Финансы
ТАССВТБ может направить на дивиденды 10% чистой прибыли за 2019 год
Банк ВТБ может направить на дивиденды 10% от чистой прибыли за 2019 год по МСФО. Соответствующие рекомендации были даны Минфину и Росимуществу, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство предложило ВТБ сократить размер дивидендов в пять раз
Rambler News Serviceвчера в 06:16
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Экономика
Минфин РФ предлагает сократить расходы на здравоохранение до 2024 года
В "Методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности" Минфина есть предложение по сокращению финансирования госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования".
Вестник Кавказа вчера в 05:38
Космос
Прототип корабля для полетов на Марс Starship совершил успешный полет
Компания Space X провела первый успешный полет прототипа космического корабля Starship, который разрабатывается для полетов на Марс.
Российская газета вчера в 05:30
Интернет
Instagram запустил конкурента TikTok
Некоторые аналитики считают, что функционал Reels может привлечь аудиторию пользователей TikTok в США на фоне возможного запрета китайского сервиса в США.
ИнфоСМИ вчера в 14:11
Происшествия
Защита солдата-срочника Шамсутдинова просит суд с присяжными
RT на русском вчера в 02:54
Авто
УАЗ опубликовал рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»
УАЗ опубликовал рендеры внедорожника УАЗ «Хантер» нового поколения.
Тарантас Ньюс вчера в 10:51
Футбол
Газизов назвал цель «Спартака» на следующий сезон
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов назвал цель команды на следующий сезон, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 16:22
Шоу-бизнес
Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака
Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
Актуальные Новости 04 августа в 05:32
Политика
Дуров раскритиковал США за давление на TikTok
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал действия США против китайской соцсети TikTok, которые «создают опасный прецедент», хотя их и «можно понять».
Коммерсантъ вчера в 11:38
Политика
Гордон сообщил о согласии Лукашенко выдать Киеву задержанных россиян
Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных россиян, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода».
Коммерсантъ вчера в 20:55
Футбол
«Шахтер» разгромил «Вольфсбург» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
Футболисты донецкого "Шахтера" в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы вновь оказались сильнее немецкого "Вольфсбурга" и вышли в четвертьфинал турнира.
Вести.Ru вчера в 14:57
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
Как сообщает ToDay News Ufa, выплаты по 10 000 рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет получили не все семьи.
ToDay News Ufa вчера в 17:02
Происшествия
В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве
Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
РИА Новости вчера в 16:38
Игры
Создатель Fallout: New Vegas работает над новой игрой для Obsidian
Сойер отметил, что его новый проект не имеет никакого отношения к Avowed, которую недавно анонсировала Obsidian Entertainment.
REGNUM вчера в 09:27
Экономика
С 1 августа повышаются пенсии работавших в 2019 году пенсионеров
Как сообщает ToDay News Ufa, пенсионерам, работавшим в 2019 году, с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий.
ToDay News Ufa вчера в 14:52
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 7,4 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 31 июля, сократились на 7,4 млн баррелей — до 518,6 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Rambler News Service вчера в 10:55
Происшествия
Актера Михаила Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы
Актера Михаила Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы для участия в первом слушании по существу его дела о ДТП со смертельным исходом, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 03:10
Происшествия
Четвертый самолет МЧС РФ со специалистами и техникой вылетел в Бейрут
Четвертый самолет МЧС России вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавших от взрыва.
Российская газета вчера в 23:03
Политика
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил состояние отношений республики с Россией в своем предвыборном послании, опубликованном в государственной газете «Звезда» во вторник, 4 августа.
Страна Советов on-line 04 августа в 13:10
Общество
В России может существенно подорожать доставка товаров из магазинов
Москва, 6 августа 2020, 01:41 — REGNUM Доставка товаров из магазинов может подорожать примерно вдвое в случае принятия в России новых «Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению», передают 6 августа «Известия» со ссылкой на собственные источники.
REGNUM вчера в 18:41
Происшествия
Пять больных коронавирусом умерло в Иркутской области за сутки
Оперативный штаб по иркутскому региону сообщает сразу о пяти умерших пациентах с подтвержденным диагнозом Covid-19 за минувшие сутки.
Discover24 вчера в 04:08
Политика
Путин подписал указ об отставке трех генералов СК
Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех генералов и одного полковника Следственного комитета России, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.
Газета.Ru вчера в 14:24
Общество
В Турции резко выросло число заражений коронавирусом
В Турции резко выросло число случаев заражения COVID-19, заявил в твиттере министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
РИА Новости вчера в 04:00
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском 04 августа в 10:29
Политика
Штаб Трампа обвиняет Facebook в предвзятости
Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа обвинил компанию Facebook в предвзятости после удаления фрагмента интервью главы государства из-за "дезинформации о коронавирусе", сообщает The Hill.
Газета.Ru вчера в 23:10
Происшествия
В США подростки с автоматом проникли на территорию поместья Трампа
Российская газета вчера в 21:37
Политика
Эксперт Носович рассказал о реакции РФ на торговый шантаж Прибалтики
Российская Федерация больше не заинтересована в сотрудничестве с прибалтийскими странами в вопросе экономического и торгового партнерства.
ФАН вчера в 04:31
Политика
США предлагают $10 млн за информацию о лицах, вмешивающихся в выборы
Как сообщает ToDay News Ufa, глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что власти страны готовы предложить 10 млн долларов информаторам за помощь правосудию.
ToDay News Ufa вчера в 23:28
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что существует риск возвращения доходности по депозитным вкладам к ситуации 1995-1996 годов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 07:12
Авто
Porsche отзывает в России более 400 кроссоверов Cayenne
Лезги газет вчера в 17:43
Общество
Ростехнадзор приостановил строительство новой линии метро Петербурга
ЗакC.Ру вчера в 11:32