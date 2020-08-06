«Ъ»: ВТБ может сократить число офисов

Масштабное сокращение отделений может произойти за счет закрытия офисов дочерних банков ВТБ, указывает один из источников. В частности, будут закрыты около 100 офисов банка "Возрождение", более 50 офисов Запсибкомбанка, 20 офисов Саровбизнесбанка, а также "дублирующиеся" офисы.