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ТАСС
ТАСС

ВТБ может направить на дивиденды 10% чистой прибыли за 2019 год

Банк ВТБ может направить на дивиденды 10% от чистой прибыли за 2019 год по МСФО. Соответствующие рекомендации были даны Минфину и Росимуществу, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.В источнике
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Ведомости

Правительство предложило снизить объем дивидендов ВТБ за 2019 год

Ведомости07:49
Интерфакс

ВТБ сможет снизить дивиденды за 2019 г. до 10% чистой прибыли по МСФО

Интерфакс05:51
Rambler News Service

Правительство предложило ВТБ сократить размер дивидендов в пять раз

Rambler News Service06:16
Телеканал 360°

ВТБ может снизить дивиденды акционерам в 5 раз

Телеканал 360°07:36
Коммерсантъ

Правительство разрешило ВТБ сократить дивиденды до 10% от чистой прибыли

Коммерсантъ05:51
ТАСС

Акции ВТБ на Мосбирже упали на 5,6% на новостях о дивидендах

ТАСС05:31
РБК

Правительство предложило снизить размер дивидендов ВТБ в пять раз

РБК05:29
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Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%

Вслед за Кипром, Мальтой и Люксембургом Минфин РФ направил Нидерландам предложение о пересмотре соглашения об избежании двойного налогообложения в сторону увеличения ставок налога на дивиденды и проценты, которые выплачиваются из России, до 15%.
Российская газета07:45
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Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе

СМИ предполагают, что Путин может предпринять попытку усилить влияние страны за счет поглощения Беларуси, выступив неким «национальным освободителем» во время народных волнений на фоне предстоящих президентских выборов в РБ.
Evo-rus.comвчера в 08:58
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Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости07:58
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