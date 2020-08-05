Финансы

Finam.RuFinam.RuВТБ может направить на дивиденды за 2019 год 10% от прибыли по МСФО

Правительство России разрешило ВТБ направить на выплату дивидендов по итогам 2019 года 10% от чистой прибыли по МСФО. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
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