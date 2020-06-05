Общество
КоммерсантъВТБ: москвичи удвоили траты в торговых центрах
Объем покупок в торговых центрах Москвы на первой неделе после снятия режима ограничений увеличился на 82% в сравнении с последней неделей до введения режима самоизоляции в конце марта, сообщает пресс-служба банка ВТБ.
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Общество
Российские доставщики еды заявили о забастовке
В Delivery Club заявили, что в период самоизоляции доходы курьеров увеличились, в остальном условия работы доставщиков еды не поменялись.
Lenta.ru вчера в 10:43
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
РИА Новости 05:44
Кино
Ушел из жизни актер Михаил Кокшенов
Советский и российский актер Михаил Кокшенов ушел из жизни на 84-м году жизни.
Российская газета 07:13
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Политика
В Берлине отвергли санкции США против «Северного потока — 2»
В Берлине внимательно следят за развитием ситуации вокруг газопровода "Северный поток — 2", в том числе в США, заявила на брифинге представитель Министерства экономики ФРГ, отвечая на вопрос РИА Новости.
РИА Новости 06:45
Общество
Власти Москвы заявили о завершении самого острого периода ограничений
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что самый острый период ограничений, введённых в Москве из-за коронавирусной инфекции COVID-19, позади.
RT на русском 04:42
Политика
Половина украинцев верит, что Киев в будущем победит Москву
Согласно опубликованным результатам, 50,5% респондентов уверены, что в будущем Украина победит Россию.
RuNews24.ru 09:31
Общество
Голые щиколотки и стринги назвали главной причиной женского бесплодия
Народные новости 09:03
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Политика
Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата
Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.
REGNUM 08:07
Космос
Обнаружена экзопланета похожая на Землю
Обе планеты вращаются вокруг звезды, где раннее уже были обнаружены две экзопланеты Кеплер-160b и Кеплер-160c.
Популярная механика 08:34
Общество
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.
REGNUM 01:10
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru вчера в 11:32
Футбол
Роналду стал первым футболистом-миллиардером
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал долларовым миллиардером, сообщает Forbes.Роналду является первым футболистом, которому удалось заработать 1 млрд долларов.
Soccer.ru 06:32
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Общество
В ВОЗ заявили, что Россия достигла плато по коронавирусу
Россия делает огромное количество тестов, что замечательно.
РИА Новости 06:29
Общество
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин в ходе совещания по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным заверил, что для устранения последствий ЧП в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, не потратят ни одного бюджетного рубля, все профинансируется за счет компании.
Газета.Ru 07:47
Общество
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества
"Шизофренический бред" Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал слухи о чипировании "абсолютным бредом" и "неуклюжим заказом".
РИА Новости 03:53
Здоровье
Замгубернатора посоветовал «ничего не делать» тем, кто контактировал с носителями коронавируса
Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков посоветовал ничего специально не делать тем гражданам, кто контактировал с людьми, зараженными коронавирусом.
Политсовет 07:39
Политика
Медведев ответил на слова главы СНБО Украины «о скором развале России»
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украине нужно думать, чтобы как-то сохранить свою страну, при этом он призвал не обращать внимание на глупости и чушь.
РИА Новости 09:27
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
Общество
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru вчера в 06:03
Футбол
СМИ: «Локомотив» рассматривает голкипера «Краснодара» в качестве замены Гильерме
Как сообщает «Чемпионат», одним из двух приоритетных вариантов на замену Гильерме является вратарь «Краснодара» Денис Адамов.
RT на русском 09:19
Происшествия
Следствие попросило отправить главу РВК Повалко под домашний арест
Следствие попросило арестовать генерального директора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко, сообщил адвокат Георгий Антонов, заявление которого РБК предоставили в пресс-службе РВК.
РБК 07:50
Энергетика
Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа
Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru 02:52
Происшествия
Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление
Взгляд.ру 03 июня в 17:10
Общество
Китай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара
В определенном смысле китайский инструмент борьбы с американским финансовым супероружием в виде доллара отражает как в капле воды способность пекинских стратегов комбинировать, казалось бы, совершенно противоположные вещи, такие как одну из древних форм денег и высокую технологию, находящуюся на переднем крае развития криптографии, кибернетики и финансов.
РИА Новости 01:00
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05:05
Армия и оружие
Министр обороны Греции заявил о готовности воевать с Турцией
Глава греческого МИДа Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции.
Коммерсантъ 06:13