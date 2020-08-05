Банк ВТБ может направить на дивиденды 10% от чистой прибыли за 2019 год по МСФО. Соответствующие рекомендации были даны Минфину и Росимуществу, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

ВТБ может направить на дивиденды 10% чистой прибыли за 2019 год

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