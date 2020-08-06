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ТАСС
ТАСС

«Ъ»: ВТБ может сократить число офисов

Масштабное сокращение отделений может произойти за счет закрытия офисов дочерних банков ВТБ, указывает один из источников. В частности, будут закрыты около 100 офисов банка "Возрождение", более 50 офисов Запсибкомбанка, 20 офисов Саровбизнесбанка, а также "дублирующиеся" офисы.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

После модернизации число офисов ВТБ может сократиться на четверть

ВТБ занимает второе место среди российских банков по размеру офисной сети, уступая лишь Сбербанку (около 14 тыс. офисов). На третьем месте сейчас Россельхозбанк (почти 1,3 тыс. отделений), который после сокращения сети ВТБ может занять второе место.
Коммерсантъ18:05
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Эхо Москвы

Банк ВТБ, по данным газеты «Коммерсантъ», может закрыть около четверти офисов

Эхо Москвы07:32
Дождь

ВТБ закроет четверть отделений своих дочерних структур

Дождь07:23
Коммерсантъ

После модернизации число офисов ВТБ может сократиться на четверть

Коммерсантъ18:05
Саминвестор

ВТБ собирается закрыть четверть офисов

Саминвестор02:41
ТАСС

«Ъ»: ВТБ может сократить число офисов

ТАСС02:30
Банки.ру

СМИ: число офисов ВТБ может сократиться на четверть после модернизации

Банки.ру01:58
Ореанда-Новости

Руководство банка ВТБ закроет 400 отделений из полутора тысяч

Ореанда-Новости05:49

Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
РИА Новости07:40
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Опубликовано видео пусков ракет комплекса «Искандер» под Астраханью

Военнослужащие ракетного соединения Восточного военного округа (ВВО) в в ходе оперативно-специального сбора на полигоне Капустин Яр (Астраханская область) уничтожили цель, имитирующую объект условного противника с помощью ракет комплекса "Искандер".
ТАСС04:13
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Защита солдата-срочника Шамсутдинова просит суд с присяжными

Защита застрелившего сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова подала ходатайство о рассмотрении его дела судом присяжных заседателей, сообщил РИА Новости его адвокат Равиль Тугушев.
RT на русскомвчера в 02:54
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Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте

Россиянин Игорь Гречушкин, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся в Бейруте груз селитры, обращался в консульство России на Кипре вчера, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
РИА Новости04:31
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Траулер с выявленным очагом COVID-19 зашел в Калининград

Российский рыболовный траулер "Карелия", на борту которого санитарные службы Фарерских островов выявили очаг коронавирусной инфекции, зашел в Калининградский рыбный морской порт 6 августа около 7 часов утра.
Российская газета06:34
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Железнодорожное сообщение Абхазии и России возобновится с 7 августа

Железнодорожное пассажирское сообщение между Абхазией и Россией возобновится с 7 августа, сообщил первый заместитель гендиректора предприятия «Абхазская железная дорога» (АЖД) Алхас Вартагава.
Коммерсантъ06:57
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ВАЖНО: ВСУ применяют на Донбассе запрещённые противопехотные мины

Фактически же вооруженные формирования Украины, регулярно используя противопехотные мины на территории Донбасса, нарушают международное право и взятые на себя государством обязательства по их соблюдению, при этом обвиняя Народные Республики в получении мин от Российской Федерации.
Rusvesna.su06:28

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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