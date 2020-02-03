ВТБ и Почта Банк с 1 февраля объединили свои программы лояльности — теперь кешбэк в виде баллов будет начисляться на общий счет в программе ВТБ «Мультибонус», рассказали РБК представители Почта Банка и ВТБ.

с чего всё началось

ВТБ и «Почта банк» с 1 февраля объединили программы лояльности, пишет РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций. Теперь кэшбэк в виде баллов будет начисляться на общий счет в программе ВТБ «Мультибонус», уточнили они.

Политика Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.

Политика Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отправлена в отставку после скандала с "поздравлением" блокадников города, решение принято на внеочередной сессии горсовета в понедельник.

Политика Свидетель убийства журналистов в ЦАР дал все показания, заявил посол Единственный свидетель убийства российских журналистов в ЦАР уже дал все показания, других очевидцев нет, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Центральноафриканской Республике Владимир Титоренко.

Футбол Зинченко извинился за удаление в матче с «Тоттенхэмом» Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко после матча 25-го тура премьер-лиги с Тоттенхэмом (0:2) на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум опубликовал пост в инстаграме, в котором принес извинения за свое удаление.

Шоу-бизнес Поклонская снялась в «голливудской фотосессии» Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.

Общество Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Культура Начались съёмки нового сезона сериала «Сваты» В Белоруссии начались съёмки седьмого сезона телесериала «Сваты» с участием Татьяны Кравченко и Фёдора Добронравова.

Здоровье Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.

Общество В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.

Экономика «Газпром» неожиданно стал опорой российской экономики Подорожание котировок акций «Газпрома» в 2019 году неожиданно помогло российской экономике и стало опорой роста всего российского фондового рынка, следует из расчетов Сбербанка, выдержки из которых приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Технологии Apple и Google предложено поработать на удаленке Apple, Google и Microsoft работают в России через посредников и дистрибуторов, серьезных рисков в части санкций для них не будет и компании вряд ли согласятся следовать требованиям ФАС, полагает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

Хоккей Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».