Экономика

ВедомостиВедомостиВТБ и «Почта банк» объединили программы лояльности

ВТБ и «Почта банк» с 1 февраля объединили программы лояльности, пишет РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций. Теперь кэшбэк в виде баллов будет начисляться на общий счет в программе ВТБ «Мультибонус», уточнили они.
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с чего всё началось

Два российских банка впервые решили объединить программы лояльности

ВТБ и Почта Банк с 1 февраля объединили свои программы лояльности — теперь кешбэк в виде баллов будет начисляться на общий счет в программе ВТБ «Мультибонус», рассказали РБК представители Почта Банка и ВТБ.
РБК00:00

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Почта Банк и ВТБ объединили программы лояльности

Плас03:15

Два российских банка объединили свои программы лояльности. Впервые в России

Красная весна03:15

Почта Банк и ВТБ первыми из российских банков объединят программы лояльности

Adindex.ru00:39

ВТБ и «Почта Банк» решили начислять кэшбек на общий счет

Компания01:07

ВТБ и «Почта банк» объединили программы лояльности

Ведомости00:48

ВТБ и Почта-банк объединили программы лояльности

Коммерсантъ02:38

Два российских банка впервые решили объединить программы лояльности

РБК00:00
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Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей

Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
RT на русском вчера в 22:26
Экономика

Минэкономики считает коронавирус угрозой развитию России

Основным риском для прогноза социально-экономического развития России является замедление мировой экономики, в том числе из-за ухудшения эпидемиологической обстановки из-за нового коронавируса, считает Минэкономики.
Коммерсантъ 01:25
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Григорий Лепс перенес операцию в Париже

Экспресс газета 04:04
Общество

У семьи главы «Ростеха» нашли недвижимость на 4 млрд рублей

Семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова владеет элитной недвижимостью на 4 млрд рублей, сообщил «Проект».
Секрет фирмы 02:47
Здоровье

В Гонконге медработники потребовали закрыть границу с Китаем

В Гонконге сотни медработников вышли на забастовку с требованием к властям закрыть границу с Китаем, чтобы предотвратить в мегаполисе вспышку коронавируса.
REGNUM 01:56
Политика

Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

РИА Новости 02:33
Общество

Правительство перенесет сроки инвестфорума в Сочи из-за коронавируса

Российский инвестиционный форум в Сочи, который должен был пройти 12-14 февраля, будет перенесен на другие даты.
Российская газета 03:12
Здоровье

Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите

Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Газета.Ru вчера в 06:29
Шоу-бизнес

Милла Йовович в третий раз стала мамой

Голливудская актриса Милла Йовович стала мамой в третий раз. У 44-летней актрисы родилась дочь.
МИР 24 02:16
Здоровье

Названы новые лекарства, спасающие от инфаркта

Кардиолог рассказал о совершенно новых препаратах, снижающих холестерин гораздо эффективнее, чем статины.
Medical Note вчера в 08:12
Происшествия

В Казахстане арестовали пятерых подозреваемых в подготовке терактов

Следствие полагает, что группу сформировали с целью терактов на территории Казахстана, в том числе в местах массового скопления граждан.
РБК 03:50
Политика

Большинство россиян поддержали поправки в Конституцию

Около 80% россиян считают предложенные президентом страны Владимиром Путиным важными и поддерживают их.
Известия 01:21
Происшествия

Задержан организатор вечеринки в кафе Новосибирска, где рухнула крыша

В Новосибирске задержан устроитель вечеринки в кафе, где в ночь на 2 февраля при обрушении крыши погибла девушка.
Ридус вчера в 02:57
Кино

Историческая драма «1917» стала триумфатором британской премии BAFTA

Историческая драма "1917" режиссера Сэма Мендеса стала триумфатором 73-й церемонии вручения премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
ТАСС вчера в 20:21
Армия и оружие

Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом стало известно изданию Baza.
Lenta.ru 04:15
Общество

В МВД предложили ввести для автомобильных номеров новые комбинации

По данным СМИ, в ведомстве хотят расширить номерные емкости. Изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров предлагает ввести МВД.
Газета.Ru 03:37
Политика

МИД Польши объявил о своей победе в «историческом споре» с Россией

Польский министр иностранных дел Яцек Чапутович считает, что Польша выиграла "исторический спор с Россией", а теперь пришло время нормализовать отношения между странами.
РИА Новости 03:31
Технологии

Apple и Google предложено поработать на удаленке

Apple, Google и Microsoft работают в России через посредников и дистрибуторов, серьезных рисков в части санкций для них не будет и компании вряд ли согласятся следовать требованиям ФАС, полагает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.
Коммерсантъ вчера в 17:23
Политика

В Китае по меньшей мере 16 иностранцев заразились коронавирусом

В Китае по меньшей мере 16 граждан других стран заболели коронавирусом.
Газета.Ru 03:17
Общество

Россия отказала в посадке самолету с гражданами Германии из Уханя

Россия отказала в посадке самолету с гражданами Германии, которых Берлин эвакуировал из эпицентра коронавируса в Китае, сообщила финская газета Helsingin Sanomat.
РИА Новости 01 февраля в 15:06
Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Известия вчера в 15:36
Армия и оружие

ЦПВС прокомментировал обстрел турецких военных в Сирии

Турецкие войска в ночь с 2 на 3 февраля передвигались внутри идлибской зоны деэскалации, не уведомив российскую сторону, и попали под обстрел сирийских военных.
RT на русском 03:30
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru вчера в 19:37
Происшествия

Объявление о продаже ребенка в Челябинской области оказалось шуткой

РИА Новости 01:43
Общество

Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса за пределами Китая

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала первый случай смерти зараженного коронавирусом человека за пределами Китая.
НТВ 01 февраля в 23:25
Кино

Опубликован трейлер фильма «Форсаж 9»

Кинокомпания Universal Pctures выпустила первый трейлер боевика "Форсаж 9". Картину снял режиссер Джастин Лин, ранее работавший на четвертой, пятой и шестой лентой в серии.
Piter.tv 01 февраля в 04:16
Политика

Пушков прокомментировал слова Помпео о поставках нефти в Белоруссию

Как известно, ранее госсекретарь США Майк Помпе сообщил, что США могут не только поставлять нефть в Белоруссию, но готовы обеспечить 100% необходимого стране нефтезапаса.
RuNews24.ru вчера в 14:25
Политика

Посол в ЦАР рассказал о расследовании убийства российских журналистов

Президент Центральной Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявлял в интервью РИА Новости, что правительство ЦАР прилагает все усилия для тщательного расследования убийства российских журналистов.
РИА Новости 02:43
Происшествия

При посадке в Томске у самолёта частично разрушилась стойка шасси

В Томске приостановили работу аэропорта Богашёво, после того как у пассажирского самолёта при посадке разрушилась стойка шасси.
RT на русском вчера в 22:58
Экономика

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива, уступая только Казахстану.
Российская газета вчера в 23:07
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Почта Банк
Банк
Российский розничный банк с государственным участием, созданный в 2016 году банковской группой Почты России и ВТБ на базе ПАО «Лето Банк».
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