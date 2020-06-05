Экономика

РБКРБКВТБ зафиксировал рост трат москвичей в ТЦ на 80% после их открытия

Москвичи с 1 июня удвоили траты в торговых центрах, которые в тот день возобновили работу после двухмесячного простоя, посчитали в ВТБ по данным своей сети терминалов для оплаты картами (занимает второе место в стране). В банке ожидают, что по итогам недели динамика останется на том же уровне.
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Аналитики оценили объем трат россиян в торговых центрах

Вечерняя Москва08:10

Москвичи после снятия локдауна удвоили траты в торговых центрах: ВТБ

Агентство новостей розничной торговли07:03

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Объём трат россиян в ТЦ Москвы превысил показатели на конец марта

Rambler News Service06:26

ВТБ зафиксировал рост трат москвичей в ТЦ на 80% после их открытия

РБК06:22

ВТБ: москвичи удвоили траты в торговых центрах

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ВТБ выяснил самые популярные у россиян услуги после окончания нерабочих дней

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Обе планеты вращаются вокруг звезды, где раннее уже были обнаружены две экзопланеты Кеплер-160b и Кеплер-160c.
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Напомним, 20 апреля на фоне падения мирового спроса на нефти котировки фьючерсов на нефть марки WTI впервые в истории упали до отрицательных значений.
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Скончался актёр Михаил Кокшенов

Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
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Политика

ВС признал террористической организацию «Хайят Тахрир аш-Шам»

Верховный суд (ВС) РФ удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», представляющую собой коалицию исламистских группировок, воюющих в Сирии, сообщает пресс-служба ведомства.
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Названа предварительная причина взрыва в жилом доме на юге Москвы

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Начальный этап строительных мероприятий водного пути на Балтийской косе завершен.
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Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом

Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
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Двое полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы МВД, оправданы, третьему смягчили наказание — он проведет в колонии 4 вместо 6 лет.
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В Сети появился еще один слух о скором выходе Bloodborne на PC

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В пунктах сдачи ЕГЭ могут появиться тесты на коронавирус

В пунктах сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут появиться экспресс-тесты на выявление COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
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Лукашенко потребовал снизить зависимость Белоруссии от России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от нового правительства диверсифицировать рынки сбыта.
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В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

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РБК вчера в 11:57
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Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах

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