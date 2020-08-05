Финансы

ТАССТАССВТБ может направить на дивиденды 10% чистой прибыли за 2019 год

Банк ВТБ может направить на дивиденды 10% от чистой прибыли за 2019 год по МСФО. Соответствующие рекомендации были даны Минфину и Росимуществу, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

ВТБ сможет снизить дивиденды за 2019 г. до 10% чистой прибыли по МСФО

Интерфакс05:51

ВТБ может снизить дивиденды акционерам в 5 раз

Телеканал 360°07:36

Правительство предложило ВТБ сократить размер дивидендов в пять раз

Rambler News Service06:16

Правительство предложило снизить объем дивидендов ВТБ за 2019 год

Ведомости07:49

Правительство разрешило ВТБ сократить дивиденды до 10% от чистой прибыли

Коммерсантъ05:51

Акции ВТБ на Мосбирже упали на 5,6% на новостях о дивидендах

ТАСС05:31

Правительство предложило снизить размер дивидендов ВТБ в пять раз

РБК05:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 09:06, Ашберн
Происшествия

В машине Ефремова после ДТП были найдены гашиш и гашишное масло

ТАСС 08:35
103
Политика

Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости 07:58
605
Экономика

Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%

Вслед за Кипром, Мальтой и Люксембургом Минфин РФ направил Нидерландам предложение о пересмотре соглашения об избежании двойного налогообложения в сторону увеличения ставок налога на дивиденды и проценты, которые выплачиваются из России, до 15%.
Российская газета 07:45
108
Происшествия

Защита обвиняемой в убийстве Энди Картрайта обжаловала её арест

RT на русском 08:49
221
Энергетика

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 04:56
15
Общество

Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России

Car.ru вчера в 03:44
373
Футбол

Вилков будет назначен арбитром на матч за Суперкубок России

Metaratings 05:19
2
Общество

Глава Калмыкии заразился коронавирусом

Глава Калмыкии Бату Хасиков заразился COVID-19. Об этом он сообщил из больничной палаты в своем аккаунте в Instagram.
BFM.ru 08:09
Экономика

Попытка накормить россиян искусственным мясом провалилась

О провале попытки накормить россиян растительными котлетами рассказал основатель сети Михаил Гончаров, сообщает «Коммерсантъ».
Lenta.ru 08:47
Шоу-бизнес

Знакомые Заворотнюк рассказали об ухудшении состояния актрисы

РИА Новости 06:17
86
Гаджеты

Цены на Samsung Galaxy Note 20 слили в сеть

В сети уже появилась информация о том, что за Samsung Galaxy Note 20 в базовой комплектации запросят 949 долларов, что достаточно дорого, учитывая, что у смартфона будет всего 256 гигабайт памяти.
Megaobzor.com 08:32
3
Происшествия

Глава Минздрава Ливана назвал ситуацию в Бейруте катастрофичной

Piter.tv 04:21
Общество

Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР

Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
473
Политика

Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии

По словам Медведева, «российско-белорусские отношения, Союзное государство и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательно кампании».
Smolnarod.ru 08:08
Экономика

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что существует риск возвращения доходности по депозитным вкладам к ситуации 1995-1996 годов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:12
49
Происшествия

Трижды перевернувшееся в воздухе в Екатеринбурге такси попало на видео

Екатеринбург, 5 августа 2020, 15:40 — REGNUM В аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге водитель такси не справился с управлением, в результате чего автомобиль трижды перевернулся в воздухе.
REGNUM 08:40
17
Политика

Медведев заявил о необходимости работы трудовых мигрантов в России

Медведев заявил о необходимости подумать о совершенствовании законодательства, подчеркнув, что те, кто нанимает иностранцев на работу в России, должны нести за них ответственность.
Известия 08:32
27
Общество

Глава «Ростелекома» рассказал о создании новой версии портала госуслуг

Глава ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что компания приступила к созданию новой версии портала госуслуг.
RT на русском 08:08
4
Здоровье

6 больниц Тульской области зарезервированы для больных коронавирусом

Эрк сообщил, что до тех пор, пока в Тульской области будут выявляться случаи заболевания коронавирусом, 6 больниц останутся зарезервированными для лечения коронавирусных пациентов.
Тульские Известия 06:44
Общество

Samsung вернул лидерство по продажам смартфонов в России

Samsung вернул себе первое место по продажам смартфонов, опередив Honor (Huawei), пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в области электронного ритейла.
Дождь вчера в 02:48
53
Политика

Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК 03 августа в 12:59
1,2K
Политика

Минюст получил уведомление от ЕСПЧ об иске по катастрофе рейса MH17

В Министерство юстиции РФ поступило уведомление от Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о подаче Нидерландами иска к России в связи с крушением рейса МН17.
Известия 08:54
7
Общество

В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом

На курортах Турции зафиксирован резкий рост числа случаев коронавируса после возобновления авиасообщения с Россией.
Известия 08:00
1,3K
Шоу-бизнес

Сотрудницу роддома уволили из-за скандала с Сашей Черно

Экспресс газета 06:21
82
Хоккей

«Тампа» обыграла «Вашингтон», Кучеров стал автором победного буллита

По результатам встречи счёт показывал 3:2 в пользу клуба из Тампы, за который выступает россиянин Никита Кучеров.
CT news 06:30
Общество

Экс-сотрудник Google получил 18 месяцев тюрьмы за кражу технологий

Окружной судья США Уильям Алсап (William Alsup) приговорил бывшего инженера Google Энтони Левандовски к 18 месяцам тюремного заключения за кражу информации о беспилотных автомобилях у компании.
Право.ру 04:18
Экономика

Газпром может уменьшить дивиденды акционерам — «Ъ»

Москва, 5 августа 2020, 11:18 — REGNUM Газпром может сократить уровень дивидендов по итогам 2020 года из-за роста соотношения чистого долга компании к EBITDA, пишет 5 августа газета «Коммерсант».
REGNUM 04:18
8
Происшествия

После взрыва в Бейруте в порту города затонул лайнер Orient Queen

Лайнер Orient Queen, который принадлежал компании из Ливана Abou Merhi Group, после прогремевшего в Бейруте взрыва затонул в порту города.
ИА Красная Весна 07:38
Технологии

Компания Virgin Galactic представила проект сверхзвукового самолёта

Инженеры компании Virgin Galactic, владельцем которой является британский миллиардер Ричард Брэнсон, приступили к первому этапу разработки космического корабля.
Pravda.Ru вчера в 07:02
45
Происшествия

В Сочи 11-летний мальчик погиб после нападения медведей

ТАСС 03:15
324
Как работают Яндекс.Новости?
Главное