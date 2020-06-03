Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВТБ на треть увеличил выдачу ипотеки в мае

"В мае 2020 года ВТБ выдал 24,7 тыс. ипотечных кредитов на 62,4 млрд рублей, увеличив продажи по сравнению с маем 2019 года на 34,5%", - говорится в сообщении.
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ВТБ на треть увеличил выдачу ипотеки в мае

Интерфакс03:39

ВТБ на треть увеличил выдачу ипотеки

ЛюдиИпотеки.рф02:13

ВТБ в мае выдал на треть больше ипотечных кредитов, чем год назад

РБК02:18

ВТБ назвал число выданных ипотечных кредитов под 6,5%

Rambler News Service02:00

ВТБ увеличил выдачу ипотеки в мае на треть

РИА Новости02:01

Ипотека с господдержкой восстановила спрос на кредиты

ФедералПресс01:14

ВТБ нарастил кредитный портфель в Бурятии на 4,8%

Номер одинвчера в 12:00
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Армия и оружие

Российский боевой лазер «Пересвет» сбил в Сирии израильский БПЛА

Shraibikus News 01:17
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Экономика

Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли

Увеличение доли текущих счетов в пассивах в 2020 году управляющий директор НКР Станислав Волков объясняет тем, что значительная доля средств просто остается на карточных счетах зарплатных клиентов и не идет в срочные вклады.
РБК 01:00
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Происшествия

В Хакасии полицейский сбил двух девочек

По данным СК РФ, накануне сотрудник полиции ехал с работы на личном автомобиле, и на улице Ленина в селе Райково сбил двух девочек пяти и семи лет.
Росбалт 03:45
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Шоу-бизнес

Дочь назвала Успенскую соучастницей преступления

Дочь Любови Успенской обвинила певицу в том, что она нажилась на деградации общества.
ТВ Центр 02:55
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Политика

Мантуров назвал преимущества России перед другими странами

У России есть четыре конкурентных преимущества перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru вчера в 23:15
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Происшествия

В инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге произошел пожар

Возгорание произошло рано утром в среду в инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге, погиб один человек, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
ТАСС 03:38
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Происшествия

ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

RT на русском 03:17
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Общество

Торбинский сравнил полицейских в России и США

Полицейский сказал, что это не повод так себя вести на дороге, но он не стал меня штрафовать, сказал: «Окей, езжай».
RT на русском 01:43
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Общество

В России от коронавируса за сутки умерли 178 человек

В России за сутки коронавирусом заразились 8 536 человек, 178 пациентов умерли. Об этом 3 июня сообщает оперативный штаб.
Телеканал RTVI 03:37
Общество

19 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Вологодской области

По одному смертельному случаю выявлено в Великом Устюге, Череповце, Шекснинском и Вологодском районах, сообщает ИА "СеверИнформ".
СеверИнформ 04:15
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Общество

Сенатор Сулейман Керимов подал иски к Forbes и «Ведомостям»

Гагаринский суд Москвы зарегистрировал иски о защите чести, достоинства и деловой репутации от члена Совета Федерации Сулеймана Керимова к газетам "Версия", "Ведомости" и журналу Forbes.
ТАСС 04:02
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
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Здоровье

В Свердловской области рекордно выросло число заражённых коронавирусом

REGNUM 04:29
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Шоу-бизнес

Друзья Светланы Моргуновой рассказали о ее состоянии после смерти сына

Известный диктор Светлана Моргунова тяжело переживает смерть единственного сына Максима. 52-летний мужчина умер от COVID-19 в середине мая.
ФАН 00:17
Экономика

Польша начала расследование против «Газпрома»

«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
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Происшествия

В Красноярске обнаружили тело ребенка

Газета.Ru 01:44
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Политика

ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России и на Украине

Россия и Украина выходят на постепенную стабилизацию по ситуации с распространением COVID-19, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
РИА Новости 04:05
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Здоровье

В Петербурге назвали условие для госпитализации горожан с пневмонией

В комитете по здравоохранению Петербурга сообщили, при каких условиях горожане с пневмонией могут рассчитывать на госпитализацию.
РБК Санкт-Петербург 03:52
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Армия и оружие

Украина осудила задержание своего пьяного военного в Крыму

Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сообщении на своей странице в Facebook назвало задержание российскими пограничниками в Крыму своего военного Евгения Добринского «исчезновением», посчитав эти действия незаконными.
Lenta.ru 04:16
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Экономика

В России пенсионерам дадут отсрочку по взысканию долгов

Москва, 3 июня 2020, 10:17 — REGNUM Законопроект об отсрочке по взысканию долгов пенсионеров внесли в Госдуму парламентарии фракции «Единая Россия» во главе с Андреем Турчаком и Сергеем Неверовым, сообщили в партии.
REGNUM 03:17
Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
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Общество

Коронавирус в России диагностирован еще у 8 536 человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8 536 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.
Интерфакс 03:38
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Общество

Малоимущим семьям с детьми могут увеличить выплаты

Глава Министерства труда России Антон Котяков сообщил о том, что в стране планируется увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми, возраст которых составляет от 3 до 7 лет.
ФедералПресс вчера в 08:07
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Общество

Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров

Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
BFM.ru вчера в 06:40
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Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
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Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
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Происшествия

В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры

REGNUM 01 июня в 13:03
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Экономика

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов

Россию в 2020-2021 годах могут покинуть 10-15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
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Политика

Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма

Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
Известия вчера в 21:38
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Энергетика

Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель

Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
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