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ТАСС
ТАСС

ВТБ начал выдавать дальневосточную ипотеку на вторичное жилье

Банк ВТБ расширил возможности получения кредита по программе "Дальневосточная ипотека" для жителей Магаданской области, теперь они могут использовать заемные средства для покупки жилья на вторичном рынке. Об этом во вторник сообщает пресс-служба банка.В источнике
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РБК

Банки расширили условия дальневосточной ипотеки на вторичный рынок жилья

РБКвчера в 05:05
Кам 24

ВТБ расширил условия Дальневосточной ипотеки

Кам 24вчера в 20:29
MagadanMedia.ru

СберБанк улучшил условия кредитования по программе «Дальневосточная ипотека»

MagadanMedia.ruвчера в 01:31
ТАСС

ВТБ начал выдавать дальневосточную ипотеку на вторичное жилье

ТАССвчера в 22:07
Интерфакс

Банк ДОМ.РФ изменил условия «Дальневосточной ипотеки»

Интерфаксвчера в 04:28
Чебоксары.ру

Квартиры в новом доме «Радужного» микрорайона можно будет приобрести в ипотеку от 0,7% годовых

Чебоксары.ру28 сентября в 06:13
EastRussia

Условия по «Дальневосточной ипотеке» улучшил Сбербанк

EastRussia27 сентября в 23:56

Динамо (Киев) — Гент 3:0

В первом матче украинский клуб одержал победу со счётом 2:1. На своём поле «Динамо» также добилось победы, разгромив своего оппонента, в ворота которого было забито три безответных гола, два из которых с пенальти.
Metaratingsвчера в 16:48

Мокрый снег прогнозируют синоптики в Республике Алтай

После погоды преимущественно без осадков в середине недели усилится влияние ложбины с севера, поэтому в отдельных районах Республики Алтай ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
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РИА Новостивчера в 07:05
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Kursk.comвчера в 03:45
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Жители Якутии стали в три раза больше смотреть фильмы в жанре фэнтези

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РБК20:38
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Многомиллиардное состояние патриарха Кирилла опровергли

Бывший пресс-секретарь патриархов Алексия II и Кирилла, настоятель храма Святой Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский опроверг информацию о наличии у патриархов Русской православной церкви (РПЦ) многомиллиардных состояний.
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ВС Карелии увеличил наказание Юрию Дмитриеву до 13 лет строгого режима

ВС Карелии увеличил наказание Юрию Дмитриеву до 13 лет строгого режима Верховный суд (ВС) Карелии увеличил срок строгого режима для главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева с 3,5 до 13 лет.
Коммерсантъвчера в 15:59
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