Финансы
ТАССВТБ может направить на дивиденды 10% чистой прибыли за 2019 год
Банк ВТБ может направить на дивиденды 10% от чистой прибыли за 2019 год по МСФО. Соответствующие рекомендации были даны Минфину и Росимуществу, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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Армия и оружие
Минобороны получило второй полковой комплект ЗРС С-400
Министерство обороны получило второй в этом году полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф" производства концерна ВКО "Алмаз-Антей".
Военное обозрение 05:32
Происшествия
В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина, Мужчину доставили в Саранск.
РИА Новости 09:53
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости 07:58
Театры
О грядущих съемках нового фильма о молодежи рассказал Дмитрий Месхиев
Режиссер уточнил, что съемки будут проходить в Петербурге: это будет локальная камерная история про молодежь.
Псковская Лента Новостей 08:36
Общество
В Минздраве рассказали, с какого возраста нужно проверяться на рак
Главный онколог Минздрава РФ, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии академик РАН Андрей Каприн рассказал, с какого возраста необходимо проверяться на рак.
ФАН 09:29
Политика
Патрушев обвинил Запад в геббельсовской пропаганде
Западная антироссийская пропаганда повторяет приемы, использованные в свое время в гитлеровской Германии, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
РИА Новости 09:49
Происшествия
Примерно 300 тыс. человек покинули свои дома после взрыва в Бейруте
Губернатор Бейрута Марван Аббуд сообщил, что более 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои жилые помещения из-за мощного взрыва.
iReactor 06:01
Происшествия
Следователи назвали возможную причину взрыва в порту Бейрута
Предварительное изучение обстоятельств взрыва в Бейруте показало, что причиной произошедшего могла стать халатность при хранении взрывчатых веществ на территории морского порта.
ТАСС 10:02
Политика
Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться
Граждан, поддерживающих бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, много, государство должно определенным образом с этим считаться, заявил зампредседателя Совбеза РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новости 09:44
Авто
Кроссовер Kia Soul получил в России новую комплектацию Style
В дилерских центрах Kia на территории России стартовали продажи новой комплектации кроссовера Kia Soul, получившей название Style.
Деловое.ТВ 08:58
Политика
Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии.
RT на русском 08:24
Общество
При входе в метро Петербурга проверяют наличие СИЗ
Жителей и гостей Петербурга перестали пускать в метро без средств индивидуальной защиты - сотрудники подземки проверяют наличие масок и перчаток.
Питерские заметки 07:31
Экономика
В России средняя медианная зарплата составила менее 35 тысяч рублей
В целом по экономике средняя медианная зарплата в России составляет 34,5 тысячи рублей.
МонаВиста 03 августа в 03:44
Футбол
Месси обратился к завершившему карьеру Касильясу
Чемпионат 05:23
Политика
Соперница Лукашенко обратилась за помощью к Меркель
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась за помощью к немецкому канцлеру Ангеле Меркель, пишет издание Bild.
Газета.Ru 08:50
Экономика
Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes
Семья Сулеймана Керимова впервые оказалась на первой строчке российского списка в рейтинге Forbes Real-Time.
RT на русском 08:12
Общество
Швейцария отменила обязательный карантин для прибывающих из России
Швейцария вычеркнула Россию из списка стран и регионов, прибывающим из которых необходимо пройти обязательный десятидневный карантин.
Российская газета 09:40
Армия и оружие
Разработчик рассказал о новой защите для летчиков Су-57
Силкин уточнил, что таких показателей удалось достичь за счет применения технологии формования авиационного остекления из листового монолитного поликарбоната, а также с помощью магнетронного нанесения специальных многофункциональных покрытий на основе золота и сплава индий-олово.
РИА Новости 06:32
Киберспорт
Mortal Shell выйдет уже 18 августа
Разработчики Mortal Shell после открытого тестирования в июле объявили, что ролевой экшен выйдет 18 августа на PS4, Xbox One и РС (Epic Games Store).
Игромания.ру 08:51
Общество
Ростехнадзор приостановил строительство новой линии метро в Петербурге
Северо-Западное управление Ростехнадзора на три месяца приостановило строительство Красносельско-Калининской линии метро в Санкт-Петербурге из-за грубых нарушений, которые привели к возникновению угрозы жизни и здоровью людей.
РБК 08:01
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Армия и оружие
Шойгу рассказал о результатах внезапной проверки войск
Глава российского Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что внезапная проверка боеготовности войск показала, что «снижения способности ВС России решать задачи по предназначению не допущено».
RT на русском 09:46
Политика
Армения приняла закон об ограничении иностранного вещания
Президент Армении Армен Саркисян подписал закон, который предполагает введение ограничений на вещание иностранных телеканалов, включая российские, в общественном мультиплексе.
RT на русском 09:29
Происшествия
В СК назвали возможные причины ДТП с девятью погибшими в Крыму
Следователи отрабатывают три версии причин ДТП с микроавтобусом в Крыму, в том числе несоблюдение условий отдыха водителя, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
ТАСС 04:56
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как впервые катается на мотоцикле
На фотографиях, которые появились сегодня в микроблоге в Instagram Галкина, он катается на мотоцикле вокруг их с Аллой Борисовной замка.
Вокруг ТВ 09:21
Шоу-бизнес
Волочкова продает свою купель для оплаты штрафов за визит в Дивеево
Анастасия Волочкова решила расплатится со штрафами за проникновение в Дивеево своей купелью.
Открытый Нижний 03:20
Авто
Средняя цена на автомобили в России выросла на 138 тыс. рублей
Новые автомобили, предлагаемые на российском рынке, по итогам января-июня 2020 года подорожали в среднем на 8,9 процента, что в денежном эквиваленте соответствует 138 000 рублей.
Новые автомобили 02:37