ВТБ и Почта Банк с 1 февраля объединили свои программы лояльности — теперь кешбэк в виде баллов будет начисляться на общий счет в программе ВТБ «Мультибонус», рассказали РБК представители Почта Банка и ВТБ.

с чего всё началось

ВТБ и «Почта банк» с 1 февраля объединили программы лояльности, пишет РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций. Теперь кэшбэк в виде баллов будет начисляться на общий счет в программе ВТБ «Мультибонус», уточнили они.

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