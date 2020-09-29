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ТАСС
ТАСС

ВТБ начал выдавать дальневосточную ипотеку на вторичное жилье

Банк ВТБ расширил возможности получения кредита по программе "Дальневосточная ипотека" для жителей Магаданской области, теперь они могут использовать заемные средства для покупки жилья на вторичном рынке. Об этом во вторник сообщает пресс-служба банка.В источнике
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Россияне нашли замену ипотеке

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Восток-Телеинформ26 сентября в 00:53
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СберБанк улучшил условия кредитования по программе «Дальневосточная ипотека»

MagadanMedia.ru01:31
ТАСС

ВТБ начал выдавать дальневосточную ипотеку на вторичное жилье

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Сбербанк улучшил условия кредитования по программе «Дальневосточная ипотека»

Телеинформ26 сентября в 05:06
Chelindustry.ru

Сбербанк расширил географию дальневосточной ипотеки

Chelindustry.ru26 сентября в 03:15
Интерфакс

ВТБ расширил условия дальневосточной ипотеки

Интерфакс03:45

Google закручивает гайки для Netflix, Spotify и Tinder

Компания Google ужесточила правила по поводу использования сторонних платёжных систем для покупок внутри игр и приложений, что ранее позволяло разработчикам обходить необходимость платить Google 30%.
iXBT.comвчера в 13:44
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Постпред США назвала пропагандой РФ оспаривание доклада ОЗХО по Сирии

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КС РФ проверит запрет покидать место проживания в период пандемии

В запросе отмечается, что действующее законодательство наделяет органы государственной власти субъектов РФ полномочиями только "осуществлять меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод граждан, но не предусматривает возможности ограничивать эти права и свободы, в том числе и право граждан на свободу передвижения".
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Ведомости04:08
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