Экономика

ВедомостиВедомостиВТБ и «Почта банк» объединили программы лояльности

ВТБ и «Почта банк» с 1 февраля объединили программы лояльности, пишет РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций. Теперь кэшбэк в виде баллов будет начисляться на общий счет в программе ВТБ «Мультибонус», уточнили они.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

Два российских банка впервые решили объединить программы лояльности

ВТБ и Почта Банк с 1 февраля объединили свои программы лояльности — теперь кешбэк в виде баллов будет начисляться на общий счет в программе ВТБ «Мультибонус», рассказали РБК представители Почта Банка и ВТБ.
РБК00:00

Подробнее о событии

ВТБ и Почта-банк объединили программы лояльности

Коммерсантъ02:38

Почта Банк и ВТБ первыми из российских банков объединят программы лояльности

Adindex.ru00:39

ВТБ и «Почта Банк» решили начислять кэшбек на общий счет

Компания01:07

ВТБ и «Почта банк» объединили программы лояльности

Ведомости00:48

РБК: два российских банка впервые решили объединить программы лояльности

Мой Брянск01:59

Два российских банка впервые решили объединить программы лояльности

РБК00:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 02:48, Ашберн
Политика

Глава Мининформа Крыма ушел в отставку

Причины отставки Зырянова не уточняются, при этом, по его же словам, он остается «членом команды главы республики Крым и готов взяться за решение новых задач, которые будут поставлены руководством республики».
Новый День 01:52
Общество

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах

МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
РБК 00:45
Армия и оружие

Эрдоган сообщил о нанесении Турцией ударов по сирийским военным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные нанесли удары по позициям сирийских военнослужащих.
RT на русском 02:10
Политика

Саакашвили сравнил жизнь в нынешней Украине и во времена СССР

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили дал оценку Украине постсоветского периода.
Аргументы недели 01:48
Общество

Мишустин распорядился депортировать иностранцев с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился депортировать иностранцев с коронавирусом.
Lenta.ru 02:22
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 361

Число заболевших вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонией в Китае возросло до 17205 человек, количество летальных исходов достигло 361.
ТАСС вчера в 18:57
Игры

На Reddit показали неиспользованные концепты Тварей из Death Stranding

Игромания.ру вчера в 13:59
Армия и оружие

В Минобороны назвали сроки поставок в армию комплексов С-500

Криворучко пояснил, что о основная задача С-500 − борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности (самостоятельный перехват с дальностью пуска до 3,5 тысячи километров) и межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории, а в определенных случаях – и на среднем участке.
РИА Новости 01:44
Хоккей

Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев

Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».
REGNUM 00:20
Шоу-бизнес

Дочь Успенской нашлась после двухдневного отсутствия

После скандальных высказываний в телешоу Татьяна Плаксина, единственная дочь известной певицы, пропала, — сообщает 5 канал.
Рамблер вчера в 04:14
Общество

Виктория Боня стала гостьей церемонии вручения премии BAFTA-2020

2 февраля Виктория посетила церемонию вручения премии BAFTA-2020.
Woman.ru вчера в 13:50
Общество

Российским домохозяйкам предложили платить пособие

Увеличить размер выплат семьям с детьми предложил российский лидер Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.
Lenta.ru вчера в 19:04
Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей

Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
RT на русском вчера в 22:26
Происшествия

Висящее на кресте тело мужчины обнаружили в Белгороде

В Белгороде обнаружили висящее на памятнике-кресте тело мужчины, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru 02:14
Финансы

Курс евро снижается на открытии торгов

Курс доллара вырос на три копейки — до 63,94 руб. Курс евро снизился на одну копейку и составил 70,87 руб. Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в беседе с НСН прокомментировал проект депутатов Госдумы, в котором предлагается отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор и ввести валютный контроль.
RT на русском 02:03
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru вчера в 19:37
Общество

Не чеснок: Врач перечислила продукты для защиты от бактерий и вирусов

По мнению немецкого врача, в рацион следует включить богатые необходимыми витаминами шесть продуктов.
Российская газета 00:16
Политика

Песков объяснил увольнение Игнатьева с должности главы Чувашии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил увольнение Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии его "абсолютно неприемлемым", некрасивым поведением на посту губернатора.
ТАСС вчера в 06:24
Шоу-бизнес

Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
ФАН вчера в 05:08
Происшествия

В Москве СК возбудил дело против посадившей за руль ребенка женщины

В Москве следователи возбудили дело против женщины, которая в состоянии алкогольного опьянения посадила за руль каршерингового автомобиля своего ребенка.
РБК 02:34
Музыка

В Хакасии чиновница опровергла оскорбление при поздравлении оркестра

Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что Нина Шейерман во время поздравления симфонического оркестра Хакасии с юбилеем сравнила его музыку с какофонией.
Говорит Москва 02:02
Технологии

Российский кардиолог рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов

Российский кардиолог Константин Иванов рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов в эфире радио Sputnik.
UfacityNews.ru вчера в 14:08
Наука

Российские ученые выявили влияющий на деление раковых клеток механизм

Российские ученые из Сеченовского университета выявили механизм, который влияет на деление раковых клеток.
МедиаПоток вчера в 06:09
Теннис

Джокович возглавил рейтинг ATP, Медведев опустился на пятое место

Россиянин Даниил Медведев потерял одну позицию и опустился на пятое место Возглавил рейтинг Новак Джокович.
Спорт-Экспресс вчера в 23:50
Здоровье

В Южной Осетии карантин в школах продлили на неделю

Карантин в школах и детских садах Южной Осетии решено продлить еще на одну неделю.
REGNUM 31 января в 07:22
Происшествия

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Вести.Ru вчера в 03:40
Политика

Опрос показал, что думают граждане РФ о последнем Послании президента

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию окажет существенное влияние на дальнейшую жизнь страны.
Красная весна 01:44
Политика

Помпео заявил о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

«США готовы продавать Белоруссии энергоресурсы в необходимых объемах по рыночным ценам», — цитирует слова Помпео «Интерфакс».
Известия 01 февраля в 05:55
Политика

Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отправлена в отставку после скандала с "поздравлением" блокадников города, решение принято на внеочередной сессии горсовета в понедельник.
РИА Новости 02:33
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочку

Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
РЕН ТВ вчера в 19:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Почта Банк
Банк
Российский розничный банк с государственным участием, созданный в 2016 году банковской группой Почты России и ВТБ на базе ПАО «Лето Банк».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное