В пресс-службе отметили, что первоначальный взнос для получения льготной ипотеки на новостройку составит от 20%. В банке сообщили, что за январь-март объем выданных ВТБ жилищных кредитов вырос на треть – до 190 млрд рублей.

Политика Путин поручил правительству ежедневно прогнозировать число заболевших Президент России Владимир Путин поручил правительству страны сформировать краткосрочный прогноз числа граждан, которые могут заболеть коронавирусом и представлять соответствующий доклад ежедневно.

Политика В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля. 66

Общество Москвичи с ОРВИ начнут получать бесплатные лекарства Собянин отметил, что, по мнению врачей, в нынешних условиях вероятность того, что за обычной ОРВИ скрывается коронавирус, — очень высока, поэтому следует сразу же начинать адекватное лечение. 136

Происшествия В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющеейся очагом распространения коронавируса. 1K

Политика Дума проверит наличие гражданства США у депутата-коммуниста Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата от КПРФ Дениса Парфенова после заявлений одного из парламентариев, сообщает ТАСС. 431

Политика Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска». 442

Политика США расследуют происхождение коронавируса США расследуют происхождение коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает ТАСС. 184

Происшествия В Саратовской области выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусной инфекцией лабораторно подтвердили за сутки в Саратовской области, общее количество заболевших составило 98 человек, сообщил в субботу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 8

Общество Синоптики Гидрометцентра пообещали россиянам теплый май Синоптики Гидрометцентра пообещали теплый май жителям Центрального федерального округа, западной части Поволжья, Краснодарского края и Крыма.

Шоу-бизнес Актриса Мерьем Узерли разместила фото с подросшей дочерью Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли разместила в Instagram фотографию, на которой она запечатлена рядом со своей 6-летней дочерью, стало известно evo-rus.com Поклонники Узерли удивились, насколько похожи мать и дочка и насколько красивый ребенок у актрисы. 4

Общество Во Владимирской области произошел всплеск заражения коронавирусом Из 24 вновь поставленных диагнозов заражения коронавирусом 9 случаев приходится на Петушки, 5 зафиксировано в Коврове, 4 — во Владимире, 3 — в Юрьев-Польском, 2 — в Гусе-Хрустальном и 1 случай в Александрове. 271

Общество За сутки в России умерли 40 человек с коронавирусом В России за последние сутки скончались 40 пациентов с коронавирусом, 21 из них зарегистрировали в Москве.

Общество Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом. 2,8K

Здоровье В России опробовали новейший способ лечения больных коронавирусом Врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна совместно со специалистами Центра спортивной медицины ФМБА России опробовали способ лечения пациентов с коронавирусом COVID-19 в барокамере. 187

Киберспорт Riot Games заплатит $100 тыс. за взлом системы защиты Valorant Отмечается, что суммы наград составят до $100 тыс. Эти деньги получат те специалисты, которые предоставят компании доказательства того, что им удалось обойти защиту системы, получившей название Vanguard.

Происшествия Число жертв авиакатастрофы под Хабаровском выросло до четырех Число погибших в крушении легкомоторного самолёта под Хабаровском увеличилось до четырёх человек, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района. 245