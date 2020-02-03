Экономика

ВедомостиВедомостиВТБ и «Почта банк» объединили программы лояльности

ВТБ и «Почта банк» с 1 февраля объединили программы лояльности, пишет РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций. Теперь кэшбэк в виде баллов будет начисляться на общий счет в программе ВТБ «Мультибонус», уточнили они.
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с чего всё началось

Два российских банка впервые решили объединить программы лояльности

ВТБ и Почта Банк с 1 февраля объединили свои программы лояльности — теперь кешбэк в виде баллов будет начисляться на общий счет в программе ВТБ «Мультибонус», рассказали РБК представители Почта Банка и ВТБ.
РБК00:00

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Почта Банк и ВТБ объединили программы лояльности

Плас03:15

ВТБ и «Почта банк» объединили программы лояльности

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ВТБ и Почта-банк объединили программы лояльности

Коммерсантъ02:38

ВТБ и «Почта Банк» решили начислять кэшбек на общий счет

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Два российских банка объединили свои программы лояльности. Впервые в России

Красная весна03:15

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Adindex.ru00:39

Два российских банка впервые решили объединить программы лояльности

РБК00:00
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