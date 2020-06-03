Экономика
ИнтерфаксВТБ на треть увеличил выдачу ипотеки в мае
"В мае 2020 года ВТБ выдал 24,7 тыс. ипотечных кредитов на 62,4 млрд рублей, увеличив продажи по сравнению с маем 2019 года на 34,5%", - говорится в сообщении.
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Происшествия
В Индии похороненный заживо сам выбрался из могилы
В индийском городе Гондал захороненный заживо мужчина смог самостоятельно выбраться из могилы.
Газета.Ru 02:56
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
RT на русском 03:17
Политика
Глава НПП «Звезда» сравнил «Союз» с Crew Dragon
RT на русском 02:11
Авто
Hyundai продемонстрировала обновленный Santa Fe
Корейский автопроизводитель представил новое поколение своего кроссовера Hyundai Santa Fe, который получил не только новый дизайн, но и гибридную силовую установку.
32CARS.ru 02:27
Общество
За сутки в России выявлено 8536 носителей коронавируса
Число заболевших COVID-19 в России за сутки составило 8536, за всё время пандемии — 432 277, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском 03:38
Культура
Юрий Лоза раскритиковал Киркорова за шутку про аппендицит
Российский музыкант Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его никому не нужным аппендицитом.
iReactor 03:08
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
Общество
В Калужской области с 3 июня ослабят ограничительные меры
В Калужской области с 3 июня отменят часть ограничительных мер, жителям разрешат прогулки и занятия спортом, откроются парикмахерские и салоны красоты.
RT на русском вчера в 14:52
Общество
За сутки в России выявили 8 536 заболевших коронавирусом
За время пандемии в России умерли 5 215 человек. Отмечается, что число вылечившихся от COVID-19 за сутки превысило количество заболевших.
RuNews24.ru 03:43
Общество
Лифты от Роскосмоса заговорят голосом Гагарина
УКВЗ планирует до конца 2020 года выйти на производство 50 лифтов в месяц, пишет ТАСС.
Уралинформбюро 03:47
Общество
Кинотеатры в России начнут открываться в середине июля
«Зрители очень соскучились по кино, и кинотеатры начнут открываться с середины июля», – заявил он.
Ведомости вчера в 06:22
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
RT на русском 03:34
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Происшествия
Пропавшего в Красноярске шестилетнего мальчика нашли мертвым
В Красноярске нашли тело шестилетнего мальчика, пропавшего накануне вечером в Ленинском районе города.
Известия 02:21
Общество
Названы регионы России с наибольшим числом случаев коронавируса
Меньше всего заражений зафиксировали в Курганской области (3), Еврейской автономной области (3) и Севастополе (2). Всего за последние сутки в России выявлено 8 536 новых случаев коронавируса в 84 регионах.
Lenta.ru 03:37
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение строительства "Северного потока-2", сменило владельца, сообщает РБК.
Российская газета 01 июня в 19:35
Общество
Кафе решили не штрафовать за нарушение требований Роспотребнадзора
В секретариате заявили, что присутствовавшие на совещании представители бизнеса «выразили полное понимание данного подхода».
РБК 03:15
Общество
В Москве выявили минимальное с середины апреля число заболевших COVID
За прошедшие сутки в Москве зафиксировали 1842 случая заражения коронавирусом, следует из данных столичного оперативного штаба.
РБК 03:51
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова взяла фамилию Тимати и стала Юнусовой
Анастасия Решетова сменила фамилию на "Юнусова" Напомним, Тимати и Решетова вместе уже больше пяти лет.
Вокруг ТВ 00:31
Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,6-1,2%
Рынок акций РФ открылся во вторник дальнейшим ростом цен blue chips на фоне общемирового подъема благодаря постепенному снятию карантинных ограничений из-за COVID-19; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-1,2% во главе с бумагами "Аэрофлота" и нефтяников.
Интерфакс вчера в 03:30
Армия и оружие
Пентагон перебросил к Вашингтону 1,6 тыс. военных на фоне протестов
Минобороны США перебросило около 1,6 тыс. солдат в окрестности Вашингтона на фоне массовых протестов и погромов.
Газета.Ru 02:49
Здоровье
Стало известно, закроют ли Барнаул на карантин
Показатели заболеваемости коронавирусом в Барнауле пока не дают оснований для введения жестких ограничительных мер, сообщил на пресс-конференции 3 июня губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Алтапресс 03:48
Общество
Амурских ветеранов попросили вернуть выплаты к Дню Победы
Пенсионный фонд России (ПФР) в Амурской области потребовал у ветеранов боевых действий на острове Даманский вернуть выплаты, полученные к 75-летию Дня Победы.
URA.Ru 03:03
Игры
Презентацию Cyberpunk 2077 отложили до 25 июня
CD Projekt RED решила отложить презентацию Cyberpunk 2077 с 11 до 25 июня.
Игромания.ру вчера в 14:34
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
Культура
Новый российский сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня
Видеосервис Wink покажет два премьерных эпизода новой комедии "Чики" 4 июня.
iReactor вчера в 09:06
Космос
Пилотируемый корабль Crew Dragon пристыковался к МКС
Первый в истории частный пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами Дугласом Херли и Робертом Бенкеном на борту успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает NASA.
Коммерсантъ 31 мая в 10:22