Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВТБ намерен продать долю в зерновом бизнесе

ВТБ планирует продать долю в зерновом бизнесе до конца 2019 года, рассказал первый зампред банка Юрий Соловьев в интервью «Интерфаксу». По его словам, фактически зерновой холдинг уже создан. ВТБ намерен сохранить контроль в этом бизнесе и сейчас выбирает партнеров.
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с чего всё началось

В руководстве ВТБ допускают продажу пакета ОЗК до конца года

ВТБ активно инвестирует в активы по всей цепочке зерновой логистики и создает на их базе вертикально интегрированную структуру. Долю в новом холдинге банк может продать до конца года, сообщил первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.
Интерфакс01:44

Подробнее о событии

ВТБ ждет увеличения доли ГК «ПИК» на рынке строительства РФ

Интерфакс01:57

ВТБ намерен продать долю в зерновом бизнесе

Коммерсантъ01:46

ВТБ решил продать долю в зерновом бизнесе

РБК04:04

ВТБ может создать новый зерновой холдинг, а потом продать долю в нём

News.ru08:19

«ВТБ» планирует продать долю в зерновом бизнесе

ГЛАС.RU03:39

ВТБ продаст долю в зерновом бизнесе

Компания09:05

ВТБ сложит в «зерновой портфель» акции международного трейдера

Logirus.ru08:36
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Политика

Россия и Украина согласовали транзит газа

По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Коммерсантъ вчера в 16:10
Общество

Акционеры «Яндекса» одобрили изменения в структуре управления

Акционеры «Яндекса» проголосовали за изменение структуры корпоративного управления компанией, предложенное ее советом директоров, говорится в сообщении «Яндекса».
Коммерсантъ 07:28
Армия и оружие

Российские С-400 «Триумф» обошли американские F-16 над Анкарой

Актуальные Новости 05:20
Футбол

«Арсенал» объявил о назначении Артеты на пост главного тренера

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Микель Артета назначен главным тренером команды.
RT на русском 09:24
Происшествия

Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в Москве

РБК вчера в 11:09
Здоровье

Россиян предупредили об опасностях аномально теплой зимы

Аномально теплая зима несет в себе опасность для здоровья населения.
ToDay News Ufa вчера в 15:57
Политика

Путин рассказал об участии Кадырова в спецоперациях

Lenta.ru вчера в 05:22
Политика

Турчинов оспорил слова Путина об «истинно русских землях»

Бывшему секретарю Совбеза (СНБО) Украины Турчинову не понравились слова Владимира Путина, сказанные на пресс-конференции, о том, что Ленин в свое время принял странное решение, передав Украине истинно русские земли, к которым Киев не имел никакого отношения.
Что происходит 05:23
Происшествия

В Саратовской области один человек погиб в ДТП со скорой

Легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись в пятницу на трассе в Татищевском районе Саратовской области, один человек погиб, еще пятеро пострадали, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы областного минздрава Александр Колоколов.
РИА Новости 09:02
Энергетика

Лукашенко объявил о договоренности с Россией по топливу

Lenta.ru 08:47
Здоровье

Педиатр предупредила, чем нельзя кормить младенцев

Московский Комсомолец 09:22
Политика

СБУ и ГБР проводят обыски в спортклубе Порошенко

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований в рамках уголовного дела проводят обыски в спортивном клубе "5 элемент", который средства массовой информации связывают с бывшим президентом страны Петром Порошенко.
Вести.Ru 07:32
Происшествия

На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе

Накануне местное издание "Каменские известия" сообщило, что мать ребенка обратилась к губернатору Алтайского края, в Следственный комитет и прокурору после того, как ее сына госпитализировали с сотрясением мозга из-за нападения группы учеников в школе, которые называют свои регулярные действия игрой.
ТАСС 03:53
Происшествия

В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП

Водитель бензовоза погиб в результате ДТП на трассе возле деревни Опарино Топкинского района Кемеровской области.
Российская газета 04:36
Технологии

Bloomberg: в Apple задумали создать собственный спутниковый интернет

Технология спутниковой коммуникации поможет Apple снизить зависимость от сотовых операторов, а также позволит связывать айфоны друг с другом без подключения к традиционной мобильной сети.
Вести.Хайтек 09:07
Космос

В Boeing сообщили о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner

Американская компания Boeing сообщила о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner, однако контроль над ним не потерян.
REGNUM 07:57
Спорт

Атлеты из России нарушили антидопинговые правила 82 раза

Российские спортсмены в 2017 году нарушили антидопинговые правила 82 раза.
Газета.Ru 05:55
Общество

В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения.
РИА Новости 09:23
Фигурное катание

Загитова выступила с показательным номером перед матчем СКА — ЦСКА

RT на русском вчера в 15:41
Футбол

Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала

Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Газета.Ru вчера в 13:30
Общество

РЖД построит офис по проекту японской Nikken Sekkei

Японская компания Nikken Sekkei стала победителем международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции застройки территории Рижского грузового двора, сказано в сообщении РЖД.
Ведомости 06:36
Общество

В Роскачестве сравнили российские игристые вина

Газета.Ru 04:27
Экономика

Второй по величине каршеринг России объявил планы на IPO

Вторая по величине российская каршеринг-компания «Делимобиль» приняла решение провести первичное размещение акций (IPO) на бирже в Нью-Йорке, чтобы финансировать экспансию на территории России и за рубежом.
РБК 06:22
Здоровье

Перечислены ошибки россиян в лечении гриппа и ОРВИ

Россияне зачастую совершают ошибки, когда пытаются самостоятельно вылечить грипп и ОРВИ без посещения врача.
Наша версия 18 декабря в 07:24
Общество

Власти ДНР планируют повысить доходы населения до уровня регионов РФ

В ДНР будут поэтапно повышаться доходы населения, заявил глава республики Денис Пушилин, сообщило 20 декабря «Донецкое агентство новостей».
REGNUM 05:00
Общество

Rambler хочет запретить «Яндексу» и МТС использовать слово «Афиша»

С другой, слово «афиша» – общеупотребительное и используется «Яндексом» и МТС именно в этом общеупотребительном значении, как расписание сеансов и спектаклей, и тут позиция Rambler выглядит довольно слабо.
Ведомости 04:59
Общество

В МВД предложили разрешить полиции временно изымать детей из семьи

МВД готовит поправки к Семейному кодексу, которые позволят полиции временно изъять ребенка из семьи, если ему угрожает опасность.
РБК вчера в 20:16
Экономика

Власти Зауралья инициировали кризис в энергетике области

В Курганской области с 1 января 2020 года не изменится тариф на электроэнергию для населения.
URA.Ru 06:21
Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru 17 декабря в 09:16
Политика

В Киеве предложили назвать сквер в честь стрелка с Лубянки

Корчинский призвал переименовать сквер в Киеве, названный в честь убитого журналиста Павла Шеремета.
Lenta.ru 09:05
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