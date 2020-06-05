Общество

КоммерсантъКоммерсантъВТБ: москвичи удвоили траты в торговых центрах

Объем покупок в торговых центрах Москвы на первой неделе после снятия режима ограничений увеличился на 82% в сравнении с последней неделей до введения режима самоизоляции в конце марта, сообщает пресс-служба банка ВТБ.
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ВТБ: москвичи удвоили траты в торговых центрах

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Министр обороны Греции заявил о готовности воевать с Турцией

Глава греческого МИДа Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции.
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