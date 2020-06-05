Экономика
РБКВТБ зафиксировал рост трат москвичей в ТЦ на 80% после их открытия
Москвичи с 1 июня удвоили траты в торговых центрах, которые в тот день возобновили работу после двухмесячного простоя, посчитали в ВТБ по данным своей сети терминалов для оплаты картами (занимает второе место в стране). В банке ожидают, что по итогам недели динамика останется на том же уровне.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Москвичи после снятия локдауна удвоили траты в торговых центрах: ВТБ
Агентство новостей розничной торговли07:03
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 08:44, Ашберн
Шоу-бизнес
Максим Галкин отправился за новой стрижкой в Подмосковье
Live24 вчера в 09:39
Политика
В Берлине отвергли санкции США против «Северного потока — 2»
Накануне стало известно, что в сенат США внесли законопроект о расширении санкции против проекта.
РИА Новости 06:45
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
Общество
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин в ходе совещания по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным заверил, что для устранения последствий ЧП в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, не потратят ни одного бюджетного рубля, все профинансируется за счет компании.
Газета.Ru 07:47
Космос
Обнаружена экзопланета похожая на Землю
Обе планеты вращаются вокруг звезды, где раннее уже были обнаружены две экзопланеты Кеплер-160b и Кеплер-160c.
Популярная механика 08:34
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
Общество
От Путина потребовали ограничить выплаты в 10 000 рублей на детей
Меньше недели назад — 1 июля — семьи с детьми от 3 до 16 лет начали получать единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей.
ВашГород.ру 06:15
Общество
Песков ответил на вопрос о гибели жителя Екатеринбурга при задержании
Ситуация с гибелью оказавшего сопротивление силовикам в квартире жителя Екатеринбурга - не вопрос Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:09
Экономика
Инвесторы подали иск к Мосбирже из-за отрицательной цены нефти WTI
Напомним, 20 апреля на фоне падения мирового спроса на нефти котировки фьючерсов на нефть марки WTI впервые в истории упали до отрицательных значений.
Коммерсантъ 08:06
Политика
Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата
Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.
REGNUM 08:07
Происшествия
Мэр Екатеринбурга прокомментировал гибель мужчины при штурме квартиры
Екатеринбург, 5 июня 2020, 09:55 — REGNUM Инцидент с гибелью человека в ходе штурма квартиры СОБРом в Екатеринбурге пока не стоит называть убийством, заявил мэр Александр Высокинский.
REGNUM 02:55
Кино
Скончался актёр Михаил Кокшенов
Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM 06:37
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Общество
Титов попросил разрешить корпоративы для поддержки шоу-бизнеса
Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает необходимым разрешить корпоративы, чтобы поддержать шоу-бизнес.
Коммерсантъ 03:59
Политика
ВС признал террористической организацию «Хайят Тахрир аш-Шам»
Верховный суд (ВС) РФ удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», представляющую собой коалицию исламистских группировок, воюющих в Сирии, сообщает пресс-служба ведомства.
РАПСИ 08:02
Политика
Польша завершила первый этап строительства канала в обход России
Начальный этап строительных мероприятий водного пути на Балтийской косе завершен.
ToDay News Ufa 02 июня в 13:51
Общество
Путин объявил ЧС в Норильске из-за разлива топлива
Президент России согласился объявить режим чрезвычайной ситуации федерального характера в зоне утечки нефтепродуктов на Норильской ТЭЦ.
Невские Новости 03 июня в 10:20
Происшествия
Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом
Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM 06:22
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
Двое полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы МВД, оправданы, третьему смягчили наказание — он проведет в колонии 4 вместо 6 лет.
Вести.Ru 03 июня в 02:32
Общество
В пунктах сдачи ЕГЭ могут появиться тесты на коронавирус
В пунктах сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут появиться экспресс-тесты на выявление COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
Газета.Ru 05:20
Политика
Лукашенко потребовал снизить зависимость Белоруссии от России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от нового правительства диверсифицировать рынки сбыта.
Страна Советов on-line 07:58
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
Общество
Мосгорсуд снизил срок ареста журналиста Ильи Азара
РИА Новости 07:08
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала архивное фото в купальнике
Например, накануне в аккаунте Instagram появилась архивная фотография, на которой певица запечатлена в купальнике и босоножках.
RuNews24.ru 01:52
Общество
Представитель ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что Россия вышла на плато по коронавирусу.
Газета.Ru 06:55
Общество
Голикова призвала вузы готовиться к дистанционному обучению осенью
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что пока неясно, что ждет страну осенью в условиях распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков
Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК вчера в 11:57
Здоровье
Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах
Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК 04:20