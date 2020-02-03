Экономика

ВедомостиВедомостиВТБ и «Почта банк» объединили программы лояльности

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Как отмечает РБК, на российском банковском рынке это первый случай, когда два банка решили объединить программы лояльности на единой площадке для списания бонусов и создают единый баланс. 49,9% «Почта банка» принадлежит ВТБ.
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Два российских банка впервые решили объединить программы лояльности

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ВТБ и «Почта банк» объединили программы лояльности

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Почта Банк и ВТБ решили объединить программы лояльности

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