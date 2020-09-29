ВТБ начал выдавать дальневосточную ипотеку на вторичное жилье
Банк ВТБ расширил возможности получения кредита по программе "Дальневосточная ипотека" для жителей Магаданской области, теперь они могут использовать заемные средства для покупки жилья на вторичном рынке. Об этом во вторник сообщает пресс-служба банка.В источнике
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