Экономика
РБКВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ
Для клиентов, чей первоначальный взнос при оформлении кредита на покупку жилья составит от 50%, доступна ипотека под 7,9%, сообщили в банке.
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Шоу-бизнес
Борющейся с раком актрисе Евгении Симоновой удалили легкое
Экономика
Деньги от продажи Сбербанка правительству, по некоторым данным, пойдут на выполнение социальных обещаний президента
Газета пишет, что операция с передачей Сбербанка позволит властям обойти бюджетное правило и потратить часть денег Фонда национального благосостояния на социальные проекты.
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Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии увеличилось до 175 человек.
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Поправки в законопроект о материнском капитале, продлевающие действие программы до 31 декабря 2026 года с ежегодной индексацией, внесены фракцией «Единая Россия» в Госдуму.
Политика
Трамп анонсировал увольнения в Белом доме
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Белый дом покинет ряд сотрудников из-за ситуации с импичментом.
Общество
Минтранс подготовит предложения по плоским тарифам «Аэрофлота»
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Право пожизненного членства в Совете федерации получат бывшие президенты РФ.
Здоровье
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Врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев заявил, что храп может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.
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США хотят серьезно обсудить с Россией и КНР сокращение ядерных запасов
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Гаджеты
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Samsung Galaxy S20 Ultra Samsung Galaxy S20: камеры, фотовозможности В Samsung уверены, что главное в современном смартфоне — камера, по крайней мере именно такое мнение высказывают пользователи в маркетинговых исследованиях.
Общество
В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил в беседе с RT заявление исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что в настоящее время компания изучает возможность подачи иска в Стокгольмский арбитраж по вопросу о переуступке «Нафтогазу» в 2009 году «Газпромом» долга «Росукрэнерго» на $1,7 млрд.
Армия и оружие
США обеспокоены маневрами российских спутников
Наука
Археологи сделали «ужасающее» открытие в пещере Испании
В одной из пещер, расположенных в районе испанского городка Уэска, археологи обнаружили останки девяти человек.
Хоккей
Кузнецов получил травму после силового приема в матче НХЛ
Российский нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов получил травму в матче регулярного чемпионата с "Нью-Йорк Айлендерс".
Общество
Глава Верховного суда предложил расширить подсудность дел присяжным
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на подведении итогов работы судебной системы за 2019 год заявил, что с участием присяжных могут рассматриваться все уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях, в том числе экономического характера, если в них нет сведений, составляющих гостайну.
Экономика
«Газпром» планирует увеличить дивиденды за 2019 год
Для расчета дивидендов за прошлый год «Газпром» может использовать нескорректированную чистую прибыль, сообщил в интервью Bloomberg заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.
Общество
ВОЗ дала официальное название коронавирусу нового типа
Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) присвоила название COVID-19 (corona virus disease 2019) коронавирусу нового типа, распространение которого началось в конце декабря в Китае.
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Здоровье
Эксперты определили пик эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса достигнет своего пика во второй половине февраля.
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СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран
ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран.
Здоровье
Ученые предупредили о вспышке туляремии в Ростовской области
Ученые Южного научного центра РАН заговорили о возможной вспышке туляремии, которую переносят грызуны.
Общество
«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»
Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
Общество
Чубайс рассказал новосибирцам о производстве нанотрубок
Гаджеты
Включать Bluetooth на Android оказалось опасно
Эксперты по кибербезопасности немецкой лаборатории ERNW обнаружили в операционной системе Android критическую уязвимость.
Кино
Warner переименовала фильм «Хищные птицы» из-за плохих кассовых сборов
Warner Bros переименовала фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в «Харли Квинн: Хищные птицы», сообщает ТАСС со ссылкой на Entertainment Weekly.
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Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Футбол
Первый тренер Александра Головина может получить миллионы долларов
Первый тренер известного футболиста Александра Головина может получить миллионы долларов за успех спортсмена – новость, которую сегодня обсуждает спортивный Кузбасс.