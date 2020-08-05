Финансы
ТАССВТБ может направить на дивиденды 10% чистой прибыли за 2019 год
Банк ВТБ может направить на дивиденды 10% от чистой прибыли за 2019 год по МСФО. Соответствующие рекомендации были даны Минфину и Росимуществу, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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Политика
МИД КНР отреагировал на требование Трампа продать TikTok
Комментируя требование американского президента Дональда Трампа о приобретении TikTok корпорацией Microsoft, Вэньбинь отметил, что иностранные компании соблюдают законы и правила США, при этом на них оказывается давление.
Деловое.ТВ 04:21
Происшествия
Взорвавшуюся в Бейруте селитру конфисковали с молдавского судна
В Бейруте с молдавского судна RHOSUS конфисковали взорвавшуюся аммиачную селитру, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 06:43
Происшествия
В Москве задержали проректора МГУ Гришина
Проректор МГУ Алексей Гришин задержан в Москве по подозрению в преднамеренном банкротстве.
ТАСС 09:29
Экономика
Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes
Семья Сулеймана Керимова впервые оказалась на первой строчке российского списка в рейтинге Forbes Real-Time.
RT на русском 08:12
Авто
Купеобразный Infiniti QX55 выйдет на рынок весной 2021 года
Весной 2021 года продажи «купе» начнутся в Северной Америке, после чего кроссовер появится в других регионах.
Драйв 09:20
Политика
Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии.
RT на русском 08:24
Общество
Ростехнадзор приостановил строительство новой линии метро в Петербурге
Северо-Западное управление Ростехнадзора на три месяца приостановило строительство Красносельско-Калининской линии метро в Санкт-Петербурге из-за грубых нарушений, которые привели к возникновению угрозы жизни и здоровью людей.
РБК 08:01
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости 07:58
Происшествия
Умер отец утонувшего мальчика-инвалида из Подмосковья
В Подмосковье умер отец утонувшего мальчика-инвалида, сообщили "Вести.ру" со ссылкой на знакомую семьи.
РИА Новости 09:13
Шоу-бизнес
Полина Гагарина впервые подтвердила развод с Дмитрием Исхаковым
Российская певица Полина Гагарина впервые подтвердила, что развелась со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым.
News.ru 09:07
Общество
В Пермском крае частично снят режим самоизоляции
Пермь, 5 августа 2020, 15:46 — REGNUM В Пермском крае отменён режим самоизоляции, который действовал более четырёх месяцев.
REGNUM 08:46
Политика
Армения приняла закон об ограничении иностранного вещания
Президент Армении Армен Саркисян подписал закон, который предполагает введение ограничений на вещание иностранных телеканалов, включая российские, в общественном мультиплексе.
RT на русском 09:29
Кино
Леонардо Ди Каприо заключил контракт с Apple о производстве фильмов
Русская Планета вчера в 18:51
Политика
В Пентагоне не подтвердили слова Трампа об атаке на порт Бейрута
Известия вчера в 23:25
Спорт
Набсовет РУСАДА рекомендовал рассмотреть вопрос увольнения Гануса
Набсовет РУСАДА рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения Юрия Гануса с поста гендиректора.
Известия 09:11
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Политика
Раскрыт украинский подход к особому статусу Донбасса
Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников раскрыл подход страны к особому статусу Донбасса.
Lenta.ru 06:58
Происшествия
Посол России в Ливане рассказал об ощущениях в момент взрыва в Бейруте
По словам российского посла в Ливане Александра Засыпкина, взрыв в порту Бейрута, который произошел во вторник, 4 августа, на достаточно удаленном расстоянии ощущался как землетрясение.
Газета.Ru 08:56
Экономика
ВТБ снизил минимальную ставку по ипотеке до 7,4%
По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, теперь минимальная ставка по ипотеке составит 7,4% годовых, а в рамках дальневосточной ипотеки — 1%.
Телеканал 360° 06:40
Общество
Жители Польши получили посылки с неизвестными китайскими семенами
По информации польского телеканала TVP, о посылке стало известно от женщины, которая встревожилась при получении неизвестных семян из Китая.
Pravda.Ru 07:41
Общество
В Германии и Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса
Сузанне Йона, председатель объединения немецких врачей Marburger Bund, заявила, что в ФРГ уже началась вторая волна коронавируса.
РБК вчера в 10:52
Политика
Медведев заявил, что со сторонниками Фургала необходимо считаться
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что жители Хабаровского края, высказывая свою гражданскую позицию, должны при этом обязательно учитывать правила безопасности, соблюдать которые необходимо из-за коронавируса.
ТАСС 08:18
Экономика
Авен назвал экзотичными требования Дерипаски к ЦБ
Авен подчеркивает, что ЦБ не давит на российские банки, а не менее важным фактором для кредитных организаций являются требования зарубежных контрагентов.
РБК 08:38
Футбол
«Манчестер Сити» объявил о переходе Феррана Торреса из «Валенсии»
Metaratings вчера в 15:02
Происшествия
Около 20 солдат пострадали при обрушении моста на учениях в Приамурье
Во время учений в Еврейской автономной области обрушился железнодорожный мост, травмы получили по меньшей мере 18 военнослужащих.
Вести.Ru 03:41