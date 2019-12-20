ВТБ активно инвестирует в активы по всей цепочке зерновой логистики и создает на их базе вертикально интегрированную структуру. Долю в новом холдинге банк может продать до конца года, сообщил первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.

с чего всё началось

ВТБ планирует продать долю в зерновом бизнесе до конца 2019 года, рассказал первый зампред банка Юрий Соловьев в интервью «Интерфаксу». По его словам, фактически зерновой холдинг уже создан. ВТБ намерен сохранить контроль в этом бизнесе и сейчас выбирает партнеров.

Политика Россия и Украина согласовали транзит газа По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Политика Турчинов оспорил слова Путина об «истинно русских землях» Бывшему секретарю Совбеза (СНБО) Украины Турчинову не понравились слова Владимира Путина, сказанные на пресс-конференции, о том, что Ленин в свое время принял странное решение, передав Украине истинно русские земли, к которым Киев не имел никакого отношения.

Происшествия В Саратовской области один человек погиб в ДТП со скорой Легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись в пятницу на трассе в Татищевском районе Саратовской области, один человек погиб, еще пятеро пострадали, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы областного минздрава Александр Колоколов.

Политика СБУ и ГБР проводят обыски в спортклубе Порошенко Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований в рамках уголовного дела проводят обыски в спортивном клубе "5 элемент", который средства массовой информации связывают с бывшим президентом страны Петром Порошенко.

Происшествия На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе Накануне местное издание "Каменские известия" сообщило, что мать ребенка обратилась к губернатору Алтайского края, в Следственный комитет и прокурору после того, как ее сына госпитализировали с сотрясением мозга из-за нападения группы учеников в школе, которые называют свои регулярные действия игрой.

Технологии Bloomberg: в Apple задумали создать собственный спутниковый интернет Технология спутниковой коммуникации поможет Apple снизить зависимость от сотовых операторов, а также позволит связывать айфоны друг с другом без подключения к традиционной мобильной сети.

Общество В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения.

Футбол Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.

Общество РЖД построит офис по проекту японской Nikken Sekkei Японская компания Nikken Sekkei стала победителем международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции застройки территории Рижского грузового двора, сказано в сообщении РЖД.

Экономика Второй по величине каршеринг России объявил планы на IPO Вторая по величине российская каршеринг-компания «Делимобиль» приняла решение провести первичное размещение акций (IPO) на бирже в Нью-Йорке, чтобы финансировать экспансию на территории России и за рубежом.

Общество Rambler хочет запретить «Яндексу» и МТС использовать слово «Афиша» С другой, слово «афиша» – общеупотребительное и используется «Яндексом» и МТС именно в этом общеупотребительном значении, как расписание сеансов и спектаклей, и тут позиция Rambler выглядит довольно слабо.

Экономика Власти Зауралья инициировали кризис в энергетике области В Курганской области с 1 января 2020 года не изменится тариф на электроэнергию для населения.