Финансы
ТАССВТБ может направить на дивиденды 10% чистой прибыли за 2019 год
Банк ВТБ может направить на дивиденды 10% от чистой прибыли за 2019 год по МСФО. Соответствующие рекомендации были даны Минфину и Росимуществу, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости 07:58
Экономика
Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%
Вслед за Кипром, Мальтой и Люксембургом Минфин РФ направил Нидерландам предложение о пересмотре соглашения об избежании двойного налогообложения в сторону увеличения ставок налога на дивиденды и проценты, которые выплачиваются из России, до 15%.
Российская газета 07:45
Происшествия
Защита обвиняемой в убийстве Энди Картрайта обжаловала её арест
RT на русском 08:49
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 04:56
Общество
Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России
Car.ru вчера в 03:44
Футбол
Вилков будет назначен арбитром на матч за Суперкубок России
Metaratings 05:19
Общество
Глава Калмыкии заразился коронавирусом
Глава Калмыкии Бату Хасиков заразился COVID-19. Об этом он сообщил из больничной палаты в своем аккаунте в Instagram.
BFM.ru 08:09
Экономика
Попытка накормить россиян искусственным мясом провалилась
О провале попытки накормить россиян растительными котлетами рассказал основатель сети Михаил Гончаров, сообщает «Коммерсантъ».
Lenta.ru 08:47
Гаджеты
Цены на Samsung Galaxy Note 20 слили в сеть
В сети уже появилась информация о том, что за Samsung Galaxy Note 20 в базовой комплектации запросят 949 долларов, что достаточно дорого, учитывая, что у смартфона будет всего 256 гигабайт памяти.
Megaobzor.com 08:32
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Политика
Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии
По словам Медведева, «российско-белорусские отношения, Союзное государство и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательно кампании».
Smolnarod.ru 08:08
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что существует риск возвращения доходности по депозитным вкладам к ситуации 1995-1996 годов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:12
Происшествия
Трижды перевернувшееся в воздухе в Екатеринбурге такси попало на видео
Екатеринбург, 5 августа 2020, 15:40 — REGNUM В аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге водитель такси не справился с управлением, в результате чего автомобиль трижды перевернулся в воздухе.
REGNUM 08:40
Политика
Медведев заявил о необходимости работы трудовых мигрантов в России
Медведев заявил о необходимости подумать о совершенствовании законодательства, подчеркнув, что те, кто нанимает иностранцев на работу в России, должны нести за них ответственность.
Известия 08:32
Общество
Глава «Ростелекома» рассказал о создании новой версии портала госуслуг
Глава ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что компания приступила к созданию новой версии портала госуслуг.
RT на русском 08:08
Здоровье
6 больниц Тульской области зарезервированы для больных коронавирусом
Эрк сообщил, что до тех пор, пока в Тульской области будут выявляться случаи заболевания коронавирусом, 6 больниц останутся зарезервированными для лечения коронавирусных пациентов.
Тульские Известия 06:44
Общество
Samsung вернул лидерство по продажам смартфонов в России
Samsung вернул себе первое место по продажам смартфонов, опередив Honor (Huawei), пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в области электронного ритейла.
Дождь вчера в 02:48
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК 03 августа в 12:59
Политика
Минюст получил уведомление от ЕСПЧ об иске по катастрофе рейса MH17
В Министерство юстиции РФ поступило уведомление от Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о подаче Нидерландами иска к России в связи с крушением рейса МН17.
Известия 08:54
Общество
В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом
На курортах Турции зафиксирован резкий рост числа случаев коронавируса после возобновления авиасообщения с Россией.
Известия 08:00
Шоу-бизнес
Сотрудницу роддома уволили из-за скандала с Сашей Черно
Экспресс газета 06:21
Хоккей
«Тампа» обыграла «Вашингтон», Кучеров стал автором победного буллита
По результатам встречи счёт показывал 3:2 в пользу клуба из Тампы, за который выступает россиянин Никита Кучеров.
CT news 06:30
Общество
Экс-сотрудник Google получил 18 месяцев тюрьмы за кражу технологий
Окружной судья США Уильям Алсап (William Alsup) приговорил бывшего инженера Google Энтони Левандовски к 18 месяцам тюремного заключения за кражу информации о беспилотных автомобилях у компании.
Право.ру 04:18
Экономика
Газпром может уменьшить дивиденды акционерам — «Ъ»
Москва, 5 августа 2020, 11:18 — REGNUM Газпром может сократить уровень дивидендов по итогам 2020 года из-за роста соотношения чистого долга компании к EBITDA, пишет 5 августа газета «Коммерсант».
REGNUM 04:18
Происшествия
После взрыва в Бейруте в порту города затонул лайнер Orient Queen
Лайнер Orient Queen, который принадлежал компании из Ливана Abou Merhi Group, после прогремевшего в Бейруте взрыва затонул в порту города.
ИА Красная Весна 07:38
Технологии
Компания Virgin Galactic представила проект сверхзвукового самолёта
Инженеры компании Virgin Galactic, владельцем которой является британский миллиардер Ричард Брэнсон, приступили к первому этапу разработки космического корабля.
Pravda.Ru вчера в 07:02