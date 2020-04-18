Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВТБ начинает выдачу льготной ипотеки под 6,5%

В пресс-службе отметили, что первоначальный взнос для получения льготной ипотеки на новостройку составит от 20%. В банке сообщили, что за январь-март объем выданных ВТБ жилищных кредитов вырос на треть – до 190 млрд рублей.
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ВТБ начинает выдавать ипотеку по ставке в 6,5%

Будущее России. Национальные проектывчера в 10:52

ПИК готов до конца года взять на себя проценты по специальной ипотеке

РИА Новостивчера в 12:26

ВТБ и ПИК заявили о запуске ипотеки под 6,5% годовых

РБКвчера в 10:13

ВТБ начнёт выдавать ипотеку под 6,5% годовых

News.ruвчера в 11:30

ВТБ начинает выдачу льготной ипотеки под 6,5%

Интерфаксвчера в 09:46

ВТБ готов приступить к разработке условий льготной ипотечной программы уже сегодня

Газета Йошкар-Ола16 апреля в 12:44

Банк ВТБ поддержал инициативу Владимира Путина по запуску программы льготной ипотеки со ставкой 6,5%

Агентство Москва16 апреля в 12:23
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 05:04, Ашберн
Общество

В Лос-Анджелесе принц Гарри и Меган Маркл раздавали еду больным

ToDay News Ufa 01:39
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Киберспорт

Virtus.pro и OG сыграют в финале верхней сетки ESL One Los Angeles

В нижней сетке состоятся матчи Team Spirit — Chicken Fighters, Team Secret — Vikin.gg.
Sport24.ru вчера в 16:54
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Политика

Путин поручил правительству ежедневно прогнозировать число заболевших

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны сформировать краткосрочный прогноз числа граждан, которые могут заболеть коронавирусом и представлять соответствующий доклад ежедневно.
Известия 04:42
Политика

В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан

Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
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Общество

Собянин рассказал о запасе прочности медицинской системы в Москве

РИА Новости вчера в 11:59
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Общество

Москвичи с ОРВИ начнут получать бесплатные лекарства

Собянин отметил, что, по мнению врачей, в нынешних условиях вероятность того, что за обычной ОРВИ скрывается коронавирус, — очень высока, поэтому следует сразу же начинать адекватное лечение.
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Пол Маккартни заявил, что Beatles «лучше» Rolling Stones

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В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков

Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющеейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета 04:27
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Собянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая действие пропускного режима в столице.
Ведомости 03:30
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Политика

Дума проверит наличие гражданства США у депутата-коммуниста

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата от КПРФ Дениса Парфенова после заявлений одного из парламентариев, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 06:35
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Кино

Деми Мур перекрасилась в платиновую блондинку ради роли в кино

Lisa.ru вчера в 09:45
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Политика

Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
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Политика

США расследуют происхождение коронавируса

США расследуют происхождение коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 20:51
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Происшествия

В Саратовской области выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусной инфекцией лабораторно подтвердили за сутки в Саратовской области, общее количество заболевших составило 98 человек, сообщил в субботу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 03:17
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Общество

Синоптики Гидрометцентра пообещали россиянам теплый май

Синоптики Гидрометцентра пообещали теплый май жителям Центрального федерального округа, западной части Поволжья, Краснодарского края и Крыма.
Дни24 01:41
Шоу-бизнес

Актриса Мерьем Узерли разместила фото с подросшей дочерью

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли разместила в Instagram фотографию, на которой она запечатлена рядом со своей 6-летней дочерью, стало известно evo-rus.com Поклонники Узерли удивились, насколько похожи мать и дочка и насколько красивый ребенок у актрисы.
Evo-rus.com 04:57
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Политика

Путин заявил о переносе парада Победы из-за коронавируса

FlashNord 16 апреля в 11:10
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Общество

Еще 59 случаев коронавируса подтверждено в Нижегородской области

59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 подтверждены в Нижегородской области утром 18 апреля.
Время Н 03:56
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Общество

Во Владимирской области произошел всплеск заражения коронавирусом

Из 24 вновь поставленных диагнозов заражения коронавирусом 9 случаев приходится на Петушки, 5 зафиксировано в Коврове, 4 — во Владимире, 3 — в Юрьев-Польском, 2 — в Гусе-Хрустальном и 1 случай в Александрове.
ИА Красная Весна вчера в 03:18
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Общество

За сутки в России умерли 40 человек с коронавирусом

В России за последние сутки скончались 40 пациентов с коронавирусом, 21 из них зарегистрировали в Москве.
РБК 03:42
Общество

В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице

МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru 16 апреля в 20:31
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Армия и оружие

Самолет ВВС США попытался взломать российские С-400 в Сирии

Отмечается, что российский истребитель Су-35 поднимался с авиабазы «Хмеймим» на перехват американского разведывательного самолета Boeing P-82A Poseidon.
ГЛАС.RU вчера в 03:30
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Происшествия

Больше 100 человек заразились коронавирусом в Калининградской области

Всего с начала пандемии в Калининградской области зафиксировали 104 заболевших. Статистику озвучил федеральный инфоцентр по коронавирусу.
RuNews24.ru вчера в 06:11
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Общество

В Петербурге ещё 139 человек заболели коронавирусом

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге ещё 139 человек заболели коронавирусом.
Piter.tv 04:20
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Общество

Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению

Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 10:10
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Религия

В Иерусалиме началась церемония освящения Благодатного огня

В храме Гроба Господня в Иерусалиме в субботу, 18 апреля, началась церемония освящения Благодатного огня.
Известия 04:32
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Здоровье

В России опробовали новейший способ лечения больных коронавирусом

Врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна совместно со специалистами Центра спортивной медицины ФМБА России опробовали способ лечения пациентов с коронавирусом COVID-19 в барокамере.
Комсомольская правда вчера в 12:59
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Киберспорт

Riot Games заплатит $100 тыс. за взлом системы защиты Valorant

Отмечается, что суммы наград составят до $100 тыс. Эти деньги получат те специалисты, которые предоставят компании доказательства того, что им удалось обойти защиту системы, получившей название Vanguard.
REGNUM вчера в 20:10
Происшествия

Число жертв авиакатастрофы под Хабаровском выросло до четырех

Число погибших в крушении легкомоторного самолёта под Хабаровском увеличилось до четырёх человек, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.
Интерфакс 02:14
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Футбол

Сарри рассказал о противоречивых отношениях с игроками «Челси»

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал о противоречивых отношениях с игроками "Челси", передает пресс-служба туринского клуба.
Газета.Ru вчера в 18:30
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