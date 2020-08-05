Финансы
ТАССВТБ может направить на дивиденды 10% чистой прибыли за 2019 год
Банк ВТБ может направить на дивиденды 10% от чистой прибыли за 2019 год по МСФО. Соответствующие рекомендации были даны Минфину и Росимуществу, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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Энергетика
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 04:56
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о фальсификации доказательств потерпевших
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о фальсификации доказательств по делу о смертельном ДТП, фигурантом которого стал актер, передает ТАСС со ссылкой на корреспондента в Пресненском суде Москвы, где проходит заседание.
РБК 05:07
Происшествия
Число погибших в результате взрыва в Бейруте превысило 100 человек
В результате взрыва в Бейруте погибли более 100 человек, передают Agence France Press и Al-Hadath со ссылкой на данные Красного креста.
РБК 01:44
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
Армия и оружие
США отправят в Польшу дополнительно 1 тыс. американских военных
Глава Пентагона добавил, что на данный момент на территории Польши на ротационной основе находятся уже 4,5 тысячи военнослужащих Соединенных Штатов.
Военное дело вчера в 02:10
Происшествия
Начальник следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку
Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов выходит на пенсию по выслуге лет, пишет "Ъ" со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:43
Армия и оружие
Дханоа: российские ЗРК дают преимущество Индии над Пакистаном
По мнению эксперта, при эксплуатации обеих боевых единиц Индия имеет технологическое превосходство над Пакистаном.
Политическая Экспертиза 05:18
Армия и оружие
Шойгу ввел спецнадбавки к окладам военнослужащих
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания заявил, что с 1 июля летчики, моряки, разведчики и ракетчики начали получать специальные надбавки к окладу.
Военное дело вчера в 04:55
Происшествия
В СК назвали возможные причины ДТП с девятью погибшими в Крыму
Следователи отрабатывают три версии причин ДТП с микроавтобусом в Крыму, в том числе несоблюдение условий отдыха водителя, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
ТАСС 04:56
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Музыка
О причине распада The Beatles рассказал Пол Маккартни
Соловей.Инфо 03:21
Здоровье
«Ждем неизбежного роста случаев COVID-19 в сентябре. Вирус никуда не ушел»
Тренд на снижение новых случаев COVID-19 в Свердловской области наметился в последние дни июля.
Деловой квартал (Екатеринбург) 02:40
Происшествия
Двое военных пострадали при ЧП с мостом на Дальнем Востоке
Двое военнослужащих пострадали во время учений железнодорожных войск по наведению мостовой переправы в районе посёлка имени Тельмана.
RT на русском 04:25
Общество
В России на фоне коронавируса появилось 200 фейковых служб доставки
Более 200 фейковых сайтов служб доставки еды и электроники насчитали в компании Infosecurity a Softline Company, пишет газета "Коммерсант".
Российская газета 04:13
Гаджеты
В Сеть просочились фотографии и видео новинок от Samsung
Стало известно, что новый Samsung Galaxy Watch3 наградили вращающейся панелью, голосовыми командами и преобразователем речи в текст.
Evo-rus.com 02:07
Космос
У Солнца могло бы быть шесть обитаемых планет, если бы не Юпитер
Звёзды солнечного типа могут иметь до шести обитаемых миров, но этому мешают планеты-гиганты вроде Юпитера.
Вести.Ru 03 августа в 06:34
Общество
В США из-за тропического шторма «Исаиас» погибли четыре человека
Ранее тропический шторм «Синлаку» разрушил более тысячи домов в Таиланде.
RuNews24.ru 01:57
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
Известия вчера в 22:20
Общество
Роспотребнадзор рассказал о вакцине «Вектора» против коронавируса
Отмечается, что при разработке вакцины «ЭпиВакКорона» центром «Вектор» учитываются все обязательные требования и нормативные рекомендации, предусмотренные российским законодательством.
RT на русском 05:51
Футбол
Для презентации новой формы ФК «Ростов» снял пародию на фильм Гая Ричи
ФК «Ростов» снял пародию на фильм Гая Ричи «Джентльмены» в рамках презентации новой формы.
Donday.ru 03:51
Происшествия
Под Саратовом алабай покусал трехлетнего мальчика
В Вольске Саратовской области собака покусала трехлетнего мальчика. Об этом ИА "Взгляд-инфо" сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Взгляд-инфо 04:03
Общество
На турецких курортах выявили резкий рост случаев коронавируса
На турецких курортах резко выросло число случаев заражения COVID-19, заявил в твиттере министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
РИА Новости 04:00
Космос
Прототип корабля для полетов на Марс Starship совершил успешный полет
Компания Space X провела первый успешный полет прототипа космического корабля Starship, который разрабатывается для полетов на Марс.
Российская газета 05:30
Происшествия
Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму
Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов поручил представить к награде семилетнюю Дарью из Тулы, которая бросилась в бассейн для спасения своего друга — пятилетнего Арсения из Когалыма (Ханты-Мансийский автономный округ).
Известия вчера в 16:38
Экономика
Рыбопромышленная группа Глеба Франка предложила реформу отрасли
Рыбопромышленная группа Глеба Франка предложила реформу отрасли Один из крупнейших добытчиков рыбы в стране — Русская рыбопромышленная компания (РРПК) Глеба Франка включилась в процесс реформирования отрасли.
Коммерсантъ вчера в 12:42
Политика
ЛДПР планирует провести в Москве митинг в поддержку Фургала
Члены партии ЛДПР намерены провести в Москве митинг в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил в среду лидер партии Владимир Жириновский в ходе общения с участниками форума "Территория смыслов".
ТАСС 05:27
Наука
Госкорпорация «Ростех» показала видео «купания» лайнера МС-21-300 на аэродроме «Ульяновск-Восточный»
Испытания провели в рамках программы сертификации самолета МС-21-300 по российским и европейским нормам летной годности.
Ulpressa 05:30
Общество
Любовница Энди Картрайта рассказала об отношениях с рэпером
Любовница Энди Картрайта, которого расчленила и несколько дней прятала в квартире его жена Марина Кохал, рассказала о знакомстве и отношениях с рэпером.
Lenta.ru 01:25