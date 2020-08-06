«Ъ»: ВТБ может сократить число офисов
Масштабное сокращение отделений может произойти за счет закрытия офисов дочерних банков ВТБ, указывает один из источников. В частности, будут закрыты около 100 офисов банка "Возрождение", более 50 офисов Запсибкомбанка, 20 офисов Саровбизнесбанка, а также "дублирующиеся" офисы.В источнике
С чего всё началось
После модернизации число офисов ВТБ может сократиться на четверть
ВТБ занимает второе место среди российских банков по размеру офисной сети, уступая лишь Сбербанку (около 14 тыс. офисов). На третьем месте сейчас Россельхозбанк (почти 1,3 тыс. отделений), который после сокращения сети ВТБ может занять второе место.
Коммерсантъ18:05
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