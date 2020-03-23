Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВТБ купил 50% в зерновом терминале в Тамани у украинского агрохолдинга

ООО "Деметра-Холдинг" купило долю у украинского сельскохозяйственного холдинга Kernel Holdings S.A. (агрохолдинг продал последний российский актив).
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

ВТБ выстраивает логистический холдинг

Деловое.ТВ07:13

ВТБ выкупил у украинского агрохолдинга 50% в зерновом терминале в Тамани

Ведомости04:28

ВТБ выкупил долю украинского агрохолдинга в зерновом терминале в Тамани

РБК02:30

ВТБ приобрел 50% в зерновом терминале Тамани у украинского холдинга Kernel

ПРАЙМ03:40

ВТБ купил 50% в зерновом терминале в Тамани у украинского агрохолдинга

Интерфакс03:39

ВТБ приобрел 50% «Зернового Терминального Комплекса Тамань»

Finam.Ru03:22

ВТБ выкупил у украинской Kernel 50% зернового терминала «Тамань»

Вести.Ru04:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7109 источников, обновлено в 13:00, Ашберн
Экономика

Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
РИА Новости 21 марта в 20:16
Армия и оружие

Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе

Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Российская газета 06:23
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс 11:47
Политика

Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Российская газета вчера в 23:03
Общество

Гидрометцентр озвучил прогноз на весну и лето в России

Средние значения температуры воздуха на территории России за период с апреля по сентябрь будут около и немного выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Интерфакс 06:21
Общество

Коронавирус приостановил всероссийскую диспансеризацию

Временно приостановить проведение в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.06.19 № 1391-р всероссийской диспансеризации взрослого населения Российской Федерации, - гласит документ.
Ридус 02:27
Футбол

Бийол сравнил ситуацию с пандемией коронавируса в Словении и России

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол сравнил ситуацию с пандемией коронавируса в Словении и России. По его мнению, в Москве она проходит чуть мягче.
Metaratings 12:38
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru 12:50
Наука

Как в США с помощью ученых Китая создали коронавирус SARS без защиты

Евразия Daily 11:21
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая опубликовала фото без очков

Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
DixiNews вчера в 13:13
Здоровье

Роспотребнадзор: У перенесших коронавирус вырабатывается иммунитет

У пациентов, перенесших инфекционное заболевание, вызванное коронавирусом, вырабатывается иммунитет.
Росбалт 10:49
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 21 марта в 04:17
Общество

Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:54
Политика

Рошаль назвал ситуацию с коронавирусом репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости 10:42
Общество

В России 438 человек заразились коронавирусом

За сутки в России зарегистрирован еще 71 больной коронавирусом, их общее количество достигло 438, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с членами кабмина.
РИА Новости 02:28
Общество

СКР ищет распространителей панических сообщений о коронавирусе

Следственный комитет уже начал процессуальную проверку в связи с распространением недостоверных сведений о количестве заболевших коронавирусом.
Вести.Ru 10:34
Спорт

Д. Чалов: ходим в баню, исполняем пожелание Лукашенко

Российский защитник «Витебска» Даниил Чалов рассказал о чемпионате Беларуси и жизни в стране во время пандемии коронавируса.
Чемпионат 09:08
Энергетика

Цена на нефть марки Brent составила $26,3 за баррель

К 8:00 утра в понедельник, 23 марта, стоимость барреля нефтяной смеси марки Brent составила $26,3, а марки WTI — $22,83.
Мойка78 02:17
Шоу-бизнес

У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ

По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
РИА Новости 09:50
Здоровье

В России появится единый поставщик масок для ЛПУ и аптек

Правительство может назначить единого поставщика медицинских масок, рассказали «ФВ» два собеседника на фармацевтическом рынке.
Фармацевтический вестник 10:30
Происшествия

В Йошкар-Оле из перинатального центра украли новорожденную

В Йошкар-Оле из перинатального центра похитили новорожденную девочку.
Российская газета 10:35
Общество

Россиянина госпитализировали с коронавирусом на Кубе

Гражданина России госпитализировали в критическом состоянии с коронавирусом на Кубе.
Известия 12:00
Общество

В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Lenta.ru 08:10
Армия и оружие

Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом

Самолеты ВКС доставят туда восемь мобильных бригад российских военных медиков и специалистов-вирусологов, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование, сообщает Минобороны.
Эхо Москвы 21 марта в 21:04
Экономика

ФРС США объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики

Торги на американских биржах все равно открылись снижением основных индексов на 0,7–1,7%, несмотря на масштабные стимулы ФРС.
РБК 10:53
Общество

Аваков предупредил украинцев о голоде

«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Lenta.ru 01:51
Шоу-бизнес

Максим Галкин «отрастил» усы на карантине

Маска с усами в Instagram пользуется популярностью у многих знаменитостей.
Слово и Дело 05:52
Авто

Правительства разных стран просят автозаводы помочь с выпуском медицинской продукции

Правительства стран пытаются привлечь автомобильных производителей к производству масок и аппаратов ИВЛ.
Car.ru 12:32
Общество

В Китае предупредили о риске новой волны коронавируса

По словам специалиста, врачи опасаются новых вспышек коронавируса в крупнейших китайских городах, жители которых часто контактируют с возвращающимися на родину соотечественниками и иностранцами, а также сами выезжают за границу.
РИА Новости 10:45
Общество

Китайский вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Китайский известный вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное