Финансы
ТАССВТБ может направить на дивиденды 10% чистой прибыли за 2019 год
Банк ВТБ может направить на дивиденды 10% от чистой прибыли за 2019 год по МСФО. Соответствующие рекомендации были даны Минфину и Росимуществу, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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Правительство предложило ВТБ сократить размер дивидендов в пять раз
Rambler News Serviceвчера в 06:16
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Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
Как сообщает ToDay News Ufa, выплаты по 10 000 рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет получили не все семьи.
ToDay News Ufa вчера в 17:02
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал результаты экспертиз
Адвокат актера Михаила Ефремова отреагировал на сообщения о том, что в автомобиле артиста, устроившего смертельное ДТП, нашли наркотики.
Росбалт вчера в 10:47
Происшествия
Премьер-министр Ливана уточнил причину взрыва в порту Бейрута
Бейрут, 5 августа 2020, 01:01 — REGNUM Причиной взрыва в порту Бейрута стало ненадлежащее хранение в течение шести лет 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры, заявил премьер-министр Ливана Хассан Диаб, сообщает канцелярия ливанского президента на своей странице в Twitter.
REGNUM 04 августа в 18:01
Финансы
Минфин снизил почти в два раза продажи валюты из ФНБ в августе
Минфин снизит объем ежедневных продаж валюты из Фонда национального благосостояния в августе (с 7 августа по 4 сентября) до 3,1 млрд руб. с 5,7 млрд руб. в июле.
Российская газета вчера в 07:12
Политика
Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально
Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости 04 августа в 07:03
Происшествия
Экс-глава «Интеко» после допроса стал свидетелем по делу о хищениях
Бывший президент компании "Интеко" Олег Солощанский освобожден после допроса, он стал свидетелем по уголовному делу о хищениях, сообщил "Интерфаксу" источник в окружении бизнесмена.
Интерфакс 01:30
Экономика
Экс-владельцев Бинбанка и «Открытия» обвинили в мошенничестве на $700 млн
Обвинения против Шишханова и Беляева были консолидированы с иском о коммерческом мошенничестве на $700 млн против семьи владельца О1 Group российского предпринимателя Бориса Минца.
РБК 00:00
Недвижимость
Россиян хотят освободить от уплаты НДФЛ при продаже жилья экономкласса
Граждан, которые продают в 2020 году недвижимость экономкласса, предложили освободить от уплаты подоходного налога.
Известия вчера в 19:00
Здоровье
Причина разницы числа умерших с COVID-19 у Росстата и Кузбасса
При общении с журналистами Михаил Малин, министр здравоохранения, объяснил причину разницы данных по числу умерших с коронавирусом у Росстата.
ВашГород.ру 01:20
Происшествия
Россиянина с коронавирусом приговорили к сроку за побег из больницы
Суд в Амурской области приговорил местного жителя к восьми месяцам лишения свободы условно за побег из больницы после того, как тому был поставлен диагноз коронавирус.
Lenta.ru 01:21
Общество
В пяти городах Кузбасса вводятся ограничения из-за коронавируса
Власти Кемеровской области приняли решение ввести ограничительные меры в пяти городах региона в связи с ростом числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 11:24
Здоровье
Коронавирус: 21 человек заболел в Хакасии
Выявили медики и три завозных случая — трое жителей региона заразились коронавирусом, когда ездили в Красноярский край.
Юг Сибири вчера в 23:04
Общество
Память жертв атомной бомбардировки почтили в Хиросиме
Память людей, погибших при сбросе США атомной бомбы, почтили в Хиросиме, сообщает японское агентство "Киодо".
Газета.Ru вчера в 21:23
Авто
Ozon займется продажами автомобилей вместе с «Автомиром»
Интерфакс вчера в 17:19
Происшествия
Почетный адвокат счел Ефремова «жертвой» Пашаева
По мнению специалиста, отказавшийся признать вину в аварии Ефремов стал жертвой своего адвоката Эльмана Пашаева.
Известия 00:59
Политика
Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии
Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.
CT news вчера в 15:40
Происшествия
BMW сбил двух женщин на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы
Москва 24 вчера в 15:28
Происшествия
Daily Mail опубликовала новую видеозапись задержания Джорджа Флойда
News.ru 04 августа в 05:18
Футбол
Бэйл не попал в заявку «Реала» на матч с «Манчестером Сити» в ЛЧ
Атакующего полузащитника мадридского "Реала" и сборной Уэльса Гареат Бэйла не оказалось в окончательной заявке на предстоящий ответный матч против британского "Манчестер Сити" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов При этом в списке заявленных присутствует Серхио Рамос, который отправляется на поединок, несмотря на то, что имеет дисквалификацию.
Честный рейтинг букмекеров вчера в 13:14
Шоу-бизнес
Состояние здоровья онкобольной Анастасии Заворотнюк снова ухудшилось
Bimru.ru вчера в 03:43
Общество
Собянин рассказал о сроках снятия ограничительных мер в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" дал прогноз, как долго в столице будут действовать ограничения, введенные из-за коронавируса.
РИА Новости вчера в 15:05
Транспорт
Названы сроки запуска высокоскоростной магистрали Москва — Петербург
Минтранс России планирует запустить движение поездов по высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург в декабре 2026 года.
RT на русском 01:29
Происшествия
«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.
РИА Новости вчера в 11:42
Происшествия
В Хабаровске обрушился мост через Амур, пострадали 17 военнослужащих
Вести.Ru вчера в 21:29
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Интер» вышли в четвертьфинал Лиги Европы
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу на домашнем поле над австрийским клубом ЛАСК со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
Известия вчера в 18:07
Общество
Экс-замглавы ЛУКОЙЛа назвали владельцем энергопроекта в Англии
Бенефициаром компании Aquind, которая намерена объединить энергосети Великобритании и Франции за 1,2 млрд фунтов, является бывший замглавы нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Виктор Федотов.
URA.Ru 01:32
Происшествия
В Крыму наградят 7-летнюю девочку за спасение ребенка из Когалыма
Правда УрФО 04 августа в 10:46
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что существует риск возвращения доходности по депозитным вкладам к ситуации 1995-1996 годов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 07:12
Армия и оружие
Больше шансов: ракету для С-400 сравнили с оружием «Рафалей» в Индии
Как предполагается, для нейтрализации авиации противника, например, пакистанских истребителей JF-17 Block II и F-16C Fighting Falcon, индийские силы будут применять ракеты большой дальности, такие как Meteor (150-250 километров) для "Рафаль", и 40Н6 (380 километров) для С-400.
Российская газета вчера в 05:43
Авто
Nissan показал салон компактного кроссовера Nissan Magnite
Новый компактный кроссовер Nissan Magnite выпустит компания для индийского рынка, но не исключено, что новинка выберется и за его пределы.
Avtovesti.com вчера в 07:06