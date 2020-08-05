Финансы

ТАССТАССВТБ может направить на дивиденды 10% чистой прибыли за 2019 год

Банк ВТБ может направить на дивиденды 10% от чистой прибыли за 2019 год по МСФО. Соответствующие рекомендации были даны Минфину и Росимуществу, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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ВТБ сократят выплаты

Коммерсантъвчера в 12:36

Акции ВТБ на Мосбирже упали на 5,6% на новостях о дивидендах

ТАССвчера в 05:31

ВТБ может снизить дивиденды акционерам в 5 раз

Телеканал 360°вчера в 07:36

Правительство предложило ВТБ сократить размер дивидендов в пять раз

Rambler News Serviceвчера в 06:16

ВТБ сможет снизить дивиденды за 2019 г. до 10% чистой прибыли по МСФО

Интерфаксвчера в 05:51

Правительство предложило снизить объем дивидендов ВТБ за 2019 год

Ведомостивчера в 07:49

Правительство предложило снизить размер дивидендов ВТБ в пять раз

РБКвчера в 05:29
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Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

Как сообщает ToDay News Ufa, выплаты по 10 000 рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет получили не все семьи.
ToDay News Ufa вчера в 17:02
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Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал результаты экспертиз

Адвокат актера Михаила Ефремова отреагировал на сообщения о том, что в автомобиле артиста, устроившего смертельное ДТП, нашли наркотики.
Росбалт вчера в 10:47
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Происшествия

Премьер-министр Ливана уточнил причину взрыва в порту Бейрута

Бейрут, 5 августа 2020, 01:01 — REGNUM Причиной взрыва в порту Бейрута стало ненадлежащее хранение в течение шести лет 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры, заявил премьер-министр Ливана Хассан Диаб, сообщает канцелярия ливанского президента на своей странице в Twitter.
REGNUM 04 августа в 18:01
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Финансы

Минфин снизил почти в два раза продажи валюты из ФНБ в августе

Минфин снизит объем ежедневных продаж валюты из Фонда национального благосостояния в августе (с 7 августа по 4 сентября) до 3,1 млрд руб. с 5,7 млрд руб. в июле.
Российская газета вчера в 07:12
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Политика

Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально

Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости 04 августа в 07:03
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Происшествия

Экс-глава «Интеко» после допроса стал свидетелем по делу о хищениях

Бывший президент компании "Интеко" Олег Солощанский освобожден после допроса, он стал свидетелем по уголовному делу о хищениях, сообщил "Интерфаксу" источник в окружении бизнесмена.
Интерфакс 01:30
Экономика

Экс-владельцев Бинбанка и «Открытия» обвинили в мошенничестве на $700 млн

Обвинения против Шишханова и Беляева были консолидированы с иском о коммерческом мошенничестве на $700 млн против семьи владельца О1 Group российского предпринимателя Бориса Минца.
РБК 00:00
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Недвижимость

Россиян хотят освободить от уплаты НДФЛ при продаже жилья экономкласса

Граждан, которые продают в 2020 году недвижимость экономкласса, предложили освободить от уплаты подоходного налога.
Известия вчера в 19:00
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Здоровье

Причина разницы числа умерших с COVID-19 у Росстата и Кузбасса

При общении с журналистами Михаил Малин, министр здравоохранения, объяснил причину разницы данных по числу умерших с коронавирусом у Росстата.
ВашГород.ру 01:20
Происшествия

Россиянина с коронавирусом приговорили к сроку за побег из больницы

Суд в Амурской области приговорил местного жителя к восьми месяцам лишения свободы условно за побег из больницы после того, как тому был поставлен диагноз коронавирус.
Lenta.ru 01:21
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Общество

В пяти городах Кузбасса вводятся ограничения из-за коронавируса

Власти Кемеровской области приняли решение ввести ограничительные меры в пяти городах региона в связи с ростом числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 11:24
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Здоровье

Коронавирус: 21 человек заболел в Хакасии

Выявили медики и три завозных случая — трое жителей региона заразились коронавирусом, когда ездили в Красноярский край.
Юг Сибири вчера в 23:04
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Общество

Память жертв атомной бомбардировки почтили в Хиросиме

Память людей, погибших при сбросе США атомной бомбы, почтили в Хиросиме, сообщает японское агентство "Киодо".
Газета.Ru вчера в 21:23
Авто

Ozon займется продажами автомобилей вместе с «Автомиром»

Интерфакс вчера в 17:19
Происшествия

Почетный адвокат счел Ефремова «жертвой» Пашаева

По мнению специалиста, отказавшийся признать вину в аварии Ефремов стал жертвой своего адвоката Эльмана Пашаева.
Известия 00:59
Политика

Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии

Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.
CT news вчера в 15:40
Происшествия

BMW сбил двух женщин на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы

Москва 24 вчера в 15:28
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Происшествия

Daily Mail опубликовала новую видеозапись задержания Джорджа Флойда

News.ru 04 августа в 05:18
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Футбол

Бэйл не попал в заявку «Реала» на матч с «Манчестером Сити» в ЛЧ

Атакующего полузащитника мадридского "Реала" и сборной Уэльса Гареат Бэйла не оказалось в окончательной заявке на предстоящий ответный матч против британского "Манчестер Сити" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов При этом в списке заявленных присутствует Серхио Рамос, который отправляется на поединок, несмотря на то, что имеет дисквалификацию.
Честный рейтинг букмекеров вчера в 13:14
Шоу-бизнес

Состояние здоровья онкобольной Анастасии Заворотнюк снова ухудшилось

Bimru.ru вчера в 03:43
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Общество

Собянин рассказал о сроках снятия ограничительных мер в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" дал прогноз, как долго в столице будут действовать ограничения, введенные из-за коронавируса.
РИА Новости вчера в 15:05
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Транспорт

Названы сроки запуска высокоскоростной магистрали Москва — Петербург

Минтранс России планирует запустить движение поездов по высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург в декабре 2026 года.
RT на русском 01:29
Происшествия

«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва

Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.
РИА Новости вчера в 11:42
Происшествия

В Хабаровске обрушился мост через Амур, пострадали 17 военнослужащих

Вести.Ru вчера в 21:29
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Интер» вышли в четвертьфинал Лиги Европы

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу на домашнем поле над австрийским клубом ЛАСК со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
Известия вчера в 18:07
Общество

Экс-замглавы ЛУКОЙЛа назвали владельцем энергопроекта в Англии

Бенефициаром компании Aquind, которая намерена объединить энергосети Великобритании и Франции за 1,2 млрд фунтов, является бывший замглавы нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Виктор Федотов.
URA.Ru 01:32
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Происшествия

В Крыму наградят 7-летнюю девочку за спасение ребенка из Когалыма

Правда УрФО 04 августа в 10:46
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Экономика

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что существует риск возвращения доходности по депозитным вкладам к ситуации 1995-1996 годов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 07:12
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Армия и оружие

Больше шансов: ракету для С-400 сравнили с оружием «Рафалей» в Индии

Как предполагается, для нейтрализации авиации противника, например, пакистанских истребителей JF-17 Block II и F-16C Fighting Falcon, индийские силы будут применять ракеты большой дальности, такие как Meteor (150-250 километров) для "Рафаль", и 40Н6 (380 километров) для С-400.
Российская газета вчера в 05:43
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Авто

Nissan показал салон компактного кроссовера Nissan Magnite

Новый компактный кроссовер Nissan Magnite выпустит компания для индийского рынка, но не исключено, что новинка выберется и за его пределы.
Avtovesti.com вчера в 07:06
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Как работают Яндекс.Новости?
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