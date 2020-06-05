Москвичи с 1 июня удвоили траты в торговых центрах, которые в тот день возобновили работу после двухмесячного простоя, посчитали в ВТБ по данным своей сети терминалов для оплаты картами (занимает второе место в стране). В банке ожидают, что по итогам недели динамика останется на том же уровне.

ВТБ зафиксировал рост трат москвичей в ТЦ на 80% после их открытия

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