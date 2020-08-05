Финансы
Finam.RuВТБ может направить на дивиденды за 2019 год 10% от прибыли по МСФО
Правительство России разрешило ВТБ направить на выплату дивидендов по итогам 2019 года 10% от чистой прибыли по МСФО. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
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Правительство предложило ВТБ сократить размер дивидендов в пять раз
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Всего в Крыму коронавирусом заболели 1386 человек, выздоровели 986, умерли 15.
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РИА Новости вчера в 11:42
Происшествия
На процессе по делу актера Ефремова допросят свидетеля из Крыма
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Дочь Анастасии Заворотнюк допустила, что заразилась коронавирусом
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна сообщила, что сдала анализ на коронавирусную инфекцию в связи с недомоганием.
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Мосгорсуд признал право москвичей распоряжаться землей во дворах Столичные власти не могут распоряжаться придомовыми территориями многоквартирных домов, отрезая от них участки для стройплощадок на том основании, что земля не размежевана и не стоит на учете в кадастре.
Коммерсантъ вчера в 18:05
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Состояние здоровья онкобольной Анастасии Заворотнюк снова ухудшилось
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