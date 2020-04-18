Экономика
ИнтерфаксВТБ начинает выдачу льготной ипотеки под 6,5%
В пресс-службе отметили, что первоначальный взнос для получения льготной ипотеки на новостройку составит от 20%. В банке сообщили, что за январь-март объем выданных ВТБ жилищных кредитов вырос на треть – до 190 млрд рублей.
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Банк ВТБ поддержал инициативу Владимира Путина по запуску программы льготной ипотеки со ставкой 6,5%
Агентство Москва16 апреля в 12:23
ВТБ готов приступить к разработке условий льготной ипотечной программы уже сегодня
Газета Йошкар-Ола16 апреля в 12:44
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 20:24, Ашберн
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