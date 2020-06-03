Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВТБ на треть увеличил выдачу ипотеки в мае

"В мае 2020 года ВТБ выдал 24,7 тыс. ипотечных кредитов на 62,4 млрд рублей, увеличив продажи по сравнению с маем 2019 года на 34,5%", - говорится в сообщении.
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ВТБ на треть увеличил выдачу ипотеки в мае

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Ипотека с господдержкой восстановила спрос на кредиты

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ВТБ назвал число выданных ипотечных кредитов под 6,5%

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Пилотируемый корабль Crew Dragon пристыковался к МКС

Первый в истории частный пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами Дугласом Херли и Робертом Бенкеном на борту успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает NASA.
Коммерсантъ 31 мая в 10:22
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