Финансы
ТАССВТБ может направить на дивиденды 10% чистой прибыли за 2019 год
Банк ВТБ может направить на дивиденды 10% от чистой прибыли за 2019 год по МСФО. Соответствующие рекомендации были даны Минфину и Росимуществу, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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Футбол
«Манчестер Сити» объявил о переходе хавбека «Валенсии» Феррана Торреса
Чемпионат вчера в 15:03
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Экономика
В Бурятии «коммуналка» подорожает на 4 процента
«В целях недопущения возникновения задолженности предприятий коммунального комплекса за потребленную электрическую энергию предлагаем установить индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем в размере 4%. Это позволит ограничить рост стоимости электроэнергии на оптовом рынке для Республики Бурятия», - говориться в документе.
Номер один 04:05
Наука
Число случаев подагры в мире с 1990 года выросло на 5,5%
За последние 27 лет подагру по всему миру стали диагностировать на 5,5% чаще.
ТАСС Наука 07:13
Общество
В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом
На курортах Турции зафиксирован резкий рост числа случаев коронавируса после возобновления авиасообщения с Россией.
Известия 08:00
Происшествия
Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым согласовали сумму исков
Родственники курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, согласовали сумму исков к артисту.
РБК 07:12
Путешествия
Отдых на Кубани оказался дешевле, чем в Турции
Отдых в Сочи обойдется не менее чем в 31,4 тысячи, в Анапе – 30,2 тысячи, а в Геленджике – 32,9 тысяч рублей.
Кубанские новости 08:24
Футбол
«Фулхэм» обыграл «Брентфорд» и вышел в АПЛ
Известия вчера в 18:18
Политика
Украина прекратила сотрудничество пограничников со странами СНГ
Украинское правительство приняло решение прекратить сотрудничество со странами-участницами СНГ по вопросам научно-исследовательской деятельности пограничных войск.
Политическая Экспертиза 07:26
Общество
Дерипаска сравнил политику США против ГАЗа и TikTok
Миллиардер Олег Дерипаска сравнил действия Вашингтона в отношении группы ГАЗ с его же политикой против китайской социальной сети TikTok, новым владельцем бизнеса которой в США может стать Microsoft.
РБК вчера в 12:55
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости 07:58
Происшествия
В Москве ограблен коттедж предпринимателя Олега Тинькова
Российская газета 07:53
Шоу-бизнес
Сотрудницу роддома уволили из-за скандала с Сашей Черно
Экспресс газета 06:21
Политика
Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии.
RT на русском 08:24
Экономика
Минфин РФ предлагает сократить расходы на здравоохранение до 2024 года
В "Методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности" Минфина есть предложение по сокращению финансирования госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования".
Вестник Кавказа 05:38
Игры
Человек‑паук появится в Marvel’s Avengers эксклюзивно для PlayStation
Компания Crystal Dynamics объявила о том, что человек-паук появится в качестве играбельного персонажа Marvel’s Avengers в начале 2021 года.
Матч ТВ вчера в 02:35
Происшествия
Около 300 тыс. человек остались без крова после взрыва в Бейруте
Во вторник серия взрывов прогремела в портовой зоне ливанской столицы, погибли не менее 100 человек, около 4 тыс. пострадали.
Интерфакс 06:05
Футбол
Месси обратился к завершившему карьеру Касильясу
Чемпионат 05:23
Общество
Вирусолог назвал сроки начала второй волны коронавируса в России
Вторая волна коронавируса в России ориентировочно начнется в октябре-ноябре, когда станет прохладно и сыро.
Lenta.ru 06:14
Общество
Стали известны правила посещения театров и цирков в Москве
Посетителей с повышенной температурой или симптомами ОРВИ не будут допускать в театры, концертные залы и цирки в Москве, говорится в приказе столичного департамента культуры.
РИА Новости 07:15
Происшествия
Троих пропавших моряков нашли по надписи SOS на песке
Как пишет «Российская газета» со ссылкой на Минобороны Австралии, найти их удалось благодаря гигантской надписи SOS на прибрежном песке.
Сусанин вчера в 08:10
Спорт
Набсовет РУСАДА выразил недоверие главе организации Ганусу
Наблюдательный совет РУСАДА выразил недоверие главе организации Юрию Ганусу и его заместителю Маргарите Пахноцкой.
РБК спорт 08:51
Здоровье
На Ставрополье более 650 процедур ЭКО провели за 2 месяца
До введения строгих ограничений из-за коронавируса в нашем регионе с начала года успели провести 346 процедур экстракорпорального оплодотворения и криопереноса.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 06:06
Происшествия
Отец пропавшего мальчика с аутизмом умер, узнав о смерти сына
Отец мальчика с аутизмом, который пропал два дня назад в селе Осташево в Подмосковье, скончался, узнав о гибели сына.
Газета.Ru 06:34
Экономика
Попытка накормить россиян искусственным мясом провалилась
О провале попытки накормить россиян растительными котлетами рассказал основатель сети Михаил Гончаров, сообщает «Коммерсантъ».
Lenta.ru 08:47
Происшествия
Чудовищные кадры последствий взрыва в порту Бейрута с высоты птичьего полёта
Rusvesna.su 07:18
Хоккей
«Тампа» обыграла «Вашингтон», Кучеров стал автором победного буллита
По результатам встречи счёт показывал 3:2 в пользу клуба из Тампы, за который выступает россиянин Никита Кучеров.
CT news 06:30