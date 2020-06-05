Общество
РИА НовостиВТБ: москвичи удвоили траты в торговых центрах
Москвичи в первую неделю возобновления работы торговых центров увеличили суммы покупок в них на 82% в сравнении с последней неделей марта, однако относительно периода до пандемии коронавирусной инфекции траты посетителей ТЦ пока ниже на 51%, говорится в сообщении банка ВТБ.
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Москвичи после снятия локдауна удвоили траты в торговых центрах: ВТБ
Агентство новостей розничной торговли07:03
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