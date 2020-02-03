Экономика

ВедомостиВедомостиВТБ и «Почта банк» объединили программы лояльности

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ВТБ и «Почта банк» с 1 февраля объединили программы лояльности, пишет РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций. Теперь кэшбэк в виде баллов будет начисляться на общий счет в программе ВТБ «Мультибонус», уточнили они.
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Два российских банка впервые решили объединить программы лояльности

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