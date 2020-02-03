Экономика
ВедомостиВТБ и «Почта банк» объединили программы лояльности
ВТБ и «Почта банк» с 1 февраля объединили программы лояльности, пишет РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций. Теперь кэшбэк в виде баллов будет начисляться на общий счет в программе ВТБ «Мультибонус», уточнили они.
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с чего всё началось
ВТБ и Почта Банк с 1 февраля объединили свои программы лояльности — теперь кешбэк в виде баллов будет начисляться на общий счет в программе ВТБ «Мультибонус», рассказали РБК представители Почта Банка и ВТБ.РБК00:00
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По данным СМИ, в ведомстве хотят расширить номерные емкости. Изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров предлагает ввести МВД.
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Польский министр иностранных дел Яцек Чапутович считает, что Польша выиграла "исторический спор с Россией", а теперь пришло время нормализовать отношения между странами.
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Apple и Google предложено поработать на удаленке
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Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней
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ЦПВС прокомментировал обстрел турецких военных в Сирии
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Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре
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Опубликован трейлер фильма «Форсаж 9»
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Посол в ЦАР рассказал о расследовании убийства российских журналистов
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При посадке в Томске у самолёта частично разрушилась стойка шасси
В Томске приостановили работу аэропорта Богашёво, после того как у пассажирского самолёта при посадке разрушилась стойка шасси.
Экономика
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива, уступая только Казахстану.