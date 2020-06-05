Общество
КоммерсантъВТБ: москвичи удвоили траты в торговых центрах
Объем покупок в торговых центрах Москвы на первой неделе после снятия режима ограничений увеличился на 82% в сравнении с последней неделей до введения режима самоизоляции в конце марта, сообщает пресс-служба банка ВТБ.
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Политика
Посольство России уведомили о высылке двух дипломатов из Чехии
«Посольством Российской Федерации в Чешской Республике получена нота МИД Чехии с уведомлением о высылке двух сотрудников российской дипмиссии», — говорится в сообщении в Facebook.
RT на русском 08:36
Политика
В Москве арестовали Николая Платошкина
Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 10:16
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
Здоровье
Минздрав сообщил, что Москва прошла пик роста заболеваемости коронавирусом
Москва прошла пик роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, — отметил он.
Вечерняя Москва 10:55
Общество
Генпрокуратура назвала причину ЧП в Норильске
Телеканал 360° 10:47
Футбол
Названы сроки летнего трансферного окна в РПЛ
Летнее трансферное окно в российской Премьер-лиге будет открыто с 26 июля по 16 сентября.
Евро-футбол.ру 08:11
Политика
Почти половина украинцев сочла страну находящейся на грани раскола
Почти половина опрошенных Киевским международным институтом социологии украинцев сочла свою страну находящейся на грани раскола.
Lenta.ru 08:27
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
Здоровье
Диетолог назвала самый опасный для здоровья суп
Российский врач-диетолог Ирина Торопыгина рассказала, что самым опасным супом для людей, страдающих сердечными заболеваниями, ожирением и гипертонией, является солянка.
ТК Звезда 01:39
Шоу-бизнес
Тимати предлагал деньги продюсеру «Фабрики звезд» Лине Арифулиной
Бывало, что Тимур подходил к продюсеру и предлагал Лине деньги, чтобы на них поставит свой номер.
Bimru.ru 03:02
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Политика
В Германии допустили введение штрафных пошлин на американский газ
Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
RT на русском 08:56
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 07:42
Здоровье
В Екатеринбурге осталось 5,2% свободных коек для зараженных коронавирусом
Получается, что свободными остаются только 5,2%. По словам собеседника издания, в стационарах Свердловской области находится 4514 человек, среди которых 3916 с коронавирусом.
66.ru 09:55
Армия и оружие
Северный флот следит за фрегатом ВМС Франции в Баренцевом море
RT на русском 10:31
Политика
Песков напомнил об условии вступления в силу поправок к Конституции
По словам Пескова, президент Владимир Путин говорил, что поправки вступят в силу только после того, как их поддержат граждане России.
РБК 06:23
Здоровье
Недорогой препарат для желудка избавил пациентов от коронавируса
Недорогой препарат, который применяется для лечения расстройств ЖКТ, «Фамотидин» может быть очень полезным для лечения коронавируса.
ToDay News Ufa 09:53
Общество
Глава Роспотребнадзора предупредила о неизбежности новой пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человечеству не избежать новой пандемии.
МР7.ру вчера в 09:44
Общество
Представитель ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что Россия вышла на плато по коронавирусу.
Газета.Ru 06:55
Авто
Ford, Peugeot и Honda заставили работать без масла в моторе
Car.ru вчера в 05:30
Технологии
PlayStation 5 получит мощную систему охлаждения
Megaobzor.com 00:43
Киберспорт
Epic Games раздаст бесплатно новую Total War Saga: Troy
АБН 02 июня в 15:58
Энергетика
Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 05:09
Общество
Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости
Рамблер вчера в 08:21
Происшествия
Генпрокуратура заинтересовалась работой тульских патологоанатомов
Сегодня представители Генпрокуратуры находятся в Туле.
Тульские новости 07:32
Происшествия
Fox: семь человек погибли в результате стрельбы в Алабаме
Семь человек стали жертвами стрельбы в округе Морган в штате Алабама в четверг вечером. Об этом сообщает в пятницу телеканал Fox News.
ТАСС 10:13
Общество
Суд установил надзор за Варварой Карауловой
Кунцевский суд Москвы установил административный надзор в отношении Варвары Карауловой. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:56