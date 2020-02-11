Экономика
ТАССВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%
Банк ВТБ снизил ставки по всей линейке ипотечных продуктов на 0,5 процентного пункта, до 7,9% годовых. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.
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Политика
Песков прокомментировал предложение увеличить президентскую квоту в СФ
По вопросу о возможном увеличении числа назначаемых президентом России сенаторов в Совет Федерации, который обсуждает рабочая группа по поправкам в Конституцию, решений пока нет.
Политика
В Киеве заявили о намерении Зеленского прекратить конфликт в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский намерен прекратить вооружённый конфликт в Донбассе. Об этом заявил его помощник Андрей Ермак.
Общество
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях
Россиян в феврале и марте ждут длинные выходные в связи с праздниками, пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.
Культура
Церемония «Оскара» обновила антирекорд по просмотрам
По данным компании Nielsen Media Research, трансляцию телеканала ABC с церемонии вручения премии «Оскар» смотрели около 23,6 миллиона зрителей — на 20% меньше, чем в прошлом году, пишет «Би-би-си».
Общество
В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»
Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
Армия и оружие
Боевики сирийской оппозиции сбили вертолет армии Сирии
Поддерживаемые Турцией боевики сирийской оппозиции сбили вертолет армии Сирии. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщает Reuters.
Шоу-бизнес
Певица МакSим может никогда не вернуться на сцену
Директор звезды Маргарита Соколова отметила, что у поклонников МакSим есть надежда на возвращение певицы.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Кино
Жена сценариста «Москва слезам не верит» рассказала об ошибке в фильме
Жена сценариста Валентина Черных Людмила Кожина рассказала об ошибке, которую допустила, участвуя в создании фильма "Москва слезам не верит".
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Происшествия
Двухлетнего ребенка нашли замерзшим в сугробе в Башкортостане
В Башкортостане госпитализирован двухлетний ребенок, который в морозную ночь вышел на улицу. Следователи изучают ситуацию в семье малыша.
Политика
Зеленский оценил влияние Сороса на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский оценил уровень влияния американского финансиста-миллиардера Джорджа Сороса на политику страны.
Общество
Савченко искупалась в Северном Ледовитом океане
Политика
Партия Зеленского заметила гибель украинской промышленности
На Украине падает промышленное производство, что свидетельствует о гибели украинской промышленности, заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский в эфире телеканала 112.
Футбол
Алтайский край вошел в число самых футбольных регионов России
Эксперты оценивали субъекты по пяти критериям: количество воспитанников-профессионалов; обучение лицензированных тренеров; работа школ и академий высокого уровня; наличие манежей, где дети занимаются в холодное время; процент населения, периодически играющего в футбол.
Здоровье
Российских врачей научили распознавать коронавирус
Двое граждан Китая, госпитализированные в Забайкалье и Тюменской области, готовятся к выписке.
Технологии
Дистрибутив Linux стилизовали под несуществующую Windows 12 Lite
Новинка не имеет отношения к Microsoft и позиционируется как более простая и быстрая, чем Windows 10. reddit.com Само собой, это просто дистрибутив Linux с оформлением "под десятку".
Армия и оружие
В Кремле оценили ситуацию в Идлибе
В Кремле считают недопустимыми вылазки боевиков из сирийского Идлиба.
Политика
Кремль назвал Козака куратором по Украине
Пресс-секретарь положительно ответил на вопрос журналистов, можно ли назвать Козака главным сотрудником администрации президента, который будет заниматься украинской тематикой.
Политика
Назначен и.о. министра здравоохранения Чувашии
Врио Глввы Чувашии Олег Николаев назначил Степанова Владимира Геннадьевича исполняющим обязанности министра здравоохранения Чувашской Республики.
Хоккей
Чесалин: Панин сначала говорит про мужские качества, а потом симулирует – это за гранью
Нападающий «Сибири» Евгений Чесалин поделился мнением о защитнике «Салавата Юлаева» Григории Панине.
Шоу-бизнес
Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа
Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
Политика
В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле
Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
Здоровье
В Волгограде обновление больницы №15 завершится к 2022 году
Первый в России ЦАОП в Волгограде открылся в прошлом году, сейчас же их количество возросло до пяти.
Авто
Автомобили Lada лидируют на вторичном рынке России
Как стало известно порталу NJCAR.RU, лидирующую позицию среди брендов, автомобили которых пользуются наибольшей популярностью на рынке подержанных авто, сохраняет отечественная Lada с результатом 1,3 миллиона перепроданных единиц, что на 4% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2018 года.
Шоу-бизнес
Успенская заявила, что после скандала с дочерью жизнь ее разрушена
Певица Любовь Успенская рассказала о своей "разрушенной жизни" после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной, которая обвинила ее в психологическом и физическом насилии.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль
Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.