Банк ВТБ — один из крупнейших в России — начал оформлять кредитные каникулы клиентам. Об этом Владимиру Путину доложил председатель правления банка Андрей Костин. По словам главы ВТБ, отсрочку по платежам в начале апреля уже получили 40 тысяч человек, чей доход снизился из-за коронавируса.

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