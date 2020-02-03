Экономика
ВедомостиВТБ и «Почта банк» объединили программы лояльности
ВТБ и «Почта банк» с 1 февраля объединили программы лояльности, пишет РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций. Теперь кэшбэк в виде баллов будет начисляться на общий счет в программе ВТБ «Мультибонус», уточнили они.
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Армия и оружие
Турция пообещала призвать к ответу виновных в гибели военных в Идлибе
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын осудил обстрел турецких военнослужащих в сирийской провинции Идлиб и пообещал призвать виновных к ответу.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Происшествия
У севшего в Томске самолета частично разрушилась стойка шасси
У пассажирского самолета Bombardier авиакомпании "Руслайн" при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Кино
Герои «Людей в чёрном» и «Звёздных войн» появились в новой рекламе Walmart
В новой рекламе торговой сети Walmart появились персонажи популярных фильмов. Об этом 31 января сообщает портал Shazoo.
Шоу-бизнес
Телеведущая Марина Кравец впервые станет мамой
О беременности Марины стало известно 1 февраля после того, как в Сети появились фото и видео, на которых отчетливо виден заметно выросший живот Кравец.
Общество
Милонов предложил остановить поставки посылок из Китая
В Госдуме предложили приостановить поставку посылок с товарами из китайских магазинов.
Общество
МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах
МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
Происшествия
В Москве попавшую в ДТП машину разорвало на две части
Шоу-бизнес
«Некрасивая»: Екатерина Климова показала себя в юности
Российская актриса театра и кино Екатерина Климова поделилась с подписчиками в микроблоге снимком, на котором ей 18 лет.
Политика
Захарова ответила на заявление президента Эстонии по Тартускому миру
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу заявления президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что советско-эстонский Тартуский договор по-прежнему действует.
Происшествия
Убитым в центре Киева оказался хирург из Донецка
Мужчиной, убитым накануне в центре Киева, оказался хирург Андрей Сотник, руководитель компании DMK Ukraine.
Общество
Посольство РФ: провинцию Хубэй намерены покинуть 133 россиянина
В посольстве РФ в КНР сообщают, что в китайской провинции Хубэй находятся 133 россиянина, которые хотят вернуться на родину из-за вспышки коронавируса.
Общество
Опубликованы снимки пораженных коронавирусом легких
Политика
Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей
"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112".
Теннис
Тим дрался из последних сил, но победил Джокович
Происшествия
Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Экономика
Китайские биржи открылись обвалом на 8%
Торги на фондовых рынках Китая, первые после новогодних каникул, открылись обвалом основных индексов более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.
Здоровье
Малышева рассказала о группах риска по раннему инсульту
Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева рассказала о том, кому грозит инсульт и инфаркт уже в 30 лет.
Политика
Рустам Минниханов прибыл в Нью-Йорк с рабочим визитом
Музыка
Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении
Футбол
«Ливерпулю» осталось 6 побед до исторического чемпионства
«Ливерпуль» может сделать этот трофей историческим не только потому, что не мог его выиграть двадцать лет (последний чемпионство в сезоне 1989/90), но и потому, что этот трофей может стать самым быстрым за сезон в истории АПЛ.
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Политика
Большинство россиян поддержали поправки в Конституцию
Около 80% россиян считают предложенные президентом страны Владимиром Путиным важными и поддерживают их.
Футбол
Антон Миранчук получил серьезную травму
Полузащитник московского Локомотива Антон Миранчук получил повреждение в матче против сербского Партизана на старте Кубка Матч Премьер.
Общество
Из-за короновируса КНДР закрыла железнодорожное сообщение с Россией
Власти Северной Кореи приняли решение о закрытии пассажирского железнодорожного сообщения с Россией из-за короновируса, сообщает ТАСС со ссылкой на кассы билетов в Пхеньяне.
Наука
Легкие успешно восстанавливаются после отказа от курения
Армия и оружие
США снова заблокировали российский конвой в Сирии
Американские военные заблокировали российский конвой на пропускном пункте на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает Al-Masdar News.
Кино
Военную драму «1917» Сэма Мендеса признали лучшим фильмом премии BAFTA
Военная драма "1917" американского режиссера Сэма Мендеса, повествующая о двух юных британских солдатах, выполняющих опасное задание, победила в номинации "Лучший фильм", свидетельствуют итоги конкурса BAFTA.
Общество
Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей
Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Политика
Совет директоров «Уралвагонзавода» возглавил Александр Потапов
Совет директоров "Уралвагонзавода" возглавил Александр Потапов, занимавший должность гендиректора научно-производственной корпорации.