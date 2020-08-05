Финансы
ТАССВТБ может направить на дивиденды 10% чистой прибыли за 2019 год
Банк ВТБ может направить на дивиденды 10% от чистой прибыли за 2019 год по МСФО. Соответствующие рекомендации были даны Минфину и Росимуществу, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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Общество
В Турции зафиксировали резкий рост числа инфицированных коронавирусом
Значительный рост числа инфицированных коронавирусом наблюдается в Турции в связи с празднованием Курбан-байрама и увеличением числа отдыхающих на турецких курортах.
ТАСС 06:30
Общество
Ростехнадзор приостановил строительство Красносельско-Калининской линии метро в Петербурге
Северо-Западное управление Ростехнадзора на 90 суток приостановило работы по строительству Красносельско-Калининской (шестой) линии метрополитена в Санкт-Петербурге из-за выявленных грубых нарушений, допущенных при эксплуатации подземной шахты компанией-генподрядчиком по строительству городского метро "Метрострой".
ТАСС 06:03
Театры
Дмитрий Мехсиев озвучил примерную дату открытия Пушкинского театрального фестиваля
Как сказал Дмитрий Месхиев, псковского зрителя ждет очень интересная разноплановая программа: в фестивале примут участие знаменитые театральные коллективы России: театры имени Вахтангова, на Малой Бронной, "На Литейном", театр Станиславского.
Псковская Лента Новостей 06:40
Армия и оружие
В России число спутников системы «Купол» доведено до штатного состава
Число космических аппаратов единой космической системы «Купол», созданной для Минобороны РФ, доведена до минимального штатного состава.
Евразия Daily 06:54
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Происшествия
Круизный лайнер Orient Queen затонул в порту Бейрута после взрыва
Круизный лайнер Orient Queen, принадлежащий ливанской Abou Merhi Group, затонул в порту Бейрута после прогремевшего там во вторник взрыва.
ТАСС 06:52
Общество
Россияне назвали основные причины увольнения с работы
Еще 15% участников опроса назвали профессиональное выгорание и стресс основной причиной сменить работу, на отсутствие карьерного роста сослались 13% участников исследования.
РБК 01:54
Происшествия
Взрыв в порту Бейрута: судно Rhosus ходило под флагом Молдавии
Москва, 5 августа 2020, 13:30 — REGNUM Судно Rhosus, с которого была конфискована в порту Бейрута аммиачная селитра осенью 2014 года, ходило под молдавским флагом.
REGNUM 06:30
Политика
Лукашенко назвал белорусскую оппозицию тремя несчастными девчонками
Нашли этих трех несчастных девчонок.
Smolnarod.ru вчера в 07:44
Гаджеты
Международные Redmi 8 и Redmi 8A получили Android 10 без MIUI 12
Компания Xiaomi начала распространять стабильную глобальную прошивку MIUI на основе операционной системы Android 10 для смартфонов Redmi 8 и Redmi 8A.
iXBT.com 06:08
Происшествия
Взрыв корабля в порту Бейрута разрушил половину города
Хотя изначально власти сообщали о взрыве корабля с пиротехникой.
JustMedia 00:54
Энергетика
На Украине в августе выросла цена на природный газ — «Нафтогаз»
Киев, 5 августа 2020, 12:54 — REGNUM В августе 2020 года цена на природный газ для населения Украины выросла на 27 копеек.
REGNUM 05:54
Политика
Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально
Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости вчера в 07:03
Происшествия
Ефремов не признал вину в гибели человека в ДТП
Актер Михаил Ефремов заявил в суде, что не признает вину в гибели курьера Сергея Захарова в результате ДТП.
Коммерсантъ 05:06
Армия и оружие
Подлодка «Вепрь» после ремонта вернулась в состав ВМФ России
Атомная подлодка проекта 971 «Вепрь» вернулась в состав Военно-морского флота России после проведённого ремонта.
RT на русском 06:24
Технологии
Операторы сотовой связи могут сократить закупки SIM-карт
На фоне запуска продаж виртуальных встроенных сим-карт (eSIM) операторы активно продвигают использование приложений личного кабинета.
Финансовая газета 03:56
Интернет
В WhatsApp появилась функция проверки фейковых сообщений
Проверка осуществляется посредством поисковой системы Google. Механизм сравнивает информацию в сообщении и поисковой системе.
Evo-rus.com 02:27
Футбол
«Спартак» подписал долгосрочный контракт с Уруновым
РИА Новости 06:18
Общество
Мишустин снял ограничение на железнодорожное сообщение с Калининградом
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, снимающее ограничение на пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами России.
BFM.ru 04:48
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
Известия вчера в 22:20
Хоккей
СКА забросил шесть безответных шайб «Локомотиву» на турнире в Сочи
CT news вчера в 16:27
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 04:56
Происшествия
Начальник следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку
Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов выходит на пенсию по выслуге лет, пишет "Ъ" со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:43
Происшествия
В СК назвали возможные причины ДТП с девятью погибшими в Крыму
Следователи отрабатывают три версии причин ДТП с микроавтобусом в Крыму, в том числе несоблюдение условий отдыха водителя, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
ТАСС 04:56
Здоровье
Александр Бурков признал, что омичей вынудили лечиться в частных клиниках
Во время прямого эфира на телеканале «Россия 1» глава региона Александр Бурков высказался о ситуации, которая сложилась в регионе с плановой помощью.
Om1.ru 06:31
Здоровье
Названы в 30 раз увеличивающие риск развития рака факторы
Риск развития некоторых видов рака повышается в 30 раз на фоне курения, употребление алкоголя дополнительно увеличивает эти цифры.
Lenta.ru 04:16