на покупку жилья составит от 50%, доступна ипотека под 7,9%, сообщили в банке.
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Политика
Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака.
Наука
Российские ученые создали прототип лекарства от клинической депрессии
Российские ученые создали прототип лекарства от клинической депрессии, сообщает ТАСС.
Кино
Корейский фильм «Паразиты» стал триумфатором «Оскара»
Лучшим актером назван Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в фильме «Джокер», а лучшей актрисой – Рене Зеллвеггер за роль в биографической драме «Джуди».
Происшествия
Обвиненный в убийствах российских ветеранов медбрат объяснился
Медбрат-анестезист пермской городской больницы имени Гринберга Сергей Калинин признался, что это он писал анонимные сообщения на портале «Двач» об убийстве пенсионеров и объяснил свои действия, сообщает Baza.
Происшествия
Учительницу в Астрахани заподозрили в сексе с учеником
Армия и оружие
В Кремле оценили ситуацию в Идлибе
В Кремле считают недопустимыми вылазки боевиков из сирийского Идлиба.
Шоу-бизнес
Старший внук Елизаветы II разводится с женой
Старший внук британской королевы Елизаветы II Питер Филлипс объявил о разводе с женой, с которой прожил 12 лет.
Общество
Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе
Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Общество
Ректор РУДН Владимир Филиппов решил покинуть свой пост
Ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Владимир Филиппов принял решение покинуть свой пост.
Кино
Появилось первое видео со съёмок нового сезона сериала «Сваты»
В Сети появились первые кадры со съёмочной площадки седьмого сезона сериала «Сваты».
Музыка
Писательница Ницой раскритиковала жюри отборочного тура Евровидения
Скандальная украинская писательница Лариса Ницой обругала участников и жюри национального отбора на музыкальный конкурс Евровидение из-за русского языка.
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали средний инкубационный период коронавируса
Средний инкубационный период коронавирусной инфекции, по данным Всемирной организации здравоохранения, полученным на основании истории болезни завозных случаев, длится 5,2 дня, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Культура
Филипп Киркоров отметился на премии «Оскар»
В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что Филипп Киркоров отметился на премии "Оскар".
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за свадебного гостя
Обвинение в госизмене путём раскрытия информации о сотруднике ФСБ предъявлено супругам из Калининграда Константину Антонцу и Антонине Зиминой.
Гаджеты
Мобильный AMD Ryzen 7 4800HS обогнал десктопный Ryzen 7 2700X в тесте
В тесте 3DMark Time Spy CPU в своё время чип Ryzen 7 4800H превзошёл Core i7-9700K и вышел практически на один уровень с Ryzen 7 2700X.
Технологии
В IBM назвали главные угрозы для бизнеса в 2019 году
Среди основных проблем в кибербезопасности в IBM назвали некорректную настройку компаниями облачных систем на фоне существенного роста этого сегмента, вирусы-шифровальщики, которые используют банковские трояны для атак, а также случаи мошенничества для получения доступа к конфиденциальным данным на стриминговых сервисах, в социальных сетях, в частности, от Google и Apple.
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за поста в Instagram
Армия и оружие
Главы Минобороны НАТО обсудят реакцию альянса на российские ракеты
Министры обороны НАТО обсудят на плановом заседании 12-13 февраля, как альянс будет реагировать на российские ядерные и обычные ракеты.
Энергетика
Беларусь договорилась покупать нефть у России
Как рассказал вицепремьер, Беларусь будет закупать нефть у России по ценам мирового рынка, сообщает БЕЛТА .
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пришла на премьеру фильма «Лед-2» в лосинах и толстовке
Напомним, в широкий прокат фильм «Лед-2» режиссера Жоры Крыжовникова выйдет 14 февраля.
Политика
Песков прокомментировал предложение увеличить президентскую квоту в СФ
По вопросу о возможном увеличении числа назначаемых президентом России сенаторов в Совет Федерации, который обсуждает рабочая группа по поправкам в Конституцию, решений пока нет.
Футбол
Васильев: «Головин ломает стереотипы о футболистах из России»
Васильев отметил, что в последнее время в отношении российских футболистов сформировался определённый стереотип, но Александр Головин, перешедший из ЦСКА в "Монако", эти стереотипы разрушает.
Происшествия
Тела детей, погибших в Таиланде, прибудут в Россию в течение 10 дней
Тела детей прибудут на родину не ранее, чем через 10 дней.
Шоу-бизнес
У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок
У бывшей звезды тенниса Анны Курниковой и знаменитого певца Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Политика
Зеленский отрицает влияние Сороса на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что американский миллиардер Джордж Сорос не влияет на новый кабмин и Украину в целом, передает "Интерфакс".
Происшествия
В Башкирии двухлетнего малыша с обморожением нашли на улице
Ночью 10 февраля в Мелеузовском районе двухлетнего ребенка нашли во дворе частного дома с признаками обморожения и переохлаждения.
Гаджеты
Xiaomi официально раскрыла особенности 108-Мп камеры Xiaomi Mi 10
Основная камера в смартфоне будет на 108 Мп, и сегодня в социальной сети «Твиттер» был опубликован видеоролик, записанный на Xiaomi Mi 10.