Банк ВТБ может направить на дивиденды 10% от чистой прибыли за 2019 год по МСФО. Соответствующие рекомендации были даны Минфину и Росимуществу, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

ВТБ может направить на дивиденды 10% чистой прибыли за 2019 год

Политика Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду. 605

Экономика Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15% Вслед за Кипром, Мальтой и Люксембургом Минфин РФ направил Нидерландам предложение о пересмотре соглашения об избежании двойного налогообложения в сторону увеличения ставок налога на дивиденды и проценты, которые выплачиваются из России, до 15%. 108

Общество Глава Калмыкии заразился коронавирусом Глава Калмыкии Бату Хасиков заразился COVID-19. Об этом он сообщил из больничной палаты в своем аккаунте в Instagram.

Экономика Попытка накормить россиян искусственным мясом провалилась О провале попытки накормить россиян растительными котлетами рассказал основатель сети Михаил Гончаров, сообщает «Коммерсантъ».

Гаджеты Цены на Samsung Galaxy Note 20 слили в сеть В сети уже появилась информация о том, что за Samsung Galaxy Note 20 в базовой комплектации запросят 949 долларов, что достаточно дорого, учитывая, что у смартфона будет всего 256 гигабайт памяти. 3

Политика Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии По словам Медведева, «российско-белорусские отношения, Союзное государство и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательно кампании».

Происшествия Трижды перевернувшееся в воздухе в Екатеринбурге такси попало на видео Екатеринбург, 5 августа 2020, 15:40 — REGNUM В аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге водитель такси не справился с управлением, в результате чего автомобиль трижды перевернулся в воздухе. 17

Политика Медведев заявил о необходимости работы трудовых мигрантов в России Медведев заявил о необходимости подумать о совершенствовании законодательства, подчеркнув, что те, кто нанимает иностранцев на работу в России, должны нести за них ответственность. 27

Общество Глава «Ростелекома» рассказал о создании новой версии портала госуслуг Глава ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что компания приступила к созданию новой версии портала госуслуг. 4

Здоровье 6 больниц Тульской области зарезервированы для больных коронавирусом Эрк сообщил, что до тех пор, пока в Тульской области будут выявляться случаи заболевания коронавирусом, 6 больниц останутся зарезервированными для лечения коронавирусных пациентов.

Общество Samsung вернул лидерство по продажам смартфонов в России Samsung вернул себе первое место по продажам смартфонов, опередив Honor (Huawei), пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в области электронного ритейла. 53

Политика Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта. 1,2K

Политика Минюст получил уведомление от ЕСПЧ об иске по катастрофе рейса MH17 В Министерство юстиции РФ поступило уведомление от Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о подаче Нидерландами иска к России в связи с крушением рейса МН17. 7

Общество В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом На курортах Турции зафиксирован резкий рост числа случаев коронавируса после возобновления авиасообщения с Россией. 1,3K

Хоккей «Тампа» обыграла «Вашингтон», Кучеров стал автором победного буллита По результатам встречи счёт показывал 3:2 в пользу клуба из Тампы, за который выступает россиянин Никита Кучеров.

Общество Экс-сотрудник Google получил 18 месяцев тюрьмы за кражу технологий Окружной судья США Уильям Алсап (William Alsup) приговорил бывшего инженера Google Энтони Левандовски к 18 месяцам тюремного заключения за кражу информации о беспилотных автомобилях у компании.

Экономика Газпром может уменьшить дивиденды акционерам — «Ъ» Москва, 5 августа 2020, 11:18 — REGNUM Газпром может сократить уровень дивидендов по итогам 2020 года из-за роста соотношения чистого долга компании к EBITDA, пишет 5 августа газета «Коммерсант». 8

Происшествия После взрыва в Бейруте в порту города затонул лайнер Orient Queen Лайнер Orient Queen, который принадлежал компании из Ливана Abou Merhi Group, после прогремевшего в Бейруте взрыва затонул в порту города.