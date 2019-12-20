Экономика
КоммерсантъВТБ намерен продать долю в зерновом бизнесе
ВТБ планирует продать долю в зерновом бизнесе до конца 2019 года, рассказал первый зампред банка Юрий Соловьев в интервью «Интерфаксу». По его словам, фактически зерновой холдинг уже создан. ВТБ намерен сохранить контроль в этом бизнесе и сейчас выбирает партнеров.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
ВТБ активно инвестирует в активы по всей цепочке зерновой логистики и создает на их базе вертикально интегрированную структуру. Долю в новом холдинге банк может продать до конца года, сообщил первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.Интерфакс01:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 09:31, Ашберн
Политика
Россия и Украина согласовали транзит газа
По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Общество
Акционеры «Яндекса» одобрили изменения в структуре управления
Акционеры «Яндекса» проголосовали за изменение структуры корпоративного управления компанией, предложенное ее советом директоров, говорится в сообщении «Яндекса».
Армия и оружие
Российские С-400 «Триумф» обошли американские F-16 над Анкарой
Футбол
«Арсенал» объявил о назначении Артеты на пост главного тренера
Бывший футболист лондонского «Арсенала» Микель Артета назначен главным тренером команды.
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в Москве
Здоровье
Россиян предупредили об опасностях аномально теплой зимы
Аномально теплая зима несет в себе опасность для здоровья населения.
Политика
Путин рассказал об участии Кадырова в спецоперациях
Политика
Турчинов оспорил слова Путина об «истинно русских землях»
Бывшему секретарю Совбеза (СНБО) Украины Турчинову не понравились слова Владимира Путина, сказанные на пресс-конференции, о том, что Ленин в свое время принял странное решение, передав Украине истинно русские земли, к которым Киев не имел никакого отношения.
Происшествия
В Саратовской области один человек погиб в ДТП со скорой
Легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись в пятницу на трассе в Татищевском районе Саратовской области, один человек погиб, еще пятеро пострадали, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы областного минздрава Александр Колоколов.
Здоровье
Педиатр предупредила, чем нельзя кормить младенцев
Политика
СБУ и ГБР проводят обыски в спортклубе Порошенко
Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований в рамках уголовного дела проводят обыски в спортивном клубе "5 элемент", который средства массовой информации связывают с бывшим президентом страны Петром Порошенко.
Происшествия
На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе
Накануне местное издание "Каменские известия" сообщило, что мать ребенка обратилась к губернатору Алтайского края, в Следственный комитет и прокурору после того, как ее сына госпитализировали с сотрясением мозга из-за нападения группы учеников в школе, которые называют свои регулярные действия игрой.
Происшествия
В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП
Водитель бензовоза погиб в результате ДТП на трассе возле деревни Опарино Топкинского района Кемеровской области.
Технологии
Bloomberg: в Apple задумали создать собственный спутниковый интернет
Технология спутниковой коммуникации поможет Apple снизить зависимость от сотовых операторов, а также позволит связывать айфоны друг с другом без подключения к традиционной мобильной сети.
Космос
В Boeing сообщили о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner
Американская компания Boeing сообщила о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner, однако контроль над ним не потерян.
Спорт
Атлеты из России нарушили антидопинговые правила 82 раза
Российские спортсмены в 2017 году нарушили антидопинговые правила 82 раза.
Общество
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения.
Фигурное катание
Загитова выступила с показательным номером перед матчем СКА — ЦСКА
Футбол
Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала
Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Общество
РЖД построит офис по проекту японской Nikken Sekkei
Японская компания Nikken Sekkei стала победителем международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции застройки территории Рижского грузового двора, сказано в сообщении РЖД.
Общество
В Роскачестве сравнили российские игристые вина
Экономика
Второй по величине каршеринг России объявил планы на IPO
Вторая по величине российская каршеринг-компания «Делимобиль» приняла решение провести первичное размещение акций (IPO) на бирже в Нью-Йорке, чтобы финансировать экспансию на территории России и за рубежом.
Здоровье
Перечислены ошибки россиян в лечении гриппа и ОРВИ
Россияне зачастую совершают ошибки, когда пытаются самостоятельно вылечить грипп и ОРВИ без посещения врача.
Общество
Власти ДНР планируют повысить доходы населения до уровня регионов РФ
В ДНР будут поэтапно повышаться доходы населения, заявил глава республики Денис Пушилин, сообщило 20 декабря «Донецкое агентство новостей».
Общество
Rambler хочет запретить «Яндексу» и МТС использовать слово «Афиша»
С другой, слово «афиша» – общеупотребительное и используется «Яндексом» и МТС именно в этом общеупотребительном значении, как расписание сеансов и спектаклей, и тут позиция Rambler выглядит довольно слабо.
Общество
В МВД предложили разрешить полиции временно изымать детей из семьи
МВД готовит поправки к Семейному кодексу, которые позволят полиции временно изъять ребенка из семьи, если ему угрожает опасность.
Экономика
Власти Зауралья инициировали кризис в энергетике области
В Курганской области с 1 января 2020 года не изменится тариф на электроэнергию для населения.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Политика
В Киеве предложили назвать сквер в честь стрелка с Лубянки
Корчинский призвал переименовать сквер в Киеве, названный в честь убитого журналиста Павла Шеремета.