Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВТБ купил 50% в зерновом терминале в Тамани у украинского агрохолдинга

ООО "Деметра-Холдинг" купило долю у украинского сельскохозяйственного холдинга Kernel Holdings S.A. (агрохолдинг продал последний российский актив).
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ВТБ выстраивает логистический холдинг

Деловое.ТВ07:13

ВТБ выкупил у украинского агрохолдинга 50% в зерновом терминале в Тамани

Ведомости04:28

ВТБ приобрел 50% «Зернового Терминального Комплекса Тамань»

Finam.Ru03:22

ВТБ приобрел 50% в зерновом терминале Тамани у украинского холдинга Kernel

ПРАЙМ03:40

ВТБ купил 50% в зерновом терминале в Тамани у украинского агрохолдинга

Интерфакс03:39

ВТБ выкупил у украинской Kernel 50% зернового терминала «Тамань»

Вести.Ru04:19

ВТБ выкупил долю украинского агрохолдинга в зерновом терминале в Тамани

РБК02:30
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СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.
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Замначальника МВД Курганской области заподозрили в хищении 27 млн руб

Российская газета 06:44
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Названы новые симптомы коронавируса

Британская ассоциация оториноларингологии выявила новый признак заражения коронавирусом, сообщается на сайте организации.
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ФАС усилит контроль за ценами на социально значимые продукты

Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы усилят контроль за ценами на социально значимые продукты на фоне мер, принимаемых против распространения коронавируса.
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Происшествия

В Волгограде сотрудника полиции зарезали во время проверки документов

Во время проверки документов на контрольно-пропускном пункте мужчина достал нож и ударил старшего сержанта полиции.
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Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде

Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.
РИА Новости 07:41
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В Германии указали, что Россия и Китай пришли на помощь Италии раньше стран ЕС

В борьбе с коронавирусом Италия получила помощь от России и Китая раньше, чем от европейских соседей.
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Во Франции успешно испытали лекарство от коронавируса

Французские ученые успешно испытали два существующих лекарственных препарата для лечения коронавируса – гидроксихлорохин и азитромицин.
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Происшествия

ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
BFM.ru 08:50
Происшествия

В Челябинске выявлен четвертый случай заражения коронавирусом

Как уже сообщала "РГ", о первом случае заражения коронавирусом в Instagram 21 марта сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Российская газета 09:30
Армия и оружие

На авиабазе «Хмеймим» заметили странную площадку

На российской авиабазе "Хмеймим" в Сирии специалисты заметили странную разрушенную площадку. Ее видно с опубликованных спутниковых снимков.
Piter.tv 01:57
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Перед вылетом в Россию Оксана Самойлова с сыном попала в больницу

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Сериал «Миша портит все» стартует 13 апреля на СТС

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Собянин открыл в ГКБ №67 отделение для пациентов с коронавирусом

В Москве рассказали о том, что в столице уже действуют семь инфекционных корпусов, где принимают непосредственно пациентов с коронавирусом.
Москва. Северо-Запад 08:50
Финансы

Доллар опустился ниже 80 рублей

После дневного падения рубля доллар опустился ниже 80 рублей, следует из данных Московской биржи в понедельник, 23 марта.
Известия 09:16
Технологии

«Ростелеком» открывает доступ к цифровому сервису образования «Лицей»

Перейти в раздел «Мои занятия» и оплатить доступ за 1 рубль.
CNews 04:20
Здоровье

Где можно в Липецке провериться на коронавирус

В Липецке на базе областного кожно-венерологического диспансера стали проводить лабораторные исследования на новую коронавирусную инфекцию.
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Концерн Fiat Chrysler начнет производить защитные маски

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В США отказались делать тест на коронавирус певцу Алексею Воробьёву

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Диана Гурцкая опубликовала фото без очков

Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
DixiNews вчера в 13:13
Общество

В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Lenta.ru 08:10
Спорт

Дзюба раскритиковал россиян из-за отношения к карантину

Игрок петербургского "Зенита" Артем Дзюба раскритиковал россиян, которые безответственно относятся к карантину, передает пресс-служба сине-бело-голубых.
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У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ

По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
РИА Новости 09:50
Общество

Гаагский суд возобновил судебные слушания по делу МН17

Гаагский суд в Нидерландах возобновил слушания по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17, которое произошло в 2014 году на востоке Украины.
Экономика сегодня 05:40
Общество

В РФ ужесточат ответственность за нарушение карантина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласился с необходимостью усилить административную ответственность за нарушение правил по прохождению карантина.
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Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса

Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация.
РИА Новости вчера в 17:13
Здоровье

В Иванове у сотрудника больницы выявили коронавирус

Первый случай выявили 18 марта у мужчины, приехавшего из Европы. Больного поместили в больницу, сейчас его жизнь вне опасности.
Российская газета 09:12
Политика

Россия завершила переброску помощи в Италию

Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Интерфакс 03:29
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 08:26
Здоровье

Итальянский врач развеял миф, что коронавирус опасен лишь для пожилых

Невские Новости 21 марта в 14:05
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