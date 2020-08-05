Финансы
ТАССВТБ может направить на дивиденды 10% чистой прибыли за 2019 год
Банк ВТБ может направить на дивиденды 10% от чистой прибыли за 2019 год по МСФО. Соответствующие рекомендации были даны Минфину и Росимуществу, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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Общество
В Бейруте ввели режим ЧП на две недели
RT на русском 10:32
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
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Волочкова продает свою купель для оплаты штрафов за визит в Дивеево
Анастасия Волочкова решила расплатится со штрафами за проникновение в Дивеево своей купелью.
Открытый Нижний 03:20
Экономика
Пётр Авен назвал требования Дерипаски к ЦБ экзотичными
По словам Авена, ЦБ не давит на российские банки, также не менее важным фактором для них являются требования зарубежных контрагентов.
News.ru 09:05
Общество
ФСБ просит наказать уже пять адвокатов по делу бывшего журналиста
Парадокс ситуации заключается в том, что у господина Павлова, в отличие от четверых его столичных коллег, никто подписку брать и не пытался, а ведущего дело следователя ФСБ он видел только один раз мельком в суде при аресте клиента.
Коммерсантъ 09:15
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
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Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
Некоторым гражданам уже сделали выплаты в первые два летние месяца. В текущем месяце средства россияне также получат.
Evo-rus.com 01:24
Общество
Nord Stream 2 AG отреагировала на иск немецких экологов
Компания Nord Stream 2 AG приняла к сведению иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) против разрешения на эксплуатацию «Северного потока — 2», передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оператора газопровода.
RT на русском 11:32
Происшествия
Ефремов не признал вину в гибели человека в ДТП
Коммерсантъ 05:06
Происшествия
В Москве ограбили коттедж банкира Тинькова
Вести.Ru 07:41
Футбол
«Локомотив» расстался с форвардом Фарфаном
Московский "Локомотив" принял решение не продлевать соглашения с форвардом команды Джефферсоном Фарфаном.
Вести.Ru 11:18
Футбол
«Динамо» готово заплатить €10 млн за хорватского полузащитника
По информации издания, сумма трансфера составит €10 млн. Отмечается, что сам игрок согласен продолжить карьеру в России.
Газета.Ru 06:52
Политика
Патрушев рассказал, чей пример вдохновляет украинских националистов
Современные радикальные украинские националисты, выступающие, по сути, за создание на Украине нацистского государства, в своем русофобстве вдохновляются примерами гитлеровской Германии, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
РИА Новости 09:01
Футбол
Адольфо Гайч подписал пятилетний контракт с ЦСКА
ЦСКА объявил о подписании контракта с экс-нападающим "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайчем.
Вести.Ru 11:34
Экономика
Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes
Семья Сулеймана Керимова впервые оказалась на первой строчке российского списка в рейтинге Forbes Real-Time.
RT на русском 08:12
Происшествия
Умер отец утонувшего мальчика-инвалида из Подмосковья
В Подмосковье умер отец утонувшего мальчика-инвалида, сообщили "Вести.ру" со ссылкой на знакомую семьи.
РИА Новости 09:13
Здоровье
У нижнекамских школьников все уроки теперь будут проходить в одном классе
Пандемия диктует свои правила – количество учеников в одном классе не должно превышать 15 школьников.
НТР 24 10:30
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В 22 округах Подмосковья не выявили новых случаев коронавируса
По 2 случая заражения подтвердили в Егорьевске, Павловском Посаде, Дмитровском, Богородском и Можайском округах.
Evo-rus.com 03 августа в 12:11
Политика
Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве пограничных войск
Кабинет министров Украины в среду, 5 августа, принял решение о выходе страны из соглашения о сотрудничестве погранвойск стран СНГ в вопросах научно-исследовательской деятельности.
Inc-news.ru 10:17
Футбол
Бранислав Иванович заявил, что продолжит карьеру в «Эвертоне»
В "Эвертоне" Иванович может воссоединиться с главным тренером Карло Анчелотти, с которым он знаком по работе в "Челси".
Vprognoze.ru 04:59
Общество
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ вчера в 13:39
Футбол
«Чайка» в Кубке России сыграет с «Текстильщиком»
В Москве прошла жеребьевка 1/64 финала Кубка России для клубов ФНЛ.
Чемпионат-Ростов 08:57
Происшествия
Задержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве
По данным телеканала РЕН ТВ, Гришин является проректором Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) по общим вопросам и бывшим главой Минстроя в Самарской области.
Известия 09:41
Политика
Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться
Граждан, поддерживающих бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, много, государство должно определенным образом с этим считаться, заявил зампредседателя Совбеза РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новости 09:44
Игры
В компании Sony зафиксированы рекордные продажи
В первом квартале компания установила рекордные показатели сразу по нескольким номинациям игрового бизнеса.
Goroday.ru вчера в 15:47
Хоккей
«Сочи» пропустил 10 шайб от олимпийской сборной России
В Сочи в рамках предсезонного турнира Parimatch Sochi Hockey Open состоялась встреча между хоккейным клубом «Сочи» и олимпийской сборной России U20.
Нева Спорт 10:43