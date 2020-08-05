Финансы
ТАССВТБ может направить на дивиденды 10% чистой прибыли за 2019 год
Банк ВТБ может направить на дивиденды 10% от чистой прибыли за 2019 год по МСФО. Соответствующие рекомендации были даны Минфину и Росимуществу, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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Политика
Лукашенко рассказал о союзнических отношениях Белоруссии с Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко во время послания к народу своей страны и Национальному собранию рассказал, что Россия навсегда останется ближайшим союзником Белоруссии.
NewInform вчера в 06:06
Общество
Стала известна жалоба капитана, который привез взорвавшийся груз в Бейрут
Еще в 2014 году капитан судна Rhosus, на котором в Бейрут были доставлены более 2 тыс. т взорвавшейся 4 августа 2020 года селитры, жаловался на проблемы из-за опасного груза.
РБК 12:09
Экономика
«Газпром» планирует модернизировать систему теплоснабжения в Твери
Большая совместная работа предстоит в сфере теплоснабжения Твери.
ТАСС 12:09
Экономика
Ставки по вкладам в банках РФ приостановили снижение
Москва, 5 августа 2020, 11:18 — REGNUM В российских банках ставки по рублевым вкладам граждан сроком до 1 года приостановили снижение.
REGNUM 04:18
Происшествия
Ефремов не признал вину в гибели человека в ДТП
Коммерсантъ 05:06
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Происшествия
Контрактник погиб во время боевых стрельб во Владимирской области
Военнослужащий-контрактник погиб во время боевых стрельб на полигоне Минобороны во Владимирской области, сообщили ТАСС в прокуратуре Владимирского гарнизона.
Коммерсантъ 12:24
Общество
Глава Калмыкии заразился коронавирусом
Глава Калмыкии Бату Хасиков заразился COVID-19. Об этом он сообщил из больничной палаты в своем аккаунте в Instagram.
BFM.ru 08:09
Игры
Человек‑паук появится в Marvel’s Avengers эксклюзивно для PlayStation
Компания Crystal Dynamics объявила о том, что человек-паук появится в качестве играбельного персонажа Marvel’s Avengers в начале 2021 года.
Матч ТВ вчера в 02:35
Политика
Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии
По словам Медведева, «российско-белорусские отношения, Союзное государство и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательно кампании».
Smolnarod.ru 08:08
Футбол
«Манчестер Сити» намерен потратить 330 млн евро на укрепление состава
Как утверждает The Athletic, руководство английского клуба выделило на трансферы 330 млн евро.
ProstoProSport 01:09
Футбол
Ананидзе подпишет однолетний контракт с «Ротором»
Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе станет игроком «Ротора».
Metaratings 12:47
Происшествия
В Москве врачи вытащили связку ключей из желудка ребенка
Врачи столичного института детской хирургии и травматологии вытащили два железных ключа из желудка ребенка.
ТАСС 12:10
Происшествия
Подполковник полиции убегает, капитан полиции не заступается за сотрудниц. Оба охраняют порядок Петербурга
По информации 47news, 1 августа в Петербурге и Ленобласти случились две, на первый взгляд, независимых истории: Начальник 2 отдела Управления охраны общественного порядка ГУ МВД, подполковник полиции, Виталий Косарим так испугался нескольких горожан, которые на набережной канала Грибоедова вышли с акцией про голубей Фургала, что показал приличную спортивную подготовку.
Фонтанка.Ру 13:28
Политика
В Европе возникли четыре вопроса к российской вакцине от коронавируса
Глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что к началу 2021 года Россия будет выпускать несколько миллионов доз вакцин от коронавируса в месяц.
Lenta.ru 10:24
Авто
Infiniti осенью представит новый купе-кроссовер
11 ноября 2020 года состоится онлайн-дебют нового кросс-купе Infiniti QX55.
Новые автомобили 12:47
Политика
Украинский журналист Гордон взял интервью у Лукашенко
Украинский журналист и основатель издания «Гордон» Дмитрий Гордон, известный своим разговором с экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской по заданию СБУ, записал интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Взгляд.ру 12:51
Футбол
ЦСКА объявил о подписании контракта с Гайчем
Московский ЦСКА объявил о подписании контракта с аргентинским нападающим Адольфо Гайчем.
Российская газета 12:43
Политика
ЦИК России решила не направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию
ЦИК России не будет направлять наблюдателей на выборы президента Белоруссии, поскольку не получал от белорусской стороны приглашения, а также не считает возможным направлять своих представителей в республику из-за пандемии коронавируса.
Страна Советов on-line 12:04
Футбол
«Чайка» в Кубке России сыграет с «Текстильщиком»
В Москве прошла жеребьевка 1/64 финала Кубка России для клубов ФНЛ.
Чемпионат-Ростов 08:57
Здоровье
Врач дала рекомендации страдающим от гипертонической болезни
Медик обратила внимание, что гипертоническая болезнь исключает такое понятие, как нормальное артериальное давление, может быть лишь целевой уровень, который, со слов специалиста, достигается лишь с помощью аккуратного постоянного приема определенных индивидуально подобранных для каждого пациента лечащим врачом препарата.
Ясно 07:33
Политика
Путин отправил в отставку трех генералов Следственного комитета
Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку четырех руководителей управлений Следственного комитета, трех генералов и одного полковника.
РБК 12:27
Политика
Соперница Лукашенко попросила Ангелу Меркель «связаться с Лукашенко»
Обратиться к главе правительства ФРГ Тихановской предложил журналист, попросивший ее сформулировать послание Ангеле Меркель.
РБК 11:37
Футбол
Бэйл не попал в заявку «Реала» на матч с «Ман Сити» в ЛЧ
«Реал» огласил список игроков, которые будут готовиться к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (первая игра – 1:2). В заявку не попал вингер Гарет Бэйл.
Sports.ru 12:26
Общество
Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов
Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe против разрешения на эксплуатацию газопровода, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 12:10