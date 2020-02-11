Экономика

ТАССТАССВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

Банк ВТБ снизил ставки по всей линейке ипотечных продуктов на 0,5 процентного пункта, до 7,9% годовых. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.
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ВТБ снизил ставки по ипотеке

RT на русском02:47

ВТБ снизил ставки по ипотеке

Lenta.ru02:14

ВТБ снизил ставки по ипотеке

Rambler News Service01:01

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

РИА Новости01:04

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

ТАСС01:01

ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ

РБК01:44

ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке

Коммерсантъ01:38
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По вопросу о возможном увеличении числа назначаемых президентом России сенаторов в Совет Федерации, который обсуждает рабочая группа по поправкам в Конституцию, решений пока нет.
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Церемония «Оскара» обновила антирекорд по просмотрам

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Боевики сирийской оппозиции сбили вертолет армии Сирии

Поддерживаемые Турцией боевики сирийской оппозиции сбили вертолет армии Сирии. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщает Reuters.
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Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

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Газета.Ru 05:45
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Жена сценариста «Москва слезам не верит» рассказала об ошибке в фильме

Жена сценариста Валентина Черных Людмила Кожина рассказала об ошибке, которую допустила, участвуя в создании фильма "Москва слезам не верит".
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Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
REGNUM 03:26
Происшествия

Убийцу полицейского в московском метро приговорили к 18 годам колонии

Lenta.ru 05:33
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Известия 03:48
Политика

Зеленский оценил влияние Сороса на Украину

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Эксперты оценивали субъекты по пяти критериям: количество воспитанников-профессионалов; обучение лицензированных тренеров; работа школ и академий высокого уровня; наличие манежей, где дети занимаются в холодное время; процент населения, периодически играющего в футбол.
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Двое граждан Китая, госпитализированные в Забайкалье и Тюменской области, готовятся к выписке.
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Технологии

Дистрибутив Linux стилизовали под несуществующую Windows 12 Lite

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Армия и оружие

В Кремле оценили ситуацию в Идлибе

В Кремле считают недопустимыми вылазки боевиков из сирийского Идлиба.
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Назначен и.о. министра здравоохранения Чувашии

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Чесалин: Панин сначала говорит про мужские качества, а потом симулирует – это за гранью

Нападающий «Сибири» Евгений Чесалин поделился мнением о защитнике «Салавата Юлаева» Григории Панине.
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Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа

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В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле

Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
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В Волгограде обновление больницы №15 завершится к 2022 году

Первый в России ЦАОП в Волгограде открылся в прошлом году, сейчас же их количество возросло до пяти.
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Как стало известно порталу NJCAR.RU, лидирующую позицию среди брендов, автомобили которых пользуются наибольшей популярностью на рынке подержанных авто, сохраняет отечественная Lada с результатом 1,3 миллиона перепроданных единиц, что на 4% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2018 года.
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