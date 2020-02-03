Экономика
ВедомостиВТБ и «Почта банк» объединили программы лояльности
Как отмечает РБК, на российском банковском рынке это первый случай, когда два банка решили объединить программы лояльности на единой площадке для списания бонусов и создают единый баланс. 49,9% «Почта банка» принадлежит ВТБ.
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Политика
Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян
Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
Гаджеты
Серьезный удар по Samsung. Huawei P40 окажется дешевле Huawei P30 и намного дешевле Galaxy S20
Huawei P40, напомним, приписана SoC Kirin 990, модем 5G Balong 5000 и тройная камера.
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Кино
Военную драму «1917» Сэма Мендеса признали лучшим фильмом премии BAFTA
Военная драма "1917" американского режиссера Сэма Мендеса, повествующая о двух юных британских солдатах, выполняющих опасное задание, победила в номинации "Лучший фильм", свидетельствуют итоги конкурса BAFTA.
Гаджеты
Дискретное графическое решение Arctic Sound будет многопроцессорным
Представители сайта AdoredTV выяснили, что по 10-нм техпроцессу третьего поколения будет выпускаться графическое решение Arctic Sound, оно тоже будет использовать многокристальную компоновку.
Шоу-бизнес
Певица МакSим покидает сцену из-за проблем со здоровьем
Российская певица МакSим приостанавливает свою творческую деятельность из-за проблем со здоровьем.
Происшествия
У севшего в Томске самолета частично разрушилась стойка шасси
У пассажирского самолета Bombardier авиакомпании "Руслайн" при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Общество
Прием посылок из китайских интернет-магазинов могут запретить
Прием посылок с товарами из китайских интернет-магазинов в России могут приостановить из-за короновируса.
Общество
В России предложили ужесточить наказание за шум ночью
По словам ответственного секретаря экспертного совета Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павла Склянчука, на федеральном уровне "закона о тишине" не существует.
Шоу-бизнес
Миллионер Плаксин отказался помогать своей дочери от Успенской
Татьяна призналась, что и раньше жаловалась отцу Александру Плаксину на поведение матери, но тот посоветовал потерпеть и даже не пригласил дочь переехать к нему в Америку.
Общество
В Благовещенске эвакуируют все школы после сообщений о минировании
Во всех школах Благовещенска проводят эвакуацию после получения сообщений о минировании.
Политика
Савченко: Зеленский идет не тем путем
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко раскритиковала новые власти страны.
Политика
Захарова ответила на заявление президента Эстонии по Тартускому миру
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу заявления президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что советско-эстонский Тартуский договор по-прежнему действует.
Кино
В первом сезоне сериала по Resident Evil от Netflix будет восемь серий. Съемки пройдут в Южной Африке
Предполагается, что большая часть съемок пройдет в Южной Африке. Актерский состав и шоураннер неизвестны.
Игры
CD Projekt RED не планирует выпускать VR-версию Cyberpunk 2077
Джон Мамайс из CD Projekt RED заявил, что создатели Cyberpunk 2077 решили отказаться от разработки VR-версии игры.
Хоккей
Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев
Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».
Политика
Иранский пилот сообщил диспетчеру о пущенной в украинский «Боинг» ракете
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Кино
Начались съемки нового сезона сериала «Сваты»
В Белоруссии приступили к съемкам нового сезона сериала «Сваты», об этом пишет Piter.tv.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 февраля 2020 года
С 1 февраля 2020 года россиян ждут очередные нововведения.
Общество
Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей
Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Транспорт
Россия приостановит железнодорожное сообщение с Китаем
Россия на фоне ситуации с распространением коронавируса приостановит с 3 февраля движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем.
Наука
Обнаружена причина быстрого таяния «Ледника судного дня»
Шоу-бизнес
Милла Йовович стала мамой в третий раз
Милла Йовович день назад предупредила подписчиков, что вот-вот отправится в роддом — до счастливого события остался день.
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Гаджеты
Цены на новейшие процессоры AMD рухнули вниз. А 24-ядерный Threadripper 2970WX можно взять всего за 700 долларов
Особенно впечатляет Ryzen 7 3700X всего за 280 долларов. Или монструозный 24-яденый Threadripper 2970WX за 700 долларов.
Наука
Гены неандертальцев впервые нашли у африканцев
При применении метода IBDmix ученые обнаружили, что все современные люди, включая африканцев, имеют гены неандертальцев.
Происшествия
Задержан подозреваемый по делу об обрушении крыши в кафе Новосибирска
Следователи задержали организатора мероприятия в кафе Новосибирска, где при обрушении крыши пристройки погиб человек.
Хоккей
«Питтсбург» обыграл «Вашингтон», Овечкин остался без заброшенной шайбы
Экономика
Китайские биржи открылись обвалом на 8%
Торги на фондовых рынках Китая, первые после новогодних каникул, открылись обвалом основных индексов более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.